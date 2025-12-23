¸µJ½õ¤Ã¿Í¤¬¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤Î¸½ÌòºÇÂ¿ÆÀÅÀ¼Ô¤Ë¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇÈ¤Ë¾è¤ì¤º¤â¡Äµ¢¹ñ¤Ç¥´¡¼¥ëÎÌ»º
±ºÏÂ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥ó¥»¥ó¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»118¥´¡¼¥ë¤Ë¿¤Ð¤·¤¿
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¤ÎFW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥ó¥»¥ó¤¬¡¢Á°Àá¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤êÆ±¥ê¡¼¥°¤Î¸½ÌòºÇÂ¿¥´¡¼¥ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥ó¥»¥ó¤Ï12·î20Æü¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç¤Ï2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤¬º£µ¨¤Î6¥´¡¼¥ëÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥ó¥»¥ó¤Ï¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤ÇÄÌ»»118¥´¡¼¥ë¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¬Â³¤¯ÄÌ»»117¥´¡¼¥ë¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹FW¥¹¥Æ¥Õ¥§¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ï¥¤¥¹¤òÈ´¤¤¤Æ¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¤Î¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤ÎºÇÂ¿¥´¡¼¥ëÁª¼ê¤ËÌö¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥»¥ó¤Ï¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤ä¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È»þÂå¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¡¢2022Ç¯¤«¤é24Ç¯¤ÏJ1¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÈ¤Ë¾è¤ì¤º½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ËÌá¤ê¥×¥ì¡¼¤Î¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë