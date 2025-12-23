【独占】「ドリル優子」と呼ばれ続けて…小渕優子が初めて明かす、政治資金規正法違反事件の心の深層

小渕優子氏が長い沈黙を破って、初の単著を刊行した。「凡人宰相」の娘は、今の高市総理をどう見ているのか―本人に聞いた。（聞き手・青山和弘）

前編記事『「父は倒れる直前、6キロも痩せていた……」小渕優子が初めて明かす、父・小渕恵三元総理の重圧』より続く。

私が高市総理に言いたいこと

―高市総裁が誕生して、お父さんが作った公明党との連立政権は解消となりました。小渕さんはどう思ってますか。

このタイミングで公明党が連立から離脱するなんて夢にも思っていませんでした。率直に言ってこの上なく残念です。もちろん26年前とは日本社会も国際情勢も変わったし、自民党も公明党も変質した。しかしこの間、自民党は公明党の皆さんに学んだことも多かったと思います。

自公連立以前は、女性問題や社会福祉、子育て支援などの政策は弱かった。公明党は政権のブレーキ役を果たしたと言われますが、社会的な弱者に向けた政策の推進役でもあったんです。連立が組み替わって、政治が分かりやすくなったという評価もありますが、そんな単純なものではないと思います。

―高市総理の「存立危機事態」を巡る国会答弁をきっかけに、日中関係は緊張が高まっています。お父さんは台湾に近い一方で、中国との関係を大切にした総理でした。

私は高市さんが総理に選ばれたのだから、思い切って自分が信じる政治を進めて欲しいと思っています。ただ逆説的に聞こえるかも知れませんが、そのためには一種の妥協も必要。思う政策を実現できる環境を整えないといけないからです。日本は食料もエネルギーも労働力も防衛も、自国だけで賄うことはできません。謙虚に周辺国との関係を保ちながら、国益を最大化するしたたかさが必要です。

中国の駐大阪総領事のSNSでの発言は到底許されないものですが、過度に囚われず国益全体を考えて日中関係をコントロールすべきです。

―また高市総理は「責任ある積極財政」を掲げています。

積極財政はいいのですが、「責任ある」の部分が大事だと思います。さらなる物価高や円安を招いたり、財政への信頼を損なうことがあれば、何のための積極財政だか分からなくなります。父も経済金融危機に直面する中で大規模な財政出動に踏み切り、「世界一の借金王」と自嘲気味に語ったこともありましたが、常に次世代に負担を先送りしないよう心を砕いていました。白か黒かの分かりやすい二元論は好まれますが、極端な政策は必ずしわ寄せが来ます。

「ドリル事件」はフェイクニュースです

―本書では'14年の政治資金規正法違反事件についても正面から語っています。

事件は私にとって「決して忘れることのない傷」であり、反省を忘れた日はありません。今回、私の歩みを振り返る中で事件に触れない選択肢はありませんでした。また事件の事実関係を巡っては、調査を行った第三者委員会の報告が、捜査との関係で事件から1年以上経ってしまったせいか、「内容があまり伝わっていないかな」とも感じていました。なので本書では改めて、率直に詳細に説明しました。

一方で雑誌記事やネット上では、未だに「私の秘書がパソコンにドリルで穴を開けて、事件の証拠隠滅を図った」というフェイクニュースが残っています。これは地元の事務所にある壊れたパソコンサーバーを新品に交換した際に、サーバーを引き取った業者がハードディスクに穴を開けたもので、事務所も私も一切関与していません。しかもサーバー内のデータはバックアップを取り、検察にも提出していますので、捜査上もまったく問題ありませんでした。

それでも今なお私に「ドリル」という枕詞をつけた、事実とはまったく異なる記事が散見されます。私は応援して下さる皆さんや家族、さらに同じような誹謗中傷に悩む方々のためにも、今後もこうした表現には毅然と対応していきたいと思っています。

―本書の中でお父さんの盟友・森喜朗元総理から、「そろそろ覚悟を決めて行動しないといかん」と激励されています。どういうふうに受け止めていますか。

そろそろ私もここまで育ててくれた地元の方々や広く国民の皆様に、きちんとご恩返しをしなければならない年次だということでしょう。私ももうベテランの域ですから、それは自覚しています。

父は「凡人宰相」と言われました。私も自分は何も特別なものがない、「凡人」だと思っています。ただ村山富市元総理が、父の追悼演説で評して下さったように、凡人だからこそ謙虚に人一倍努力するという「凡庸に見えて非凡という境地」があるのかも知れません。

今自民党も日本も重大な岐路に立たされています。分断と混迷の時代だからこそ、私が果たすべき役割があるのだとしたら、私も責任の一端を果たしていきたいと思います。

青山和弘（あおやま・かずひろ）／'68年、千葉県生まれ。'92年、日本テレビ放送網に入社し、'94年から政治部。野党キャップ、自民党キャップを経て、ワシントン支局長や国会官邸キャップを歴任。'21年フリーに

小渕優子（おぶち・ゆうこ）／'73年、東京都生まれ。'96年、TBSに入社。'99年、父・恵三氏の秘書に転身。'00年衆院選で群馬5区から初当選。財務副大臣、経産大臣、自民党組織運動本部長、選対委員長などを歴任

「週刊現代」2025年12月22日号より

