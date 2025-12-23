中3不登校児の高校受験に焦る親…4000組の親子に寄り添ってきた相談員が伝える「向き合い方」

不登校の子どもを持つ親の多くが、将来の進学や進路を心配する。学校に通えない今の状況が、この先の学びや選択にどんな影響を与えるのか、どう支えれば希望を持たせられるのかと、頭を抱える日々が続く。こうした親の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安に耳を傾け、支え続けてきた。

2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人にのぼり、12年連続で増加している。こうした現状を背景に、池添さんの経験と考え方をまとめた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が2025年9月4日に発売された。ジャーナリストの島沢優子さんが丁寧に取材し、池添さんの言葉と具体的なエピソードが1冊に収められている。

さらに11月3日には、紀伊國屋書店 新宿本店で池添さんのトークイベントが開催。立見席もいっぱいになるほどの盛況だった。トークショーでは、参加者から寄せられた質問すべてにその場で答えながら、長年の経験に基づく具体的なアドバイスを語った。

来られなかった方のためにも語られた言葉を記事化する連載第12回では、「中3で不登校の子どもの高校受験が心配」という悩みに答える。

不登校の子、受験・進学はどうする？

【質問】

中学3年生の息子についてです。中学1年生のころから不登校で、高校受験を控えていますが、なかなか勉強が進みません。本人も学校に行かなかったことが「この世の終わり」と思っていて、やる気が出ないようです。親としても、このままで大丈夫かと焦ってしまい、親も子もどうしていいかわからない状況です。

池添素：高校のことが心配なんですね。不登校の中学生について相談を受けることは多いのですが、高校受験を控える親御さんからの相談も増えています。みなさん心配します。でも大丈夫です。高校には選択肢がたくさんありますし、行かないという選択もあります。高校は小中学校よりも選べる幅が広く、自分で決められることが増えます。だから、親が「なんとかなるさ」と思っていた方が、子どもは楽です。

そして、「この世の終わり」と思っているのは、子どもではないのではないでしょうか。まずお母さんが「この世の終わりじゃない」と思ってもらいたい。なんとかなるさと腹を括ってもらえれば、子どもは少しずつそれを空気や肌で感じてくれると思います。心配事って、毛穴から出るらしいです。いくら自分は顔に出していないと思っていても、知らない間に出ているみたいですよ。だからまず毛穴から出ないように、腹を括ることです。

子どもは親の言うことを素直に聞かないことが多いですよね。学校の先生からの情報もありますし、子ども自身がインターネットでいくらでも調べられる環境にあることを考えると、子どもは親よりも多くの情報を持っている場合もあります。だから、あまり心配しすぎなくても大丈夫です。むしろ親は「何か調べた？」くらいのスタンスで見守るくらいでいいでしょう。子どもの未来は子ども自身が決めること。その意思を尊重して見守ってあげられるといいと思います。

●池添素さんの言葉

「高校には選択肢がたくさんあります。親は心配せず腹を括ること。子どもの未来は子ども自身が決めることです」

