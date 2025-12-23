元乃木坂46の堀未央奈がZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演し、独自の厳しい“男選び”の基準を明かした。

【映像】「テクい！」堀未央奈の超絶技巧

番組では、現代のカップルにおける「パートナーのスマホを見るか見ないか」というテーマで議論が展開された。出演者の多くが「見ない」と回答する中、堀は「私は抜き打ちチェック派」と発言。「貸して、みたいな感じで借りて、調べ物のついでに写真などを見る」と、その具体的な手口を語った。

これに対し、MCの令和ロマン・くるまが「貸してと言われて、男性は貸してくれるものなのか」と疑問を呈すると、堀は「貸してくれない男じゃないと嫌」「そこでNOを言う男性は、もうその時点で落選」と断言した。

スタジオメンバーが「怖い」「ダービーだったのか」と騒然とする中、堀は「恋愛はオーディション」と定義。スマホの開示を拒否する行為は、交際に至る前の「一次審査落ち」を意味すると説明した。さらに「（審査に）合格したら『ようこそ』と迎え入れる」と述べ、自身の恋愛観における厳格な審査システムの実態を公言した。

（ABEMA／『失恋ドーナッツ』より）