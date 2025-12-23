森香澄が、出演したい番組を告白し「そのためにピアス開けてない」など抜かりない準備をしていることを明かした。

【映像】森香澄が出演したい番組

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティ。千鳥がMCを務める。

この日は、スーパーテレビタレントであるノブが万が一、なにか起こした時のためのダメージを最小限に抑えるため、前もって好感度を下げておく救済企画「今年の好感度 今年のうちに！ ノブの好感度を下げておこう！」が放送。同企画は、ノブの楽屋を訪問するタレントに対して、別室にいる大悟からの指示で暴言を連発するという内容。好感度落下チャレンジには、森香澄が登場した。

今年は、見ない日がないほどメディアに引っ張りだこで、日経トレンディが選ぶ「2025年 今年の顔」にも選出された森。笑顔でノブの前に座ると、ノブは今年の忙しさについて尋ねた。「ドラマも主演をやらせてもらったりとか」とバラエティーだけでなく、女優としても多忙を極めていたことを明かした森。ちなみに今年は、スマホ向け縦型ショートドラマ『合コンの悪魔〜サレ妻たちの華麗なる復讐〜』などで主演を務めた。

ノブから「ドラマとか役者もやっていきたい？」と聞かれると、「楽しいなって思って」とやる気を見せた森。「大河とか朝ドラは？」とノブが具体的な番組名を出すと、森は「まだ、ぜんぜん。お話もないです」と回答した。

つづけて「（大河ドラマに）出たいやろ」と問われると、森は「出たいですね」と大河や朝ドラへの出演を熱望していることを告白。「大河、出たいです。そのためにピアス開けてないです」と、時代劇出演のためにピアスを開けずに待っていることとも打ち明けた。