西部謙司が考察 サッカースターのセオリー

第80回 アゼディン・ウナヒ

日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。

前回Ｗ杯ベスト４のモロッコは来年の北中米Ｗ杯でも注目のチーム。サッカー日本代表も決勝トーナメントに進出すれば対戦の可能性がありますが、その際、警戒すべきは中盤の「プレス回避の達人」です。



モロッコ代表のMFアゼディン・ウナヒ。現在はラ・リーガのジローナでプレーしている photo by Getty Images





【堅守速攻のモロッコ】

2026年北中米Ｗ杯で日本が１位か２位でグループステージを通過すると、ラウンド32で当たるのはグループＣの２位または１位。ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランドのいずれかだが、このグループを１、２位で通過するのはブラジルとモロッコだろう。

日本はブラジルとは10月に対戦して３−２で勝っているが、本大会のブラジルはまた別物と考えたほうがいい。2005年コンフェデレーションカップのグループステージで日本はブラジルと２−２で引き分けているが、2006年Ｗ杯では１−４の完敗だった。

ブラジル以上の難敵になりそうなのが前回大会４位のモロッコだ。

カタールＷ杯では４−１−４−１の堅固な守備からのカウンターアタックが持ち味のチームだった。クロアチアと引き分け、ベルギーとカナダを破ってグループＦを首位通過。ラウンド16ではスペインと０−０の末にPK戦で勝利し、準々決勝ではポルトガルに１−０。準決勝はフランスに０−２で敗れ、３位決定戦もクロアチアに１−２で敗れたが、アフリカ勢初のベスト４は快挙だ。

４年前と同じワリド・レグラギ監督が率いるモロッコの中心選手は大きく変わっていない。無尽蔵の運動量と守備力でチームを支えていたソフィアン・アムラバト（ベティス）も来年30歳になる。ヌサイル・マズラウィ（マンチェスター・ユナイテッド）、ナイフ・アゲルド（マルセイユ）もほぼ同世代。ただ、現代サッカーで30歳は老け込む年齢ではない。さらに、アンダー世代ではスペイン代表としてプレーしていたレアル・マドリードのアタッカー、ブラヒム・ディアスが2024年にモロッコ代表に加入して、チームはパワーアップしている。

前回はカタール開催という地の利もあった。現在の日本なら勝てない相手ではないと思うが、ちょっと気になる選手もいる。アゼディン・ウナヒだ。

【プレッシングvsウナヒ】

カタールＷ杯でモロッコと対戦したスペインのルイス・エンリケ監督は、「８番には驚かされた。とてもいいプレーをしていた」と絶賛。ジョゼ・モウリーニョ監督も「モロッコの８番、アンジェでプレーしている、ウナヒ？ 彼は特別だ」とコメントしている。

モロッコ代表の８番、ウナヒは当時22歳、フランスリーグのアンジェでプロデビューして１シーズンを経過していた頃である。世界的には全く無名だった。

日本代表監督だったヴァイッド・ハリルホジッチ監督がモロッコを率いていた時に抜擢した。その後、ハリルホジッチ監督は協会と揉めて退任、レグラギ監督に代わったがウナヒはカタールＷ杯メンバー入りし、本大会では主力として活躍した。

182センチの長身だが、体重は62キロと細身。巧みなボールキープとドリブルはウナヒの特徴だが、そのために対戦相手から標的にされ、「毎試合、足首やヒザを蹴られていた」と本人が話している。それで意識的にデュエルを回避するようになった。しかし、コンタクトを避けているからといって闘えないわけではない。ウナヒはボールを奪うのもうまい。

セルヒオ・ブスケツ（元スペイン代表）を速くしたようなプレースタイルと言えるかもしれない。相手の重心を見て逆をつき、巧みなステップとボール操作、スプリント能力でタックルをすり抜ける。守備では長い足と瞬間的な速さを生かしてボールを奪う。どちらも予測が優れている。

１試合で12〜13キロに及ぶ走行距離。スタミナも十分。密集を抜け出すテクニック、正確なパス、ミドルシュートの威力もある。モロッコ代表では主に右のインサイドハーフとしてプレーしている。

日本がもしモロッコと対戦したら、日本の武器であるプレッシングとウナヒの攻防は試合を左右するポイントになるかもしれない。

日本のマンツーマンのプレッシングがウナヒをとらえられるかどうか。フィールド中央でウナヒからボールを奪えればショートカウンターの大きなチャンスになるだろう。一方、ウナヒにかわされれば日本は一転して後退を余儀なくされてピンチになる。マンマークのハイプレスは１対１がどうなるかでチャンスにもピンチにもなり、北アフリカ特有のテクニックを封じられるかどうかが問われる。なかでもキープ力、推進力、展開力に優れたウナヒを抑えられるかどうか。

日本代表選手の多くが欧州でプレーしていて、さまざまなタイプと対戦しているが、リーチがあって軽快に動くウナヒのような選手はあまり多くない。往年のラモス瑠偉とも似ているMFとの対決は見物だ。

【幾度の挫折を乗り越える】

カサブランカ生まれのウナヒはラジャ・カサブランカ、モハメド６世アカデミーで育成され、18歳でリーグアンのストラスブールと契約している。しかしストラスブールではトップチームに定着できず、契約も更新できなかった。

USアヴランシュにフリートランスファーで契約、３部リーグ相当からキャリアを再スタートする。アヴランシュで実力を示し、リーグアンのアンジェへ移籍。カタールＷ杯での活躍でマルセイユに移籍。ところが、つま先を負傷して長期離脱することに。

2023年３月、モロッコは国際親善試合でブラジルをホームに迎えて２−１で勝利。６万5000人の観衆を集めての歴史的勝利だったが、ウナヒはこの試合で負傷してしまった。回復したあともマルセイユでレギュラーポジションをつかめず、2024−25シーズンはギリシャのパナシナイコスへローン移籍。10代の頃からその才能が注目されていたわりには、あまり順調なキャリアではなかったのだ。

しかしパナシナイコスでの活躍が認められ、2025年夏からスペインのジローナへ移籍。あらためてその能力を示している。

アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）、ブラヒム・ディアス、そしてウナヒの３人が連動するモロッコの右サイドは強力だ。Ｗ杯予選は８戦全勝だが、アフリカネーションズカップ（2024年）はラウンド16で南アフリカに敗れている（０−２）。モロッコの敗因は攻撃で高い位置へ頻繁に進出するハキミの裏をつかれたことと、ウナヒの推進力が封じられたことだった。

これを参考にするなら日本はプレッシングで勝負するよりも、ブロック守備でスペースを消してウナヒの推進力を削ぎ、ハキミの裏を狙うほうが得策なのかもしれない。日本がモロッコと当たるかどうかもわからないが、いろいろ想像したくなる相手ではある。

連載一覧＞＞