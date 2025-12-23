雅子さま「両陛下で米国訪問」、そして「24年ぶりの記者会見」に期待の声がかかる「理由と危うさ」

皇后雅子さまが12月9日、宮内庁を通じて発表された62歳の誕生日に際しての長文の感想文を見た宮内庁関係者は、「充実して日々を過ごされていることのあかし」と評した。来年は両陛下が米国を公式訪問し、これに合わせて両陛下そろっての訪問前の記者会見を期待する声もある。だが、国際親善を目的とした両陛下の外国訪問と、皇室と国民をつなぐ記者会見の在り方は本来、別次元の問題のはずだ。それをセットで論じることには「危うさ」がある。

異例の超長文

雅子さまの感想文が担当記者たちの手元に届くのは、誕生日前日の12月8日ぎりぎりで、毎回締め切り時間と“格闘”する「記者泣かせ」として知られる。62歳となる今回の感想文も、担当記者たちの手元に届いたのは夜遅くで、記者たちをやきもきさせたが、5500字を超える長文の文面を見て驚いた記者もいた。

平成から令和への代替わり以降、昨年の誕生日まで６回発表された雅子さまの感想文は、平均して約3200字、新型コロナ禍3年目の2022年の感想文（約1700字）に比べて3倍以上の分量に上ったからだ。

内容も「充実したこの1年間のご公務を反映したもので、家族とも相談し、何度も推敲を重ねられた」（側近関係者）ことが伺える文面だ。

たとえば、天皇陛下とともに、先の大戦の激戦地の硫黄島や沖縄、原爆被災地の広島・長崎、空襲被害地の東京都慰霊堂などを戦後80年に関する記述は、全体の4分の1近くになる約1300字を割いた。この中で、「辛い体験を話してくださったご高齢の方々に心から感謝したい」などと記した上で、「私自身の祖父母からも生前に、戦争中の様々な体験を聞いたことを思い出します」と振り返った。雅子さまの祖父は、日本興行銀行常務、チッソ株式会社社長などを歴任した江頭豊氏（故人）で、雅子さまが感想文で肉親を引用するのは初めてという。

また、11月に日本で初めて開催された「デフリンピック競技大会東京2025」を家族で観戦した際のことを振り返り、「この機会に覚えたほんの片言の手話でも、聴覚に障害のある方々と直接会話できたことに喜びと楽しさを感じました」と記した。

インターネットで事前に勉強された手話の成果を控え目に披露した微笑ましいエピソードで、「秋篠宮皇嗣妃殿下や佳子内親王殿下のこれまでの手話の取り組みにも敬意を表したい」と手話の先輩である二人の皇族を称えることも忘れない。

震災関係では「来年は、東日本大震災の発生から15年、熊本地震の発生から10年の節目」とした上で、「被災地の皆さんに心を寄せながら過ごしていきたいと思います」と決意を新たにされている。

24年ぶりの記者会見を期待する声

家族に関しては、初の海外公務に臨むなど活躍の場を広げた長女愛子さまのラオス訪問について、「私にとりましてもラオスが身近に感じられるようになりました」と記した。同時に、雅子さまの長期療養や愛子さまの通学不安などの際も含めて16年間、そばにいてくれた愛犬の「由莉（ゆり）」が6月に亡くなったことにも触れつつ、8月には保護された生後4か月の子猫を迎えた描写もみられた。

こうした内容について、「充実した日々を過ごされていることのあかし」と関係者は受け止めている。

実際、雅子さまは、埼玉県秩父市で５月に開催された全国植樹祭には欠席されたものの、6月以降、戦後80年にあたる沖縄、広島訪問をはじめ、7月のモンゴル訪問などのハードスケジュールをこなされた。

モンゴル訪問では当初の予定になかった視察に参加するなど、関係者を喜ばせた。9月には戦後80年と文化祭典の地方訪問を兼ねた長崎訪問は、2泊3日の日程が組まれた。令和になって「4大行幸啓」と呼ばれる地方訪問で1泊以上の訪問は、長崎が初めてのことだった。

こうした活動状況などを踏まえ、来年には両陛下が米国を訪問し、これに合わせて訪問前の記者会見に、雅子さまが同席することを期待する声がある。

実現すれば、雅子さまにとって24年ぶりの記者会見になるが、国際親善を目的とする両陛下の海外公式訪問と、皇室と国民をつなぐ情報発信の場である記者会見の在り方は本来、別個の問題であるはずだ。それが「米国訪問」と「記者会見」がセットで論じられていること自体に違和感を覚えるが、なぜ、このような観測が流布されるのであろうか。

背景の一つには、10月末に来日し、6年ぶりに陛下と再会した米国のトランプ大統領から「ホワイトハウスに来てください」と直々に両陛下を米国に招待する申し出があったことが端緒だ。

思い出の地・米国で

米国といえば、雅子さまにとって特別な国だ。幼少期や高校・大学時代など通算10年間を過ごした思い出の地であり、訪問が実現となれば、米国側もハーバード大学のあるボストンや幼少期を過ごしたニューヨークなど、雅子さまのゆかりの地の訪問を設定するはずだ。そうなれば、長年にわたる療養生活で“封印”されてきた雅子さまの輝かしいキャリアが、メディアを通じ久々に大々的に脚光を浴びることになる。

2つ目には、雅子さまは2004年6月に「適応障害」と診断と診断とされて以降療養生活に入っており、陛下とそろっての記者会見は、2002年12月のニュージ―ランドとオーストラリア訪問前会見以来途絶えている事情がある。このため、雅子さまとゆかりの深い米国訪問にあたり、抱負や心境などについて、雅子さまの肉声を久々に聞きたいという期待である。

以上が観測のおおざっぱな内容だが、希望的観測にすぎない。

