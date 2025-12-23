　23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の647ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

734.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
715.36ポイント　　75日移動平均
714.93ポイント　　200日移動平均
711.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
710.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
696.53ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
682.26ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
670.00ポイント　　一目均衡表・基準線
668.00ポイント　　25日移動平均
654.66ポイント　　22日東証グロース市場250指数現物終値
653.74ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
652.00ポイント　　一目均衡表・転換線
650.60ポイント　　5日移動平均
647.00ポイント　　23日夜間取引終値
639.47ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
625.21ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース