　23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント高の3410.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3506.01ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3456.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3410.50ポイント　　23日夜間取引終値
3407.98ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3405.17ポイント　　22日TOPIX現物終値
3394.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3390.10ポイント　　5日移動平均
3358.96ポイント　　25日移動平均
3337.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3309.94ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3261.75ポイント　　75日移動平均
3261.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3260.93ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3215.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3211.91ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2966.49ポイント　　200日移動平均


