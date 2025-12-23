グロース先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の647ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
734.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
715.36ポイント 75日移動平均
714.93ポイント 200日移動平均
711.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
710.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
696.53ポイント ボリンジャーバンド2σ
682.26ポイント ボリンジャーバンド1σ
670.00ポイント 一目均衡表・基準線
668.00ポイント 25日移動平均
654.66ポイント 22日東証グロース市場250指数現物終値
653.74ポイント ボリンジャーバンド-1σ
652.00ポイント 一目均衡表・転換線
650.60ポイント 5日移動平均
647.00ポイント 23日夜間取引終値
639.47ポイント ボリンジャーバンド2σ
625.21ポイント ボリンジャーバンド3σ
