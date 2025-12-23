2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、國學院大學は10年連続19回目の出場となります。

2001年の第77回大会に初出場して以来、過去18回出場。最高成績3位を誇ります。

誰がエース？ 指揮官も総合力は“過去一番”

初優勝を目指した前回大会。往路は6位で青山学院大学とは5分以上の差をつけられました。復路7区では辻原輝選手が意地の快走。さらにアンカー10区で吉田蔵之介選手が区間3位で追い上げも総合3位。栄冠にあと一歩届きませんでした。

今年、大黒柱の平林清澄選手が卒業。それでもチームを率いる前田康弘監督は「今年は平林みたいな目立つ存在がいないので地味っぽくうつりますけど、総合力はもしかしたら昨年より上。過去一番ですね」と口にします。

個ではなく総合力。主将・上原琉翔選手をはじめ、青木瑠郁選手、高山豪起選手らの4年生に、野中恒亨選手、辻原輝選手の3年生ら層の厚さが戦力となり、チームを支えます。

主将・上原選手は、2月の日本学生ハーフマラソン選手権でチームトップの1時間00分30秒で3位。その背中でチームを引っ張ります。箱根駅伝では「2区を走りたい」と宣言。「そこを走った人がエースだと思っている」と闘志を燃やします。

沖縄出身の熱い男。そんな上原選手が決めたスローガンは、「はばちかす〜想いの継承、そして革新へ〜」。『はばちかす』とは、沖縄の方言で、羽ばたかせる、名声を上げるを意味するそう。「自分たちの名をとどろかせるのは、もう箱根しか残っていない」と最後の箱根路への思いを語ります。

キャプテンを支える同学年の青木選手も花の2区を希望。「2区争いは、自分はどうにか抜け出したい」と譲りません。エースの座を狙っているのは、3年生コンビも。特に駅伝、トラックレースと好調の野中選手は「ちゃんとしたエースが決まっていない。自分がエースに名乗り出ちゃおうかな。もう一皮むけないといけないと思っていて、僕と辻原はもっと突き抜けないといけない」、辻原選手は「自分はチームの主力だという自覚を持っている」と頼もしく語りました。

“國學院旋風”なるか 監督期待の1年生ルーキー

就任17年目を迎えた前田監督。主力の5本柱に加え、1年生に期待の若き才能がいるといいます。「郄石樹と野田顕臣はとび抜けている。戦力になる可能性を秘めているなと思いながら見ています」と活躍を期待。2人は12月10日発表の箱根駅伝16人メンバーに堂々名を連ねました。

5000m13分台のタイムをもつ郄石選手は、高校から陸上を始め、全国高校駅伝では各校のエースが集う1区で3位に入った強者。普段は一発芸を披露するなど愛されるキャラクターです。目標は、「2区はすごく強い選手が集まりますよね。世界で通用するような学生が何人も走っている。2区を走っていきたい」と高々に宣言。

準備は整いました。歴史を変える挑戦へ。来年1月、“國學院旋風”を巻き起こします。