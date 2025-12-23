TOPIX先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント高の3410.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3506.01ポイント ボリンジャーバンド3σ
3456.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
3410.50ポイント 23日夜間取引終値
3407.98ポイント ボリンジャーバンド1σ
3405.17ポイント 22日TOPIX現物終値
3394.25ポイント 一目均衡表・転換線
3390.10ポイント 5日移動平均
3358.96ポイント 25日移動平均
3337.75ポイント 一目均衡表・基準線
3309.94ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3261.75ポイント 75日移動平均
3261.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3260.93ポイント ボリンジャーバンド2σ
3215.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3211.91ポイント ボリンジャーバンド3σ
2966.49ポイント 200日移動平均
株探ニュース
