肝臓・膵臓・胆道…沈黙の臓器の本物の名医はここにいる！全国から厳選された「最高の病院とクリニック」

肝臓よりも治療が格段に難しい胆道と膵臓

肝臓と比べても、胆道と膵臓の治療はひときわ難しいとされる。とりわけ手術となると、周囲に細かな血管が走っているため難易度が跳ね上がり、術後の合併症リスクも高い。それゆえ日本胆道学会と日本膵臓学会が認定している指導医はほぼ全員、設備が充実している大病院に所属している。

横浜市立大学附属病院院長の遠藤格氏は、胆道がんと膵臓がんの手術で高名だ。

「日本の膵臓がんと胆道がんの治療成績は、がんの中でもワースト1と2。どちらも周囲に細かな血管があるため、がん細胞が血流に乗って移動しやすく、目に見えないほど小さな転移が広がっていることが多い。そのうえ胆道も膵臓もそれぞれ重要な機能があるため、切除しすぎると、ただちに命に関わります。それゆえ手術の難易度も高いわけです。

昨年4月に院長に就任しましたが、難易度が高い症例はいまでも自分で執刀しています。後進も育ってきているものの、私がいるという理由でこの病院に来た患者さんもいらっしゃいますから」

同院の特徴の一つは、抗がん剤の投与と手術・内視鏡治療などを組み合わせた「集学的治療」を行っていることだ。

「まだ転移が1〜2ヵ所しかない胆道がんの場合、抗がん剤で腫瘍をある程度まで小さくできたら手術したほうがいい。そのため患者さんによっては、内科の先生に頼らず自分たちで化学療法もやっています」（遠藤氏）

父と同じ肝胆膵外科医として

東京歯科大学名誉教授で、現在は済生会宇都宮病院の外科アドバイザリースタッフを務める松井淳一氏は、膵臓がん手術のスペシャリスト。非常に難易度の高い「幽門輪温存膵頭十二指腸切除術」という術式を得意としている。

「膵臓がんは膵臓の先端『膵頭』にできることが多いため、そこに隣接する十二指腸と胃の半分も一緒に切り取る方法が、少し前まで主流でした。しかし胃を温存したほうが、患者さんの負担が軽いのは言うまでもありません。

そこで胃をすべて残して、膵臓の病変と十二指腸だけを切除する、この術式が開発されたわけです。これまでに行った膵臓がんの手術は700例以上ありますが、そのうち半分弱が幽門輪温存膵頭十二指腸切除術でした」

24時間対応で急変にも対処

中部地方で膵臓がん治療の拠点の一つとなっているのが、愛知県にある国立病院機構名古屋医療センターだ。外科医長を務める末永雅也氏は、父と叔父も肝胆膵が専門の外科医だという。

「肝胆膵の疾患は、どちらかというと稀少なものが多い。そのため当院では、内科が担当する疾患も含めて、肝胆膵の不調を訴える患者さんのカンファレンスはすべて、私が関わるようにしています。

当院はあらゆる高難度の手術にも対応していますが、肝胆膵は人体にとって重要な臓器であることから、術後や薬物療法中に変調をきたす患者さんも少なくありません。スタッフ間の連携を緊密にすることで、24時間体制で対応しています」

がんだけじゃない！ 胆道や膵臓に起こる疾患

胆道や膵臓に起こる疾患は、何もがんだけに限らない。「このところ、胆石症が原因の急性胆嚢炎が増えている」と話すのは、宮崎市郡医師会病院の旭吉雅秀氏だ。

「胆嚢や胆管に石ができるのが胆石症ですが、結石が胆嚢に挟まり、胆嚢から胆汁が排出されなくなると急性胆嚢炎になります。炎症が起こって胆嚢がむくんでいき、場合によっては壊死しかねない。

患者さんの状態を確認したうえで、早期に手術を行うのが現在の標準治療です。片田舎の病院なので、胆道がんなど難易度が高い手術はほとんどありませんが、たとえ身近な疾患であっても、大病院に負けない高品質な治療を提供しようと努力しています」

名医が宮崎に集中するワケ

掲載している胆道・膵臓指導医の一覧表を見ると、全国58人のうち5人が宮崎県にいる。名医が集まる理由は、中核拠点である宮崎大学医学部にあるという。

かつて多くの大学医学部では、心臓血管外科が「第一外科」として力を握っていた。ところが宮崎大学医学部の前身となる宮崎医科大学では、'74年に肝胆膵外科が専門の香月武人氏が第一外科を創設している。その流れは現在まで続き、数多くの指導医を輩出してきたのだ。

「胆石症の内視鏡治療を内科医ではなく外科医がやるのも、宮崎県の医療の特徴のようです。診療科の垣根にとらわれず、最適な治療ができるのは、当院の魅力の一つだと思います」（前出の旭吉氏）

発見されたときには病状が進行していることも多い臓器だけに、本物の名医がどこにいるのか、健康なうちから把握しておきたい。

