高支持率を維持する高市早苗首相だが、課題は山積している（写真：共同通信社）

自民党と日本維新の会の新たな連立枠組みで高市早苗政権が発足して2カ月。自民党結党以来、初めての衆参少数与党という厳しい船出だったが、高い内閣支持率の世論の後押しを受け、臨時国会を乗り切った。一方で、台湾有事を巡り「存立危機事態になり得る」と国会答弁し、外交問題に発展するなど危うさも見え隠れする。高市政権は来年も安定した政権運営を続けられるのか。顕在化してきた“4つの死角”について、「日刊ゲンダイ」第一編集局長の小塚かおる氏がレポートする。

6〜7割台を維持する高支持率の理由

なぜ高市内閣はこれほど支持率が高いのか？――。

そんな疑問をよく投げかけられる。報道各社の12月の世論調査でも6〜7割台を維持している。

注目は、支持の理由で「指導力がある」「実行力がある」が高いことだ。例えば共同通信の調査では、発足直後と1カ月後を比較すると「首相に指導力がある」が10ポイントも増えていた。

そこには、岸田文雄政権、石破茂政権からの反動もあるのではないか。特に就任前、党内野党的な立場で歯に衣着せぬ発言を繰り出し世論人気の高かった石破前首相が、「この人なら何か変えてくれそう」という期待を裏切ったことが大きいように思う。

高市政権はそんな高支持率を追い風に自民党内の不満分子を黙らせ、維新を除名された無所属議員を取り込んで、衆議院は11月末に過半数の233議席を回復。参議院はまだ過半数（125）に6議席足りないものの、18兆3000億円規模となった今年度の補正予算案は、すんなり成立した。

自民と維新の与党に加え、国民民主党と公明党がそれぞれ、自党の要望が盛り込まれたとして賛成したからだ。

臨時国会が閉幕し、記者会見する高市首相（2025年12月17日、写真：共同通信社）

「与党的プレーヤー」と化した国民民主

国民民主についてはそれだけで終わらなかった。

昨年来の懸案だったいわゆる「年収の壁」について、所得税の課税最低ラインを178万円に引き上げることで合意。高市首相の「政治決断」という形で決着をつけ、国民民主・玉木雄一郎代表は「共に関所を乗り越えることができた」と満面の笑みだった。

2025年12月18日、国会内で会談し「年収の壁」引き上げを巡る合意書を手にする高市首相（奥右）と国民民主党の玉木雄一郎代表（同左）／写真：共同通信社

合意書には来年度予算を「年度内の早期に成立させる」との一文が明記されている。これで国民民主が来年度の当初予算案の賛成に回ることは確実。予算案の中身が出てもいない時点で成立に協力とは、立憲民主党の野田佳彦代表が指摘していたが、国民民主はもはや「完全に与党」のようなものだ。自維国の3党が協力すれば、来年度予算の確実な成立が見込めることになる。

党首討論で高市首相に質問する立憲民主党の野田佳彦代表（2025年11月26日、写真：共同通信社）

自民党が少数政党であることは昨年と変わらないのに、政権運営に苦しんだ石破前首相とは打って変わって、気づけば高市首相は「強い政権」を手に入れたと言える。

公明党が急転直下で連立を解消し、維新と電撃的な連立合意をしたものの、合意事項である「衆議院議員の定数1割削減」が難航すると、高市自民は維新サイドから連立離脱の揺さぶりをかけられた。ひとまず定数削減法案は来年の通常国会に先送りとなったが、そんな“視界不良”の自維連立政権に国民民主という与党的プレーヤーが現れたのである。

維新と国民民主は、これまでも互いに「ゆ党」として政権に協力し、政策実現で張り合ってきた関係だ。国民民主が事実上の与党となったことで、高市首相は維新と国民民主を競わせつつ、両天秤にかけ、多数派を形成した政権運営ができるようになったわけだ。

補正予算成立時、自維党首会談後の共同記者会見、自国党首会談後の合意書サイン……と、高市首相の笑顔は“高笑い”にも見えた。

だが、しかし。そんな高市政権にも死角はある。

【死角その1】唯我独尊で調整役不在

一匹狼で会食嫌い。宿舎にこもって資料を読み込む勉強家――。高市首相は就任前からそんな評判だった。自民党の閣僚経験者などベテラン議員らからは次のような話を聞いた。

「高市さんは、すべて自分で背負い込み、人に渡せない性格。閣僚や政調会長の時もそうでしたが、いくらなんでも総理になったらそれではダメだと分かっているかと思ったら、そうじゃなかった。木原稔官房長官など、ごく限られた人とだけで何でもやってしまうので、官邸の秘書官ら官僚たちも何も言えず、遠巻きに様子見している状況です」

「高市さんは好き嫌いがものすごく激しい。この人は、となれば信用するが、嫌いな人とは口もきかないし、寄せ付けない」

内閣支持率が高いので、表立って不満は出ないが、自民党内が挙党一致で全力で高市首相を支える雰囲気かというと、そうではない。

本来なら総裁と二人三脚のはずの幹事長や執行部の存在感は希薄だ。維新が「改革のセンターピン」とした定数削減法案で、鈴木俊一幹事長や梶山弘志国会対策委員長、加藤勝信政治制度改革本部長が積極的に調整に動いた形跡はない。

