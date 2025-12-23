タレントのモト冬樹（74）が22日、自身のブログを更新。3カ月前から続く強いめまいの原因を探るべく、病院に行ったことを明かした。



【写真】原因がわかり、ホッとした表情のモト冬樹

モトは「3ヶ月くらい前にすごい回転するような目眩に襲われ 吐き気と汗もすごくて、、」と体調不良だったことを告白。頭痛は30分ほどで治まったため、その時は病院には行かなかったが「その後一週間に1、2回目眩がするようになって」と高頻度で頭痛に悩まされるようになっていたことを明かした。



偶然プライベートで親交のあった医師が「目眩の権威」だったという縁もあり、「今日思いきって診ていただきました」とこの日、診断を受けたことを明かした。「目眩は目、耳、頭すべてが連携しているのでいろいろ検査をしました」と流れを記し、最終的に「左の内耳にちょっと問題があるのと自律神経が乱れている」という診断だったと公表した。



医師が「たいしたことないので大丈夫」言っていたことも報告。重症ではないというお墨付きにひと安心だったようで「迷ってたんだけど診ていただいて本当に良かった」と記し、「やはり日頃の運動が大事みたいです 特に足の運動 もっと歩かなきゃいけないね」と読者に伝えた。



（よろず～ニュース編集部）