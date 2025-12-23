竹財輝之助＆新川優愛、ヒール役に「楽しかった」 ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』クランクアップ
齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）がきょう23日に最終話を迎えるのに先立って、竹財輝之助と新川優愛のクランクアップの様子とコメントが届いた。
【写真】『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』クランクアップを迎えた主要キャスト
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
主人公の怨敵・新堂夫妻を演じた竹財と新川。“クズ男職人”という異名をもち、“らしさ”全開の黒幕で本作を盛り上げた竹財は、意外にも“政治家役”初挑戦。「“悪い政治家”を楽しく演じるのはあまりよくないかなと思っていましたが…めっちゃ楽しかったです（笑）！」と、満足げにニヤリ。また、優奈（大友花恋）をいじめたり、レイコを追い詰めたりするなど、その振り切った“怪演”が話題となった新川は「沙織ほどの“悪女”、ヒールを演じさせていただくのは初めてでしたが、とても楽しかったです」と、やり切った表情を見せた。
【コメント】
■竹財輝之助
皆さん寒い中の撮影、お疲れ様でした。衣装合わせのときは、“どんな悪いことをするんだろう”と思っていましたが、新堂は裏でコソコソやっていたみたいです（笑）。実は政治家の役は初めてで、“悪い政治家”を楽しく演じるのはあまりよくないかなと思っていましたが…めっちゃ楽しかったです（笑）！また皆さんとお会いできるように頑張ります。ありがとうございました！
■新川優愛
撮影、大変でしたね（笑）！沙織ほどの“悪女”、ヒールを演じさせていただくのは初めてでしたが、とても楽しかったです。クランクインのときはすごく暑かったのに、もうすっかり寒くなってしまって。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期にもかかわらず、撮影を乗り越えられたのは、このメンバーだったからだと思っています。お世話になりました、ありがとうございました！
■最終話あらすじ
「一番罪深いのは…あなたの地獄のような苦しみに気づかなかったお母さん」。
優奈（大友花恋）は亡くなる前、沙織（新川優愛）の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長・影山（姜暢雄）との望まない関係を強いられ、心に深い傷を負っていた。その事実を、沙織から送られてきた動画で初めて知った玲子＝レイコ（水野美紀／齊藤京子）はがく然。娘を救えなかった罪悪感に耐えきれず、空（佐藤大空）を連れて姿を消してしまう。
別れを告げるメールを受け取った成瀬（白岩瑠姫）は、レイコのマンションへ急いだ。空っぽの部屋に現れたのは、レイコをも追い込んだモンスター・沙織。「邪魔者はいなくなった」と成瀬を誘惑し、“レイコは優奈に会いにあの世へ行った”と勝ち誇った顔で知らせる。
そのころ、圭太（日影琉叶）の失われていた記憶が奇跡的に回復。優奈が死んだのは「僕のせいだ」と思いもよらぬ真実を語り始め…。
娘の命が奪われた“あの日”、一体何があったのか――。すべての真相が明らかになるなか、玲子＝レイコの人生をかけた復讐劇がついにクライマックスを迎える！
【写真】『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』クランクアップを迎えた主要キャスト
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
【コメント】
■竹財輝之助
皆さん寒い中の撮影、お疲れ様でした。衣装合わせのときは、“どんな悪いことをするんだろう”と思っていましたが、新堂は裏でコソコソやっていたみたいです（笑）。実は政治家の役は初めてで、“悪い政治家”を楽しく演じるのはあまりよくないかなと思っていましたが…めっちゃ楽しかったです（笑）！また皆さんとお会いできるように頑張ります。ありがとうございました！
■新川優愛
撮影、大変でしたね（笑）！沙織ほどの“悪女”、ヒールを演じさせていただくのは初めてでしたが、とても楽しかったです。クランクインのときはすごく暑かったのに、もうすっかり寒くなってしまって。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期にもかかわらず、撮影を乗り越えられたのは、このメンバーだったからだと思っています。お世話になりました、ありがとうございました！
■最終話あらすじ
「一番罪深いのは…あなたの地獄のような苦しみに気づかなかったお母さん」。
優奈（大友花恋）は亡くなる前、沙織（新川優愛）の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長・影山（姜暢雄）との望まない関係を強いられ、心に深い傷を負っていた。その事実を、沙織から送られてきた動画で初めて知った玲子＝レイコ（水野美紀／齊藤京子）はがく然。娘を救えなかった罪悪感に耐えきれず、空（佐藤大空）を連れて姿を消してしまう。
別れを告げるメールを受け取った成瀬（白岩瑠姫）は、レイコのマンションへ急いだ。空っぽの部屋に現れたのは、レイコをも追い込んだモンスター・沙織。「邪魔者はいなくなった」と成瀬を誘惑し、“レイコは優奈に会いにあの世へ行った”と勝ち誇った顔で知らせる。
そのころ、圭太（日影琉叶）の失われていた記憶が奇跡的に回復。優奈が死んだのは「僕のせいだ」と思いもよらぬ真実を語り始め…。
娘の命が奪われた“あの日”、一体何があったのか――。すべての真相が明らかになるなか、玲子＝レイコの人生をかけた復讐劇がついにクライマックスを迎える！