維新サイドと法案をまとめるにあたっては、連立合意文書作成でも中心的な役割を果たした木原官房長官に萩生田光一幹事長代行が加わる形だった。党において、高市首相の後ろ盾は麻生太郎副総裁ではあるものの、しっかりとした調整役はいないのだ。

高市首相が信頼を置くのは木原官房長官だけという状況下で、首相官邸内は総裁選直後から囁かれてきた「安倍官邸」回帰が進む。すでに第2次安倍晋三政権で首相の筆頭秘書官を務めた経済産業省出身の今井尚哉氏を内閣官房参与に起用しているが、さらに同じく経済産業省出身で安倍元首相の秘書官を務めた佐伯耕三氏を年明け1月4日付で内閣広報官に就ける人事を決定した。佐伯氏は評判最悪だった「アベノマスク」の生みの親とされる。

高市首相が最も信頼を寄せる木原稔官房長官（写真右／共同通信社）

すべてを自ら抱え込み、周囲を好き嫌いで固める高市首相の性格は、政権のアキレス腱になる可能性がある。

内閣官房参与に起用された今井尚哉氏（写真：共同通信社）

【死角その2】金融市場の懸念

臨時国会閉会にともない12月17日に行われた高市首相の記者会見。就任後初の国会を振り返ってさまざまな成果や課題を挙げたが、一番力を込めたのは「責任ある積極財政」で、次のように発言した。

「さて、日本に今、必要なことは、行き過ぎた緊縮財政により国力を衰退させることではなく、積極財政により国力を強くすることです。次の世代のためにも、成長する経済により、企業収益の改善と賃金上昇に伴う個人所得の増加を生み出すことにより、経済の好循環を実現し、税率を上げずとも税収が増えていく姿をつくっていくことで、財政の持続可能性を実現してまいります」

まさにアベノミクス再びである。しかし、賃金がたいして上がらないまま円安と物価高で国民生活を苦しめることになったアベノミクスは失敗だった。そうではないという意見に百歩譲っても、第2次安倍政権発足時はデフレだったが、今はインフレだ。経済状況がまったく違う。

長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが12月19日に2％台をつけた。高市政権発足以降、長期金利が継続的に上昇していくのは、金融市場の懸念の表れだ。高市政権はコロナ禍後で最大の18兆円超の補正予算を組み、その6割を借金である国債で賄う。高市首相がどんなに「責任ある積極財政」と唱えても、金融市場は“放漫財政”と見ている。

海外メディアは高市政権の経済政策に対して辛辣だ。英ロイター通信は「自滅的」「自民党への支持を損なうリスクがある」と書き、英誌エコノミストは「タカイチノミクスは時代遅れ」と断じ、米ブルームバーグ通信は、日本から他国に資金が流出する「資本逃避」が起きかねないと指摘したと報じられた。

来年度の当初予算案は120兆円規模と過去最大になる見通し。放漫財政への懸念はますます高まる。

【死角その3】失言と健康不安

台湾有事を巡り「存立危機事態になり得る」と国会答弁した一件は、立憲民主党の辻元清美参議院議員の質問主意書への政府回答により、高市首相の「アドリブ答弁」だったことが明らかになった。首相自身の持論だとしても、結果的に日中関係を深刻に悪化させた。

党首討論での「そんなことよりも、定数削減をやりましょうよ」という発言は、その前段の議論が「企業・団体献金の見直し」を求められたものだったため、「政治とカネ」問題の軽視と論点すり替えが際立つことになった。

高市首相に対し批判的な向きからは、「自らの非を決して認めず、屁理屈を重ねて謝罪を拒否する『謝ったら死ぬ病』じゃないか」という揶揄も飛ぶが、ごまかしたり、居直ったりして、その場を取りなす場面は過去の国会答弁でも度々あった。

象徴的なのは、総務大臣時代の放送法をめぐる文書について追及された際のこと。「まったくの捏造文書だ」と言い放ち、「捏造ではない場合は大臣も議員も辞めるか」と詰められると、「結構ですよ」と啖呵を切った。ちなみに総務省は行政文書だと認めている。

この先もこうした失言が繰り返される恐れは否定できない。

そして、何でも抱え込む首相に対し、健康状態を心配する声が官邸周辺や自民党内にある。

「高市首相は、関節リウマチの持病があり、薬剤で進行を止めている状況だと国会答弁で自ら明かしている。首相の激務にストレスが重なって病気が悪化。潰瘍性大腸炎の持病が悪化し、1年で退陣した第1次安倍政権を思い出させる。第1次の安倍さんは『美しい国』だとか右寄りの持論を前面に出していた。そこも似ている」（自民党の閣僚経験者）

【死角その4】維新とギクシャク

維新の存在は高市首相にとって、政権を支える与党として大事な「数」であると同時に、ストレス要因でもある。

議員定数の削減法案で自分たちの主張ばかり突きつける維新に対し、自民党内の不信感が高まっている。来年度の当初予算案については国民民主の協力を取り付けたとはいえ、あくまで連立政権の与党は維新だ。年明け以降もギクシャクした関係が続くだろう。

維新との連立は早くもギクシャクしている（右は日本維新の会の吉村洋文代表／写真：共同通信社）

高市首相にも苛立ちはあるようで、国会答弁で維新の議員に対し「本来だったら、内閣の中で一緒に責任を担っていただきたい」と訴え、現状の「閣外協力」への不満を見せた。

高い支持率を除けば、高市政権の土台は存外、不安定だ。

筆者：小塚 かおる