ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÎºÛÈ½Îã¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿ÍÄ¶¡£¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢°ä¸À½ñ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÁêÂ³¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¡×Åù¡¢ÁêÂ³¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡ÛÀÇÌ³½ð¤¬·ãÅÜ¤¹¤ë¡ÖÂ¹¤ÎÄÌÄ¢¡×¤ÎNG¹ÔÆ°
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿¤ÈÀÇÌ³½ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿¤Ï¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¶â¤òº£¤¹¤°»Ò¶¡¤äÂ¹¤ËÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì·½â¤·¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀáÀÇ¤Ï¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¼ã¤¤»Ò¤äÂ¹¤ËÂç¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Þ¤ÀÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤«¤éÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤ä¤Ï¤ê¡¢¡ÖÀáÀÇ¤Ï¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤¹¤°¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤¤È¤³¤É¤ê¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°ìÀÐ»°Ä»¤Î¤¹¤´¤¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤³¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢À¸Á°Â£Í¿¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÁÄÉã¤«¤éÂ¹¤Ë110Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£Â¹¤Ï¤Þ¤À20ºÐ¤È¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¶â¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¶µ°é¾å¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÁÄÉã¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Â¹¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éËèÇ¯110Ëü±ß¤òÀ¸Á°Â£Í¿¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤³¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Â£Í¿¤·¤¿¤ª¶â¤«¤éËè·î9Ëü±ß¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¡ÊÇ¯´Ö108Ëü±ß¡Ë¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¹¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÎ»²ò¤·¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÁÄÉã¤ÏÂ¹¤ÎÄÌÄ¢¤Ë¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤È¤·¤ÆÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÊ§¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¹¤¬¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¡¢Â¹¤Î»È¤¤¹þ¤ß¤âËÉ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀáÀÇ¤ÈÀÇÌ³Ä´ººÂÐºö¤ÈÌµÂÌ¸¯¤¤ËÉ»ß¤Î¡Ö°ìÀÐ»°Ä»¤ÎÂÐºö¡×¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÀßÄê¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢Â£Í¿¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÎÁ´³Û¤òÊÝ¸±ÎÁ¤Ë½¼¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï³Ý¤±¼Î¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤è¤ê¤âÂç¤¤¯Áý¤¨¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
ÀÇÌ³½ð¤¬·ãÅÜ¤¹¤ë¡ÖNG¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ÎÂÐºö¤â¡¢¶áÇ¯¡¢·Á¤À¤±¤ò¿¿»÷¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤äÂ¹¤ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤À¤±¤µ¤»¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤¬ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ØÄ¾ÀÜ¡¢»Ò¤äÂ¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐºö¤Ï¡ÁÄÉãÊì¡ÊÉãÊì¡Ë¤«¤éÂ¹¡Ê»Ò¡Ë¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÀ¸Á°Â£Í¿¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¢Â¹¡Ê»Ò¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÁÄÉãÊì¡ÊÉãÊì¡Ë¤ÈÂ¹¡Ê»Ò¡Ë¤Î´Ö¤ÇÀ¸Á°Â£Í¿¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¡¢¢ÁÄÉãÊì¡ÊÉãÊì¡Ë¤¬Â¹¡Ê»Ò¡Ë¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÌäÂê¤Ç¤¹¡£À¸Á°Â£Í¿¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÁÄÉã¤¬Â¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤â¡¢ÁÄÉã¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤³¤ì¤òÌ¾µÁÊÝ¸±¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÃí°Õ¡ª
¡¡Ì¾µÁÊÝ¸±¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¿¦°÷Î©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¿Æ¤¬»Ò¤ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤µ¤»¤ë¡Ê»Ò¤Ï¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¡Ë¢¨·ÀÌó¼Ô¡§»Ò¡¡ÈïÊÝ¸±¼Ô¡§¿Æ¡¡¼õ¼è¿Í¡§»Ò
¢¿Æ¤¬»ÒÌ¾µÁ¤ÎÄÌÄ¢¤òÍÂ¤«¤ê¡¢ËèÇ¯¡¢¿Æ¤ÎÄÌÄ¢¤«¤é»ÒÌ¾µÁ¤ÎÄÌÄ¢¤Ë¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¡Ê»ÒÌ¾µÁ¤ÎÄÌÄ¢¤Ï¿Æ¤¬´ÉÍý¡Ë
£ËèÇ¯¡¢»ÒÌ¾µÁ¤ÎÄÌÄ¢¤«¤éÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ØÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ëþ´üÊÝ¸±¶â¤ò»Ò¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ÐÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ÐÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë10Ç¯´ÖËèÇ¯30Ëü±ß¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëþ´ü»þ¤Ë300Ëü±ß¤ÎÊÝ¸±¶â¤¬»Ò¶¡¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢300Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢19Ëü±ß¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¡¡¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢À¸Á°Â£Í¿¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÄÌÄ¢¡¦°õ´Õ¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ÏÂ£Í¿¤¹¤ëÁê¼êÊý¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¤ò¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ºº´±¤«¤éµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ºÇ¤âÍÎÏ¤Ç¤¹¡£Â£Í¿¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÏÃù¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë