²¤½£Ì¾Ìç¤Ë¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿Í²ÃÆþ¤«¡¡GKÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¡Ä´Ø¿´¤ò¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¤¢¤ë¡×
ÈÄÁÒÞæ¤ÈÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DF¥³¥ó¥Ó¤ÎÈÄÁÒÞæ¤ÈÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡³¤³°°ÜÀÒ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFootball Transfer¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GKÌîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤À¡£º£²Æ¡¢FCÅìµþ¤«¤é¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Ìîß·¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÀµGK¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹OB¤Ç¤â¤¢¤ë¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ª¡¼¥Õ¥§¥ë¥Þ¥ë¥¹»á¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£Åß¤Þ¤¿¤Ï2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÌîß·¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î¥ô¥£¥Æ¥Ä¥é¥Õ¡¦¥ä¥í¥·¥å¤ÎÂàÃÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ë¤Ë¸½Ìò°úÂà¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏGKÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤ÎÌîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤òµçÃÏ¤«¤éµß¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ï¥ä¥í¥·¥å¤È¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥ä¥ó¥°¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥¤¥§¥¨¥ê¡¦¥Ø¥ë¥±¥ó¥¹¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ì¥ô¥§¥ë¥½¥ó¤¬ÀµGK¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬Íèµ¨¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«ÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤ÊGK³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÀµGKÃµ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌîß·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖFCÅìµþ¤«¤é100Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£Ìîß·¤¬GK¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤«¤éÆÃ¤Ë¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï3»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆÌîß·¤Î·ë²Ì¤âÎÉ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¿äÄê°ÜÀÒ¶â¤Ï110Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¤Ï2029Ç¯¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤ÏÀµGK¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¿äÄê°ÜÀÒ¶â°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿GKÉÔÂ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìîß·¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤ä¤«¤Ä¤Æ³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¥Þ¥ë¥¯¡á¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¡Ê¸½FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿GK¤È¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè3¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬µá¤á¤ëÁª¼ê¤À¡×¤È¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¾GK¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤ÆÌîß·³ÍÆÀ¤Î°ÕÌ£¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½GK¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢GK¥ä¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ì¥Ã¥»¥ó¡¢GK¥Þ¡¼¥ë¥Æ¥ó¡¦¥¹¥Æ¥±¥ì¥ó¥Ö¥ë¥Õ¤é¡¢Ì¾GK¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ÏÉè¤ËÌîß·¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿ÍGK¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê²ÁÃÍ¤â¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë