ウォン相場が1ドル＝11480ウォン台に落ち込んだ。8カ月ぶりの安値水準で、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領罷免直後の相場と並ぶ水準だ。ウォン相場が急落したことを受け大統領室は年間限度が200億ドルの対米投資の速度を調節することを検討することにした。

22日午後のソウル外国為替市場でウォン相場は前営業日より3．80ウォンのウォン安ドル高となる1ドル＝1480．10ウォンで取引を終えた。昼間の終値基準でウォン相場が1480ウォン台まで下がったのは4月9日の1484．10ウォンから8カ月ぶりだ。昨年12月の非常戒厳直後に1410ウォン台まで落ちたウォン相場はその後も下落が続き、尹前大統領罷免直後の4月8日には1487．07ウォンまで落ち込んだ。大統領選挙後に1300ウォン台で安定しそうに見えたが、再び弾劾直後と同水準に達した。

大統領室高位関係者によると、大統領室は現在のような状況が持続する場合には対米投資を調整することを考慮している。韓米政府は先月14日に通商交渉を終え、韓国は3500億ドルを米国に投資し、年間限度は200億ドルとすることで合意した。当時からこうした大規模対米投資がウォンの価値を下げる圧力として作用するだろうという懸念があった。

韓米通商交渉ジョイントファクトシート（共同説明資料）のうち、「外為市場安定性」の項目には「対米投資了解覚書の約束履行が市場不安を招きそうな場合、韓国は資金規模と時期調整を要請できる」とされている。ただ「米国は善意でこれに適切に検討すること」ともされている。大統領室高位関係者は「十分に強い表現」と説明した。

国会で議論が進む対米投資特別法処理が遅れる可能性もある。与党「共に民主党」は先月26日に対米投資特別法を発議した。政府核心関係者は「法処理が遅れるほど対米投資の時期もずれ込むことになる」と説明した。

韓国政府が為替相場総力戦に出た背景には、この問題が場合によっては来年の地方選挙の悪材料に浮上しかねないとの懸念がある。李在明（イ・ジェミョン）大統領は民主党代表だった2月、「ドルが急騰しこの国のすべての国民の財産が7％ずつ飛んで行った」として尹錫悦政権と「国民の力」を批判した。しかし当時の水準にウォン相場が下落したのだ。

リアルメーターとエネルギー経済新聞の15〜19日の世論調査で李大統領の国政遂行支持率は前週より0．9ポイント下がった53．4％を記録した。リアルメーターは「為替相場など民生・経済の不確実性が重なり下落要因として作用した」と明らかにした。

大統領室と政府は来年初めにウォン相場を1400ウォン台序盤で安定させるため総力対応する方針を立てた。産業通商部のムン・シンハク第1次官は今週初めに主要輸出企業の最高財務責任者（CFO）らと会い、政府の為替相場対応に協力してほしいと要請する計画だ。だがある輸出企業関係者は「ドルは持っていればすべて放出しろと言うが、対米投資をしろと言ったのはいつなのか。いまになって速度を調節しろとは話にならない。ドル供給拡大に向け企業を圧迫しているが、肯定的に作用するかは未知数だ」と明らかにした。