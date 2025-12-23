8割が戦没した戦場を生き延びた「零戦乗り」が戦後、深夜の書斎で「自殺用の拳銃」を磨き続けた「壮絶すぎる理由」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は学窓から海軍に身を投じ、戦後は教育者となった土方敏夫・元大尉を紹介する。（文中敬称略）

教え子には安倍晋三も

土方には小学校教員の婚約者・兼子がいた。兼子は高円寺の家を空襲で失い、学童疎開の訓導として、長野県小諸の寮にいた。

「明日をも知れぬ戦闘機乗り、彼がいつ戦死するか、そのとき悲しみでうろたえないようにと覚悟せねばと、机上に黒枠の彼の写真を飾り、野花を添えて毎日祈っていました。

戦争が終わってしばらく経ったある日、面会人だというので玄関に出てみると、そこには帽子を目深にかぶり、長い雨衣を着て、頬のこけた男が立っていました。亡霊みたいに生気が失せ、一瞬、誰だかわからないほど人相が変わっていましたが、それが土方でした。

翌日、寮の裏山で将来のことを話されたんですが、私は夢見心地で、嬉しすぎて自分の耳を疑いました。戦争に負けて、そんなにうまくいくのか、将来のことなどわからない、そんな不安も拭い去ることはできませんでしたね」

と、兼子は振り返る。

土方は、信州で知人の家を転々としたのち、10月末、帰隊命令を受け宇佐基地に戻る。そこで復員手続きを行い、正式に復員することになった。土方は9月5日付で大尉に進級していた。ふたたび、兼子の回想――。

「私が疎開学童をつれて、杉並の代田橋に着いたのは11月。駅頭に、飛行服姿の彼が出迎えてくれたのは夢のように思えました。12月15日、高円寺の氷川神社で結婚式を挙げ、戦災を受けなかった阿佐ヶ谷の写真館で記念写真を撮って……。引出物は、当時は貴重だった籠入りのミカン、料理は魚屋の仕出しを頼み、花嫁衣装は叔母に借り、花婿の衣裳は軍服を背広に仕立て直し、皆さんの手を借りて、思い出深い式になりました。日光に新婚旅行にも行ったんですよ、満員の客車に窓から乗り込んで」

土方は谷戸小学校に復職し、昭和21年、成蹊小学校に転職（24年、成蹊学園中・高校に移籍）、物理学校にも改めて入学、夜学に通い始めた。

昭和24年からは、双葉書店の小学校検定教科書執筆陣に加わり、昭和36年から40年にかけては中学校の数学の教科書を執筆している。

その後、土方は43歳で成蹊学園中・高校の教頭に就任するが、その間の教え子に安倍晋三元総理大臣がいた。昭和60年、定年退職とともに外務省大臣官房人事課帰国子女相談室副室長となり、62年には同室長に就任、平成12年、78歳で顧問となり、同15年、81歳で退職するまで、帰国子女教育に尽くした。平成12年までは、自らウルトラライトプレーンの操縦桿を握るなど、空を飛ぶことへの情熱も保ち続けた。

泣く泣く寄付した自決用拳銃

土方が私の著書を読み、会いたいと連絡をくれたのは、外務省を退職して2年後のことである。土方は多趣味で、なかでも好きなカメラや車、オーディオ、読書などの話もふくめて話題は尽きず、以後、毎月のように会い、インタビューかたがたの雑談に花を咲かせることになる。

土方の話はいつも平明で、かつ興味深かった。海軍時代に愛用していた拳銃の後日談もその一つである。

「搭乗員は、万一のときの自決用に拳銃を各自持っていました。終戦後、地下に潜るにあたっても、拳銃は持って出ました。復員してからも、昭和21年の春頃までは、女房と新宿の闇市あたりを歩くとき、護身用にその拳銃を常に腰に挿していました。女房がヤクザみたい、と言って嫌がりますので、外出時の持ち歩きはしなくなりましたが、机の引き出しに鍵をかけ、しまい込んでいました。しかし、手入れをしなくてはいけないので、夜中になると分解掃除は常にしていました。

世の中も落ち着いて、昭和38年頃でしたか、長男が高校生の頃です。例によって12時過ぎに分解掃除をしているところに長男が書斎に入ってきて見つかったんです。おやじ、何やってるんだと。それでこれはまずいと思い、仕方なく杉並警察署へ行って、カウンターで『拳銃を持ってきました』と申し出ると、係の警官が『この拳銃は、寄付していただけますか』と言う。『もし、イヤだと言ったら？』『逮捕する』と言うわけで、泣く泣く私の名前入りの拳銃を杉並警察署に寄付してしまいました。このとき、『実弾50発に予備の弾倉もあります、ちょっと腕のほどをお見せしますから、裏の広場で撃たせていただけませんか』と言いましたら、『とんでもない』と断られました。

拳銃に刻印されたシリアルナンバーをいまでも覚えていますが、NO．62188の十四年式拳銃はどうしているかなあ、と思うことがあります」

戦闘機乗りは『見張り』が命

土方は、零戦を題材にしたテレビドラマの演技指導にも快く出かけ、若い俳優やスタッフからも人気があった。年に一度、かつて土方たち予備学生十三期生が入隊した土浦海軍航空隊の跡地にある陸上自衛隊武器学校で、初級幹部を前に講演もやる。私と知り合ってからは、そんな機会には必ず私を伴い、迎えの車も断って、愛車の白い90年型日産スカイラインGTS-tTypeMのステアリングを自ら握って現地に向かった。

