俳優の高杉真宙と女優の波瑠が結婚したことが23日、分かった。同日、それぞれのインスタグラムで発表。「お世話になっている皆さまへ」として文書を公開した。2人はドラマ「わたしのお嫁くん」で共演している。



【全文】



関係者の皆様



いつも応扱してくださっている皆様



私ごとで大変恐縮ではありますが、



この度私たち、高杉真由と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。



仕事を通じてお互いを知り、時間を玉ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。



未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。



今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。



令和7年12月23日



高杉真宙



波瑠



波瑠のインスタグラムにはウェディングドレスと白無垢姿の写真が添えられている。



フォロワーからは「波瑠ちゃん、とでも美しい～」、「わたしのお嫁くん！素敵なふたりだなって思ってました！」、「だいすきなおふたりがご結婚とはほんとに嬉しいです」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）