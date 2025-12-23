米国の首都ワシントンD.C.を代表する文化芸術公演場「ケネディ・センター」の名称を「トランプ―ケネディ・センター」に変更することが決定されてからわずか1日後の19日（現地時間）、建物外壁に「ドナルド・J・トランプ」という文字が刻まれた。ケネディ家が「つるはしでその文字を削り落とす」と強く反発する中、名称変更をめぐっては「超法規的決定」「越権行為」だとの批判も起き、論争が激しくなっている。

発端は18日、トランプ大統領が理事長を務めるケネディ・センター理事会が、センターの名称を「ドナルド・J・トランプおよびジョン・F・ケネディ記念公演芸術センター」に変更することを議決したことに始まる。理事会側は、トランプ大統領がこの1年間、センターの財政危機克服と老朽施設の再建に貢献した点を名分として掲げた。そしてその翌日には、建物外壁にトランプ氏の名前が迅速に追加された。

ケネディ・センターは本来、「米国の首都には荘厳な文化のアクロポリスが必要だ」という意見に基づき、「国立文化センター」という名称で設立が推進された。その後、1963年のケネディ元大統領暗殺を契機に、連邦議会が彼を追悼するため、彼の名を冠したセンター建設法案を通過させ、当時のリンドン・ジョンソン大統領が署名して設立された。

そのケネディ・センターの名称が突然変わったことに、ケネディ家の人々は激怒し、強硬対応の方針を明らかにした。ケネディ元大統領の姪であり、ロバート・F・ケネディ・ジュニア保健長官の妹であるケリー・ケネディ弁護士は19日、ソーシャルメディアX（旧ツイッター）に外壁工事の写真を投稿し、「今日から（トランプ大統領の残り任期である）3年1カ月間、つるはしを持って建物からその文字を削り取る」と述べた。

ケネディ元大統領の姪にあたるマリア・シュライバー氏もソーシャルメディアで、「次はJFK空港の名前を変え、リンカーン記念館を『トランプ―リンカーン記念館』にし、さらに『トランプ―ジェファーソン記念館』『トランプ―スミソニアン』にまで変えようとするかもしれない。きりがない」と批判した。

法的対応も示唆された。ケネディ元大統領の大甥で、民主党の元連邦下院議員であるジョー・ケネディ3世は声明で、「ケネディ・センターは連邦議会が法律で規定した“生きた記念施設”だ」とし、「リンカーン記念館の名前が変えられないのと同様、センターの名前も変えることはできない」と強調した。ケネディ家と民主党は、議会の承認なしに理事会の決定だけで行われた名称変更は法律違反だとの立場だ。

ここに、「進歩のアイコン」とされるバーニー・サンダース無所属上院議員が「現職大統領の名前を冠した連邦建物の名称を禁止する法案を近く提出する」と述べ、ケネディ家を支援する姿勢を示した。センター名称変更に反対するデモ隊も20日、建物前で「トランプはジョン・F・ケネディではない」と書かれたプラカードなどを掲げてデモを行った。

36人前後で構成されるケネディ・センター理事会は、設立当初から共和・民主両党が共に参加する超党派の協議体として構成され、これまで党派色とは距離を置いてきた。しかしトランプ大統領就任以降、自らが理事長となり、民主党所属の理事を解任して忠誠派で席を埋める大規模な入れ替えを行った。

その後ケネディ・センターでは、9月の保守系若手運動家チャーリー・カーク氏追悼行事、10月の米国保守連合財団行事など、保守右派色の強い政治イベントが続いた。今月5日にはここで2026年国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップの組み合わせ抽選会が行われ、トランプ大統領が初代の「FIFA平和賞」を受賞した。