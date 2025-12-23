開催国モロッコのアユブ・エル・カービーが、衝撃のゴラッソを決めた

アフリカ王者を決めるアフリカ・ネーションズカップが現地時間12月21日に開幕した。

開幕戦では開催国モロッコがコモロを2-0で撃破。この試合ではモロッコ代表FWアユブ・エル・カービーが背後からの浮き球パスをオーバーヘッドで叩き込む衝撃のゴラッソを決めた。

モロッコ1点リードで迎えた後半29分だった。MFサラー・エディンがエリア内へ浮き球パスを送ると、走り込んだエル・カービーはバックステップを踏み、タイミングを合わせてゴールに背を向けたままオーバーヘッドキック。利き足の左足で完璧にミートしたシュートをゴール左隅へ決めてみせた。

身体能力と技術の高さを合わせた圧巻の一撃。ハイライトを公開したスポーツチャンネル「DAZN」の公式Xには「コレマジでエグかった」「なんこれ……すご」「半端ないって」「何回も見てられる」「キャプテン翼だ」「エアマスター」といったコメントが寄せられた。

開催国として大会に臨むモロッコに大きな勢いを与えるスーパーゴールとなりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）