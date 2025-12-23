40・50代のオシャレ迷子さんへ →【ニトリのN+】が一押し！「冬のあったか服」

いざ冬コーデを考えようとしても、これまで着ていたはずの冬服がなんだかしっくりこない……。そんなオシャレ迷子の大人女性は【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】で、ワードローブを新調してみては？ あたたかみのある素材感で冷えがちな体を包み込みながら、気張った印象なく着られそうなN+の冬服は、今のオシャレの理想にぴったりハマってくれるかも！

キレイめに寄せる中綿入りのスマートなパンツ

【N+】「吸湿発熱あったか中綿スマートパンツ」\3,990（税込・値下げ価格）※2026年1月5日（月）までのニトリ創業祭限定価格

断熱素材・エアロゲルを使った中綿を前面に詰めたこちらのパンツは、寒さで外出が億劫になりがちな冬の1軍として頼りにできそうな一本。後面はストレッチ素材を使用することでボリュームが抑えられており、すっきりとした美脚を演出してくれそうです。スマートなラインはコーデをキレイめに寄せやすく、ワイドパンツに苦手意識があるという人にもGOOD。

ウール調素材できちんと見えするセミワイドパンツ

【N+】「バーズアイあったか裏シャギーパンツ」\3,490（税込）

ウールのような質感を再現し、きちんと感とあたたかみを醸し出してくれそうなこちらのパンツ。裾にかけて広がるセミワイドなシルエットはこなれ見えを狙えるだけでなく、気になる脚線をカバーしやすいのが魅力です。裏面には毛足が長めのシャギー素材を採用。下半身をやさしく包み込みながらも外見には起毛感を感じさせないため、オフィスコーデでも重宝しそう！

軽快に羽織れるスタイリッシュな中綿入りロングジレ

【N+】「ボンバー中綿ロングジレ」\4,990（税込）

単純なワンツーではなんだか地味……と感じた際に頼りになりそうな、中綿入りのロングジレ。スタイリッシュなノーカラーのため重ねるトップスのデザインに干渉しにくく、サッと羽織ってコーデに奥行き感をプラスします。キルト状の中綿素材に裏起毛のカットソー素材をドッキングさせており、あたたかさだけでなく動きやすさにも期待できそうです。

フェイクファーがエレガントなムードを醸し出すボレロ

【N+】「フェイクファー付ニットボレロ」\4,491（税込・値下げ価格）

着慣れたコーデにプラスワンで、大人っぽくエレガントなムードに寄せてくれそうなニットボレロ。襟元にあしらわれたフェイクファーによって華やかさが増し、見た目にもあたたかみを感じさせるリッチな冬コーデへとアップデートできそう。やや透け感のあるニット地は重ねても厚ぼったく見えにくく、ドレッシーなワンピースの印象チェンジにも◎

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