土方の運転は速かった。常磐高速の追い越し車線でアクセルを踏み、前の車に接近すると、50メートルの車間を保ちながら、

「この距離で20ミリ（機銃）を撃てば必ず当たるんだよ」

などと言う。

「いつもそんなこと考えながら運転なさってるんですか？怖いなあ。でも、スピード違反で捕まったらマズいでしょう？」

私が訊くと、土方は、

「いや、戦闘機乗りは『見張り』が命。覆面パトカーに捕まるようならとっくにグラマン（F6F）に墜とされてるよ」

ただ土方は、若い頃から多年にわたる喫煙のせいか、私と会った頃にはすでに肺気腫に冒されていた。階段を昇ったり、少し急いで歩いたりするとすぐに息切れがする。その症状が日毎に悪化していくのが目に見えるようだった。やがて酸素吸入が欠かせない状態になったが、それでも、

「こうやって酸素マスクをつけていると、零戦の高高度飛行みたいで懐かしい」

と強がりを言いながら、酸素吸入の合間に煙草をふかしていた。

学徒出身の戦闘機乗りの最期

平成22年5月23日、東京・原宿の水交会（旧海軍、海上自衛隊関係者の親睦施設）で「零戦VSグラマンF6F」と題し、35名を前に話をしたのが、土方が公の場に出た最後になった。

平成24年11月28日、死去。享年90。法名は覚寿院翔誉敏教居士。

告別式では、予備学生十三期の同期生・蒲生忠敏が、

「悔いなき人生、大往生が羨ましい。俺も近々行くから、同期を集めて迎えてくれ」

と弔辞を読んだ。棺の蓋を閉めるとき、小柄な兼子が、背伸びをするように土方に口づけをした。

土方が、私の取材ノートに残した言葉より――。

「振り返ってみると、大正、昭和、平成と三つの年号のもとに生きた私たちの世代は、非 常におもしろかったといって良いような気がします。特に昭和20年を境にして、表と裏をひっくり返したような時代を見ることができたというのは、大きな時の流れのなかでは、稀に見る幸運でもありました。

戦後、戦没学生の遺稿集として『聞け、わだつみの声』が出版され、評判になりました。しかしこの遺稿集は、ある政治団体が、偏向した意図のもとに編集したもので、私たちは大いに憤慨しました。そして『ありのままを』との意図で遺稿を集めて出版したのが、『雲ながるる果てに』です。ぜひお目通しいただければと思います。

戦闘三〇三飛行隊が、鹿児島基地で沖縄戦に出撃したり、邀撃戦に明け暮れていた頃のことです。搭乗員は、鹿児島市内の涙橋近くの民家に分宿していました。私たち予備学生は一軒の家にまとまって分宿していました。夜になるとブリッジをしたり、お酒を飲んで、たわいもない話に興じたりしていました。

明日をも知れぬ命と知りつつも、それを顔に出すことはなく、明るく振る舞うことによって、自分自身を抑制していたのかも知れません。これまでに、習った戦術にしても戦略にしても勝つという結論は出てきません。

それで議論にはならぬことはしませんでした。国家の捨て石になればそれで本望、あるいは講和の条件が少しでも良くなるのなら喜んで死のう。そんな気持ちだったと思います。

ある晩のことです。誰かが『おい、神様がもしも二十四時間フリーな時間をくれたら、貴様達は何をしたいか』と言いました。いろいろな意見が出ました。

恋人に会いたい、母親に会いたい、甘いものを腹いっぱい喰いたい、などなど。

そのなかでいちばん、みんなが賛同したのは、

『書斎で、コーヒーを飲みながら、ゆっくり本が読みたい』

でした。

鹿屋基地では、特攻隊の隊員の宿舎は小学校でした。その教室の黒板に、特攻隊員が出撃のときに書いていった川柳が残っていました。『雲ながるる果てに』に、これが掲載されています。そのなかで、同期生の次の句を読むたびに、私はいつも目頭が熱くなります。

〈ジャズ恋し早く平和がくれば良い〉

いまもよく空を見上げます。そして、零戦で飛行機雲を曳きながら飛んだ日のことを思い出します。大空に舞う零戦は、美しいの一言で事足ります。美しいものは、すぐれたものです。その美しい零戦とともに全力で戦った日々は、何ものにも代えられない私たちの青春そのものでした。抜けるような青い空に一筋の飛行機雲を引きながら飛んでいる飛行機を見ると、何となく自分の一生を見ているような気がするのです」

戦闘機乗りは、海軍兵学校や叩き上げの下士官兵だけではない。こんな、ペンを操縦桿に持ち替えて、誇り高く戦った学徒出身の若者たちがいた。そして彼らのうち、戦争を生き抜いた者の多くは、それぞれに学んだ学問を生かして、あらゆる分野で戦後日本の礎となった。

――戦争と戦後日本を振り返る上で、このことはけっして忘れたくないものである。

