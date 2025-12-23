ジェームズ・キャメロン、『デューン』監督を無視するアカデミー賞に怒り ─ 「映画が勝手に出来上がっているよう」

『アバター』シリーズの巨匠ジェームズ・キャメロンが、『デューン 砂の惑星』シリーズのドゥニ・ヴィルヌーヴ監督を“無視”しつづけているを批判した。

過去には『タイタニック』（1997）でアカデミー賞を席巻したキャメロンだが、The Globe and Mailの記者バリー・ハーツ氏のインタビューにて、「アカデミー賞の影響についてはあまり考えたことがありません」と語った。

「アカデミー賞については意識的に考えないようにしています。ああいう感性に訴える映画を作ろうとは思っていません」──いささか辛辣なコメントだが、その真意にはアカデミー賞のSF映画に対する冷遇があった。

「彼ら（アカデミー賞）は『アバター』のような映画やSF映画をあまり評価してくれません。SFは適正な評価をあまり受けていない。ドゥニ・ヴィルヌーヴは素晴らしい『デューン』を2本作りましたが、どうやらこれらの映画は勝手に出来上がったようです。なぜなら、彼は監督賞の候補に入っていなかったし、（全米）監督協会からも認められなかったから。」

キャメロンの言葉は皮肉たっぷりだ。第1作『DUNE/デューン 砂の惑星』（2021）は作品賞・脚色賞など10部門の候補となり、作曲・撮影・編集など6部門に輝いたが、ヴィルヌーヴは監督賞にノミネートさえされなかった。（2024）でも5部門の候補になり2部門で受賞したが、ヴィルヌーヴはやはり候補にも選ばれていない。全米監督協会賞でも、ヴィルヌーヴは第1作での受賞を逃し、第2作では候補にも入らなかった。

こうした経緯を受けたものが、「どうやらこれらの映画は勝手に出来上がったよう」という発言だ。クリエイティブの指揮を執っているはずの監督が無視されている、というわけである。

さらに、キャメロンはこうも付け加えている。「つまり、（映画製作は）賞狙いのゲームをしてもいいし、自分がやりたいゲームをしてもいい。観客が足を運んでくれる映画を作るためならね」。

『デューン』シリーズにおけるヴィルヌーヴの仕事ぶりはクリエイターの間で高く評価されており、キャメロンのみならず、盟友も『PART2』を「奇跡の映画化」と。シリーズでガーニー・ハレック役を演じているジョシュ・ブローリンは、ヴィルヌーヴがアカデミー賞で無視されていることを「意味不明」とし、『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズのプロデューサーであるクリス・ミラーは「素晴らしい演出の映画はたくさんあったけれど、ドゥニの仕事はあらゆる角度で見事だった」といた。

現在、ヴィルヌーヴは『デューン 砂の惑星 PART3（原題）』を製作しており、2026年12月に米国公開予定。いよいよ三度目の正直となるか。

