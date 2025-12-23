Ž¢°å»Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ê½Ñ¤Ç¤¤Þ¤»¤óŽ£¤ÏÅìµþ¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡ÄµþÉÍÉÂ±¡±¡Ä¹¤¬·Ù¹ð¤¹¤ëŽ¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅÊø²õŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢·§Ã«ûò²Â¡Ø2030-2040Ç¯°åÎÅ¤Î¿¿¼Â ²¼Ä®ÉÂ±¡Ä¹¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë°åÎÅ¤ÎËöÏ©¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»ö¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤ÏÁý¤¨¤ë
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÂ±¡¡¢¿ÇÎÅ½ê¡¢»õ²Ê°å±¡¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÉéºÄ³Û1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÅÝ»º¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ï64·ï¤È¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿2009Ç¯¡Ê52·ï¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¤â¡¢722·ï¤Ç¤ä¤Ï¤ê²áµîºÇ¹â¤È¤¤¤¦¡£ÉéºÄÁí³Û¤ÏÉÂ±¡¤¬52²¯3000Ëü±ß¡¢¿ÇÎÅ½ê¤¬166²¯9400Ëü±ß¡¢»õ²Ê°å±¡¤¬63²¯1800Ëü±ß¤Ç¡¢Áí³Û282²¯4200Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤È¸å·Ñ¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ´µ¼Ô¤¬¸º¤ê»ö¶È·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ïº£¸åÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¸©¤â¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Î4000¥«½ê¤¯¤é¤¤¤ÇÂ¤ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
¿Í¸ý¤¬20Ëü¿Í¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¿Í¸ý10Ëü¿Í°Ê¾å¤Ç¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤¬200¿Í¡¿Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌ©½¸·¿ÅÔ»Ô¡Ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡Ö²áÁÂÃÏ°è¡×¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¿Í¸ý¤Ï12.2¡ó¡¢À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ï28.4¡ó¸º¾¯¤¹¤ë¡£½»Ì±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ÔÄ®Â¼¤âÁý¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸øÎ©¤Î¿ÇÎÅ½ê¤µ¤¨É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£²áÁÂÃÏ°è¤Ø¤Î°Ü½»¤òÂ¥¤·¤Æ¼ã¤¤¿Í¤ò¿ô¿ÍÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¤Î¤À¤«¤é¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¤À¡£
¢£°å»Õ¤¬½¸¤Þ¤é¤º¤Ë¿ÇÎÅÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ëÉÂ±¡
À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬50Âå¸åÈ¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë2030Ç¯¤«¤éµÞ·ã¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡£15¡Á64ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤¬Áí¿Í¸ý¤Î6³ä°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤Æ644Ëü¿Í¤â¿Í¼ê¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤Î¿ä·×¤â¤¢¤ë¡£
°å»ÕÉÔÂ¡¢´Ç¸î»ÕÉÔÂ¤â²ÃÂ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Åìµþ23¶èÆâ¤Ç¤µ¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë°å»Õ¤¬½¸¤Þ¤é¤º¤ËÆÃÄê¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤¬¿ÇÎÅÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¤¢¤ëÉÂ±¡¤Î¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤¬°å»ÕÉÔÂ¤ÇÆ©ÀÏ¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤º¡¢¿ÕÂ¡´ØÏ¢¤Î¼ê½Ñ¤âÃÇ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤Î°å»Õ¤¬ÆÍÁ³Âà¿¦¤·¡¢µÞ¤¤ç°å»Õ¤òÊç½¸¤·¤¿¤¬Èó¾ï¶Ð¤Î°å»Õ1Ì¾¤·¤«¸Û¤¨¤º¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Æ©ÀÏ´µ¼Ô¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ¾¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ôÇ¯Á°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Ëã¿ì²Ê°åÉÔÂ¤Ç¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³°²Ê°åÉÔÂ¤Ç³°²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤ò¤ä¤á¤¿¤ê¤·¤¿¡£°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ¿¦¤Ï¡¢Á°¤ÎÉÂ±¡¤ÇÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤«¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¾¿¦¤Ï´ÊÃ±¤À¡£Ëã¿ì²Ê°å¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë°å»Õ¤âÂ¿¤¯¡¢¾ï¶ÐËã¿ì²Ê°å¤¬Â¤ê¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£
¢£°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¼ûÍ×¤Ï2040Ç¯¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·Â³¤±¤ë
°åÎÅ¿¦¼ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¹ñ¤¬¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢65¡Á74ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¸µµ¤¤Ê¹âÎð¼Ô¤Î³èÍÑ¤À¡£65¡Á74ºÐ¤Þ¤Ç¤Î·ò¹¯¤Ç°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤¬Æ¯¤±¤ÐÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ï´Ë¤ä¤«¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â70Âå¤Ç¹âÎð¼Ô¤À¤¬¡¢¸½ºß¤âÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¤È¤·¤Æ¿ÇÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åö±¡¤¬¿·ÉÙ»ÎÉÂ±¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦°åÎÅ¡¦²ð¸î»ÜÀß¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤âÇ§ÃÎ¾É³°Íè¤òÃ´Åö¤·¡¢Â¾±¡¤Ç¼£ÎÅ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£65ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¼ûÍ×¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï¸å´ü¹âÎð¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤85ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬2040Ç¯¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·Â³¤±¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¤µ¤¨´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤
2022Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Î¡Ö²ð¸îÊÝ¸±»ö¶È¾õ¶·Êó¹ð¡×¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤¿75¡Á79ºÐ¤ÎÍ×²ð¸îÇ§ÄêÎ¨¤Ï11.9¡ó¤À¤¬¡¢85ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï57.7¡ó¡£Ä¹À¸¤¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¡£Åö±¡¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î°åÎÅÎÅÍÜ·¿¤ä²ð¸îÎÅÍÜ·¿¤ÎÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬85ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£85ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤·¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÊÒÊý¤Î¼êÂ¤¬Ëãáã¤·¤¿¤ê¸À¸ì¾ã³²¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°åÎÅ¤ä²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤â°åÎÅ¡¦²ð¸î¶È³¦¤ÏËüÇ¯¿Í¼êÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤À¡£Åìµþ¤ÎÅÔ¿´¤Ë¶á¤¤»ä¤ÎÉÂ±¡¤äÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¤µ¤¨¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤òÊç½¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¿Íºà¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£´Ç¸î»Õ¤ä°å»ÕÉÔÂ¤ÇÊÄ±¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÉÂ±¡¤â¤¢¤ë¡£
»ä¤ÎÉÂ±¡¤¬¤¢¤ëÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¡¢60Ç¯°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¤ª»º¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿»º±¡¤¬ÊÄ±¡¤·¤¿¡£19¾²¤ÎÍ¾²¿ÇÎÅ½ê¤Ç¡¢Å´¶Ú6³¬·ú¤Æ¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê»º±¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¡¢½õ»º»Õ¤Ê¤É¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯24»þ´ÖÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤È¿Í¤Å¤Æ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°åÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢20¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤òÆþ±¡¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê20¾²°Ê¾å¤òÉÂ±¡¡¢Æþ±¡»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¤«19¾²°Ê²¼¤Î´µ¼Ô¤òÆþ±¡¤µ¤»¤ë»ÜÀß¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¿ÇÎÅ½ê¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°å»Õ¤ä´Ç¸î»ÕÊç½¸¤Î¹¹ðÈñ¤¬¤«¤µ¤à
»ä¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ëº£¤Î¤È¤³¤í°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ï¡¢¹¹ðÎÁ¤äÊç½¸¥µ¥¤¥È¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤«¤Ê¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£1¿Í¤Î¾ï¶Ð¤Î°å»Õ¤òÃµ¤¹¾ì¹ç¡¢¹¹ðÎÁ¤äÊç½¸¥µ¥¤¥È¤ÎÀ®¸ùÊó½·¤Ç200Ëü±ß¶á¤¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¼ýÆþ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤âº£¸å¿¤Ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÄÂ¶â¤äÏ«Æ¯¾ò·ï¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¿Íºà¤Ï½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£°å»Õ¤ä´Ç¸î»ÕÊç½¸¤Î¹¹ðÎÁ¤Ê¤É¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¼«¿È¤âÈèÊÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÊÄ±¡¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÉÂ±¡¤â¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ã¤¯¤ËÊÄ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
Àîºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¡¢138¾²¤ÎµÞÀ´üÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ëÂç³ØÉÂ±¡¤ÎÊ¬±¡¤âÊÄ±¡¤·¤¿¡£¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ç¡¢µ¬Äê»þ´Ö°Ê¾å¤Î»Ä¶È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°å»Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼ý»Ù¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£Âç³ØÉÂ±¡¤ÎÊ¬±¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤òÃ´¤¤¡¢¾Ã²½´ï¤äÇ¾·ì´É¼À´µ¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿ÉÂ±¡¤À¡£º£¸å¡¢¹âÎð²½Î¨¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£85ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È
À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ï¸º¤ë¤Î¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¥Ë¡¼¥º¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤é65¡Á74ºÐ¤Î¸µµ¤¤Ê¹âÎð¼Ô¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤â°åÎÅ¡¦²ð¸î¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ò¾Ã¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
2035Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬Á´°÷85ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£85ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤äºßÂð°åÎÅ¤Î¼ûÍ×¤âÁý²Ã¤¹¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó45Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤«¤é¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤â¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÌó67Ëü¿Í¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤ÆÅ¾¤Ó¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ119ÈÖ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤âµßµÞ¼Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢ÄË¤¯¤Æ¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤ë¡£2»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈµßµÞÂâ¤¬Íè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÆþ±¡Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¿Í¹©¹ü¤òÆþ¤ì¤ë¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤º¡¢Å¾¤ÖÁ°¤Ë¤ÏÊâ¤±¤¿¤Î¤Ë¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¤ë2030Ç¯º¢¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£²¿¸®¤«¤ÎÉÂ±¡¤ò¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¸½ºß¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤·¤Ê¾õ¶·¤È¸À¤¨¤ë¡£
·§Ã« ûò²Â¡Ê¤¯¤Þ¤¬¤¤¡¦¤è¤ê¤è¤·¡Ë
µþÉÍÉÂ±¡±¡Ä¹
1952Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1977Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¶µ¼¼Æþ¶É¡£ÅìµþÂç³Ø¤Î´ØÏ¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÇÎ×¾²¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢1992Ç¯¤è¤êµþÉÍÉÂ±¡±¡Ä¹¡£ÁÄÉã¤ÈÉã¿Æ¤È¤â°å»Õ¤È¤¤¤¦°å»Õ²È·Ï¤Ç°é¤Ä¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼°î¤ì¤ëÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¤ÎÈ¯°Æ¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ±¡³°³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¡£Ç§ÃÎ¾É¤äÃÏ°è°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ÊµþÉÍÉÂ±¡±¡Ä¹ ·§Ã« ûò²Â¡Ë