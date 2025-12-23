　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円安の5万340円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52019.59円　　ボリンジャーバンド3σ
51295.59円　　ボリンジャーバンド2σ
50571.60円　　ボリンジャーバンド1σ
50402.39円　　22日日経平均株価現物終値
50340.00円　　23日夜間取引終値
49920.00円　　一目均衡表・転換線
49847.60円　　25日移動平均
49836.00円　　5日移動平均
49647.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49600.00円　　一目均衡表・基準線
49123.60円　　ボリンジャーバンド-1σ
48399.61円　　ボリンジャーバンド2σ
48285.60円　　75日移動平均
47675.61円　　ボリンジャーバンド3σ
47195.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42108.85円　　200日移動平均


