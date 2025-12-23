日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円安の5万340円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52019.59円 ボリンジャーバンド3σ
51295.59円 ボリンジャーバンド2σ
50571.60円 ボリンジャーバンド1σ
50402.39円 22日日経平均株価現物終値
50340.00円 23日夜間取引終値
49920.00円 一目均衡表・転換線
49847.60円 25日移動平均
49836.00円 5日移動平均
49647.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49600.00円 一目均衡表・基準線
49123.60円 ボリンジャーバンド-1σ
48399.61円 ボリンジャーバンド2σ
48285.60円 75日移動平均
47675.61円 ボリンジャーバンド3σ
47195.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42108.85円 200日移動平均
株探ニュース
