昭和天皇がお好きな「スープライス」　滋味豊かなささっとランチ

天皇家には多くの行事や来客がある。そんなときには大勢の人が手軽にさっととれる食事がほしい。そこで昭和天皇がご提案されたのが、「スープライス」であった。さっと食べられておいしい、洋風を取り入れた炊き込みご飯である。今回は、忙しい行事の合間に皇族の方たちが召し上がる、手軽でおいしい「スープライス」の物語である。

食べやすく体にやさしい「スープライス」

賓客を招いての午餐会や晩餐会のメニューを見て、一般の国民は高級な美食と感じてしまう。しかし、天皇家の人たちは同じ日の昼には午餐会があり、夜には晩餐会に参列しなければならないこともある。メニューは、どうしても高級食材の伊勢海老、フォア・グラ、牛フィレ肉などとなりがちである。

そういった手の込んだ料理は時おり食べるからおいしいのであって、度重なるとどうだろう。むしろ、お茶漬けやバターをたっぷり塗って焼いたトーストが食べたくなるのではないだろうか。

そこで、昭和天皇がご提案されたのが「スープライス」であった。お客さまをお招きした際に、しばしば出されたメニューである。

「スープライス」は、ニンジン、玉ねぎなどの野菜をみじん切りにしてバターで炒め、洗った米を炒めて加え、コンソメスープで味付けをして炊き上げる。ていねいに炒めた野菜の旨味が米を滋味豊かなものにしてくれる洋風炊き込みご飯である。飽きのこない、心が安らぐ味だろう。

昭和天皇（宮内庁提供）

行事の合間に短時間で食べられるランチを

新年の1月1日、宮中はさまざまな行事で忙しい。皇族の方たちも行事の合間にさっと食事をすませなければならない。そこで再び活躍するのが、「昭和天皇のスープライス」である。

天皇陛下が1月1日に宮殿で最初に臨まれる行事が、「晴御膳（はれのごぜん）」である。御台盤（おだいばん、脚付きの台）の上には伝統料理の品々が並べられている。これらのおめでたい料理は、新年にあたり神さまに捧げるためのもので、天皇陛下が実際に召し上がることはない。

陛下は白木の両細御膳箸をおとりになり、台の上に立てる所作をするのみである。箸の両端が細くなっているのは、片方を神さまが、もう片方は人間が使うためという。

その後、陛下と雅子さまがほんとうの朝食をおとりになってから、引き続き新年祝賀の行事が行われる。午前9時ごろになると、宮殿はたいそうな賑わいぶりなる。陛下は燕尾服に勲章をつけられたご正装で、雅子さまはローブ・デコルテをお召しになる。女性の皇族方も色とりどりのローブ・デコルテで美しく装われて華やかだ。

新年祝賀の行事は、分刻みのスケジュールで進む。宮殿のすべての部屋を使い、祝賀に集まる方々を休所から両陛下の祝賀にお連れし、祝い酒をふるまうのである。陛下と雅子さまは皇族方と一緒に宮殿の部屋を次から次へと移動されながら、祝賀をお受けになる。

午前中に祝賀に参内する人々は、宮内庁関係者、皇族、旧皇族、内閣総理大臣をはじめ各大臣たち、衆参両院議長をはじめとする国会議員、最高裁判所長官に裁判官や認証官たちである。

ご昼食は、これらの行事の合間を縫って、両陛下と皇族方が宮殿の食堂でささっと召し上がる。

午後の祝賀では、陛下と雅子さまは各国の日本駐在大使からの祝賀を受けられる。宮殿の松の間に、それぞれのお国の正装に身を包んだ大使夫妻が一人ずつ両陛下の前に進んでご挨拶する。そのご挨拶を、両陛下と皇族の方たちは立ったまま延々と受けられるのである。

フルコースがコンパクトに盛り込まれたワンプレートランチ

では、ご昼食はどのような料理なのだろうか。ご昼食は午前と午後の祝賀を受けられる間の、30分から40分ほどのごく短時間で召し上がる。

とにかく忙しい日なのだから、食事は簡単にすませるために10インチ（約25センチ）の皿に料理を盛り込むワンプレートランチである。このワンプレートランチは『天皇の料理番』で知られる秋山徳蔵が発案したものという。

ある年のワンプレートランチを見てみよう。魚と肉とともにスープライスが盛り付けられてある、コンパクトながらフルコースのメニューである。

【「スープライス」のワンプレートランチ】

コンソメスープ

魚／春子鯛酒蒸し（芝エビ、帆立貝）、ジャガイモ、揚げパセリ

肉／ローストビーフ、ブロッコリー、ニンジン、小玉ねぎ

ご飯／スープライス（銀杏、玉ねぎ、ピーマン、マッシュルーム）

サラダ（トマト、レタス、パパイヤ）

パン

魚は鯛。鯛はおめでたい席には欠かせない食材である。春子鯛酒蒸しは、手のひらに収まるくらいの小さな春子鯛の中骨をすべて外して、芝エビと帆立貝のすり身を詰めてシャンパンで蒸したもの。ジャガイモと揚げパセリが付け合わされる。

肉は牛。ローストビーフにブロッコリーと人参と小玉ねぎが添えられている、

ご飯はスープライス。まず鶏肉のスープでご飯を炊く。銀杏、玉ねぎ、ピーマン、マッシュルームを炒めてご飯に混ぜ合わせ、プリン型で抜いてかわいらしく据えられている。

小ぶりな皿に肉と魚とライスのフルコースが美しく盛られた、合理的なワンプレートである。コンソメスープはカップで、サラダとパンは別皿で出される。美しく楽しい、食べやすい一皿に話も弾むことだろう。

厨房を預かる大膳は、このワンプレート料理を少し多めに準備しておく。もし「春子鯛のお代わりを」とご希望される方がいたら、プレートごと差し替えるのだ。とにかく手早さが求められるのだから、スマートにやりたい。

国民はニュースで垣間見るのみの新年の天皇家のご様子。今年は愛子さまに加え、悠仁さまも行事に参加されることだろう。忙しい行事の合間だからこその体にやさしい料理は、私たちもお手本にしたい工夫である。（連載「天皇家の食卓」第47回）

昭和天皇（C）JMPA

※トップ画像は、昭和天皇（C）JMPA

文／高木香織

たかぎ・かおり。出版社勤務を経て編集・文筆業。皇室や王室の本を多く手掛ける。書籍の編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『美智子さまから眞子さま佳子さまへ プリンセスの育て方』（ともにこう書房）、『美智子さまに学ぶエレガンス』（学研プラス）、『美智子さま あの日あのとき』、『日めくり31日カレンダー 永遠に伝えたい美智子さまのお心』『ローマ法王の言葉』（すべて講談社）、『美智子さま いのちの旅―未来へー』（講談社ビーシー／講談社）など。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』（共著／リヨン社）、『ママが守る！ 家庭の新型インフルエンザ対策』（講談社）。

