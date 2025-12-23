アイドル、グラドル、女子アナまで！ 美女たちの“ミニ丈”サンタコスプレに視線はくぎ付け「言葉失うレベル」「脚が長くて細くてきれい」
冬の風物詩であるサンタクロースの衣装は、女性が着ても可愛いもの。今回はアイドルやグラドル、女子アナなど、美女有名人たちがSNSで披露したキュートすぎるサンタコスショットを紹介していく。
【写真】キュートな女性有名人のサンタコスを一気見（15枚）
■諸橋沙夏
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEのメンバーである諸橋沙夏は「年内最後の対面お話し会、アリガトー！！！ いつも幸せにしてくれてありがとう!! またお話ししようね 今日はクリスマスが近いということでサンタでお話しでした 沢山プレゼントくださいって言われてあせあせした…。逆にプレゼントほしい…」とつづり、サンタコスを披露。ミニ丈の衣装からは綺麗なおみ足があらわになっており、真っ白なうさ耳カチューシャも似合っている。
コメント欄にはファンから「サンタさなつん可愛すぎる！ 大好きだよ！」「ほんとに言葉失うレベルでかわいかったです」「最高のクリスマスプレゼントありがとう」など、称賛の声が上がった。
■中川安奈
元NHKで現在はフリーアナウンサーの中川安奈もかわいいサンタさんに変身。「少し早いですが人生初のサンタコスやってみました たくさんの人にとって幸せなクリスマスになりますように…」とつづられた投稿では人生初だというサンタコスの写真が公開された。この写真はマネージャーが撮影したもののようで、初めてとは思えないほど似合っている。
中川の抜群スタイルが際立つサンタ衣装ショットにファンからは「どうして女の子って、サンタの衣装を着ると可愛く見えるんだろう」「どのショットも悩殺です」「すごく似合ってます、とっても可愛いです」などの声が集まっている。
■秦瑞穂
グラビアアイドル、女優、温泉ソムリエなど、マルチな活躍を見せる秦瑞穂は、持前の美スタイルが強調されたセクシーなサンタコスをお披露目した。「DVDイベント振り返り 1部の1着目はコスプレという事でサンタさーん いかがでしたか？」とした投稿に添付された写真では、絶対領域と胸元があらわになった色っぽい姿が収められている。
顔もスタイルも完璧な彼女にファンは魅了され、コメント欄に「きゃわゆすぎー 大優勝」「綺麗なサンタ大好き」「最高のサンタさんにございました」などの声を寄せた。
■小栗有以
「イルミネーションや音楽や寒さで冬を感じるよね〜 冬は、鞄の中のポーチとベッドの横に“ハンドクリーム”が必須！！」とし、キュートなサンタ姿を披露したのは、AKB48の小栗有以だ。笑顔でカメラを見つめる様子や、モデル顔負けの美脚を見せる綺麗な立ち姿が収められており、どのカットも素敵だ。
コメント欄には小栗の美脚に魅了されたファンから「有以ちゃん超美脚で可愛いすぎ」「バチくそ可愛いな！ 写真見せてくれてありがとうね！」「ミニスカサンタかわいい 脚が長くて細くてきれい」などの反響が集まった。
■花咲楓香
グラビア・オブ・ザ・イヤー2024で最優秀セールス賞に選ばれたこともある花咲楓香は「ファンクラブ更新しました 今月はサンタコスからのチューブトップ水着への展開で、3回に分けて100枚の写真をアップします！」と、ファンクラブの更新を報告しつつ、サンタにコスプレ。チェック柄の模様とレースの手袋がかわいらしく、座り姿からは白くて美しい足が覗いている。
コメント欄では「セクシーなサンタさん」「特別にかわいい綺麗大好き」「素敵過ぎて反則レベルです」とファンが絶賛の声を寄せていた。
引用：
「諸橋沙夏」インスタグラム（＠morohashi_sana）
「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
「秦瑞穂」インスタグラム（＠hatamizuho）
「小栗有以」インスタグラム（＠yuioguri_1226）
「花咲楓香」インスタグラム（＠hanasaki_fuka）
