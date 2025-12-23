トラベロカは、グアム政府観光局が主催する「GOGO GUAM Hafa Adai Campaign 2026」の一環として、「トラベロカ グアム キャンペーン」を12月17日から2026年1月12日まで実施する。

グアム行き航空券とグアム島内の対象ホテルを予約した人に対し、複数航空会社の割引やホテル代金の半額相当クーポン、現地電子クーポン、空港ラウンジ利用券を提供する。航空券はユナイテッド航空が5,000円引き、ティーウェイ航空が最大30％引きとなる。ホテルはグアム島内の対象施設で使える最大50％引きクーポンを発行し、2万円以上の予約に対して1万円を割り引く。

現地特典として、グアム島内で利用できる電子クーポン「GUAM PAY」30米ドル分を先着200名に1予約あたり1枚配布する。さらに、ユナイテッド航空利用者に対し、空港ラウンジ利用券を先着50名に予約人数分提供する。

特典はいずれも数量限定で、期間中でも上限に達し次第終了する場合がある。また他のクーポンとは併用できない場合がある。