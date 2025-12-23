●今朝も厳しい冷え込み。これから外に出る方は入念な防寒対策を

●日中は洗濯日和の晴天。日ざしの温もりもしっかりと感じられそう

●あす24日(水)クリスマスイブは、雪ではなく雨が降ったり止んだり



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう23日(火)午前6時30分現在の気温です。

昨夜も非常によく晴れたことで、放射冷却による底冷えが強くなりました。

山間部を中心に、0度を下回る厳しい冷え込みになっています。

これから外に出る方は防寒対策をしっかり行いましょう。



きょう23日(火)はこの先も県内は高気圧に覆われて、穏やかな空模様が続く予想です。

日中の最高気温は15度くらいで、日ざしが心地よく感じられそうです。



一方で大陸方面からは低気圧や前線が接近する見込みで、今夜から天気は下り坂となります。





県内にはあす24日(水)の未明から、雨雲が流れ込む予想です。上空の気温が高い影響で雪ではなく雨が降ると見込んでいて、日中は一時本降りとなるタイミングもありそうです。

あす24日(水)は日が暮れても、細かい雨雲の残りやすい空模様が続く見通しです。





朝からよく晴れる予想です。日中も日ざしたっぷりで洗濯日和となりそうです。

夜にかけて厚い雲が広がりますが、きょう23日(火)のうちは天気の崩れる心配はないと見込んでいます。





最高気温は各地15度前後。日中は日ざしの温もりがしっかりと感じられそうです。





あす24日(水)のクリスマスイブは、雨が降ったり止んだりで日中は一時本降りとなりそうです。

この雨のあと、強い寒気が流れ込み26日(金)、27日(土)と最高気温が一桁止まりの真冬の寒さとなる見通しです。

また冷たい北風とともに、26日(金)は雪がちらつくところがありそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）