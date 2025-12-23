中国はなぜ軍事大国となったのか…”ニクソンショック”のあのとき米中首脳が語り合った「日本封じ込め戦略」の驚くべき真相

真の狙いは「日本封じ込め」？

高市早苗首相と岡田克也衆院議員の台湾有事に関する質疑に端を発する日中の対立は長期化の様相を呈しています。

前編『軍事大国・中国は“アメリカ”が育てた…！「機密解除文書」が暴く、レーガン政権の対中武器輸出と「日本封じ込め」の真相』で見て来たように、12月上旬、中国海軍の空母「遼寧」のＪ１５戦闘機が自衛隊機にレーダーを２回にわたり照射した行為は、中国の軍事的脅威が「現在進行形の危機」であることを物語っています。

米国国務省の外交史料集「Foreign Relations of the United States（FRUS）」や、ジョージ・ワシントン大学国家安全保障アーカイブ（National Security Archive）が公開した機密解除文書を読み解くと、米ソ冷戦時代の驚くべき側面が垣間見えます。

それは、レーガン政権（1981〜1989）が中国へ大規模な武器・軍事技術を輸出していたということです。最大の目的は「ソ連封じ込め」でした。しかし、機密解除された文書を読むと、もう一つの隠された目的が浮かび上がります。

実は「日本封じ込め」という隠された戦略があったのはないか、ということです。

機密文書が暴く「日本カード」戦略

1971年7月、キッシンジャー（当時は大統領補佐官）の極秘訪中に先立ち、ニクソン大統領は「中国との議論において日本の将来の方向性の脅威をより明確に強調するよう」指示し、ブリーフィングブックには「日本に関する恐怖をもっと入れろ」と手書きで追記していました[4][5]。

つまり、米中両国は「日本の脅威を抑制する」という点で利害が一致していました[6]。

キッシンジャーは周恩来に対し、「逆説的に、日本に駐留する米軍の存在は日本を抑制するのに役立っている」と説明。ニクソンも「米日防衛関係を続けることで、日本の軍国主義者の要求に屈しやすい日本人を抑制できる」と述べています[8]。日米安保条約は、日本を守るためですが、一方で「日本を封じ込める栓（cork in the bottle）」としても機能していたと言えるでしょう[7][8]。

衝撃的なのは、キッシンジャーが周恩来に語った日本批判です。

日米貿易摩擦が背景に

「中国の哲学的見解は一般にグローバルだったが、日本のそれは伝統的に部族的だった」「日本は突発的で爆発的な変化を起こしやすい国」「アメリカ人は日本の衝動と経済拡張の必然性について幻想を持っていない」[9]--同盟国について、ここまで言うか、と驚かざるを得ません。

当時の日本は高度経済成長を遂げており、やがて「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称されるほどの経済大国になってゆきました。日米貿易摩擦が激化し、日本企業がアメリカの象徴的な資産を次々と買収していた時代です。

アメリカにとって、当時、経済的巨人に成長しつつある日本がやがて軍事的にも独立した大国になることは、冷戦後のアジア秩序において深刻な懸念だったのです[8]。中国との連携強化は、まさにその「日本対策」でもあったのです[6]。

複雑な日米中の三角関係

ニクソン・キッシンジャーからレーガンへと続いた対中軍事協力政策は、1989年の天安門事件で一時中断されますが、その後も経済協力を中心に基本路線は継続されました。中国は米国から得た軍事技術と経済成長を背景に、今や世界第2位の軍事大国へと成長。その矛先は、日本に向けられています。

歴史の皮肉と言うべきでしょう。

日本を「封じ込める」ために強化した中国が、今や日本にとって最大の安全保障上の脅威となっている。そして日本は、自らを封じ込めようとしたアメリカと協力して、その中国に対峙しなければならない。

この複雑な三角関係の中で、日本は自国の安全保障をどう構築していくのか。

機密解除文書が示す歴史の真相の一端は、その答えを考える上で避けて通れないのではないでしょうか。我々日本人は過去の経緯を正確に認識した上で、したたかに国益を追求していかなければならないのかもしれません。

