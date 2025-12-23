1箇所たった10分で大掃除が完了！まずは油汚れが目立つ台所は「洗剤の使い分け」

クリスマス目前。街は華やぎ、大イベントが終われば世の中はすっかり年末モードへと突入。昨今は年賀状を出さなくなったり、何段ものお重にお節を作ることが減ったとはいえ、年末といえば一大イベントが待ち受けている。

そう、大掃除だ。

掃除が好きな人ならまだしも、苦手な人にとっては負担に感じることも。まずは何から始めたらいいのかわからない、そんな人も多いのではないだろうか。

大掃除の時期に合わせ、掃除や収納のアイデアをInstagramで発信し、フォロワー数56万人のみなさんに簡単で効果が実感できる掃除のテクニックを伺っている。

前回は、効果的に掃除をするために知っておくと便利な洗剤の性質について説明をしてもらった。

洗剤の使い方を知ったら、次はいよいよ実践だ。しかし“家中を掃除する”と思うだけで腰が重くなり、ついスマホを開いたり、録画したドラマを観てから……なんて現実逃避をしてしまいがちだ。

「家中をきれいにしようと思わないことが、大掃除成功の秘訣です。1箇所10分だけと決めて取りかかってみてはいかがでしょう」（みなさん）

1箇所10分で終わると思えば、気持ちのハードルはぐっと下がる。しかし、本当にそんなことができるのだろうか。今回は、みなさんに場所別で実践できる「10分大掃除」のコツを教えてもらった。前編では、「10分大掃除」の3つのルールと、とくに汚れが気になるキッチンを、10分で終わらせるテクニックを聞いた。

【みな】

結婚・出産を機に10年勤めた仕事を退職。家で過ごす時間が増えたことをきっかけに、暮らしを整えることに関心を持つ。子育てをする中で、いかに楽をしながら家をきれいに保つかに関心を持ち始め、洗剤や掃除法を調べた備忘録としてInstagramをスタート。次第に手軽な掃除や収納術に共感が集まり、現在のフォロワー数は56万人以上。「掃除方法を分かりやすく」をモットーに、季節に合わせた手軽で真似しやすい家事アイデアを紹介している。整理収納アドバイザー1級、クリンネスト1級取得。

1箇所「10分大掃除」3つのルール

大掃除をしようと意気込んだものの、どこから始めればいいかわからず、結局何も進まなかった……。そんな経験をしたことのある方は多いのではないでしょうか。かつての私もその一人でした。大掃除＝“家中を全部きれいにするもの”と思い込んでいたため、時間も体力も必要で、気合いが続かず途中で挫折してしまうことがよくありました。

しかし、大掃除は一気に取り組まなくても大丈夫です。むしろ、10分でできる小さな掃除から始めるほうが圧倒的に続けやすいことがわかりました。

排水口のつけ置き、窓1枚だけ、トイレの床と壁だけ……その“10分でできる大掃除”こそ、最初の一歩にぴったりです。小さな達成感が積み重なることで、気づけば大掃除が習慣のように楽に進むようになります。

「10分大掃除」を無理なく続けるためのルールは次の3つです。

●平日はついでの10分だけと決めること

お風呂の湯船にお湯をためる時間や、料理の煮込み時間を使って短い掃除を挟むと続けやすいです。

●土日は10分×2か所やってみる

週末にまとめてやるのではなく、気になる場所を2か所だけと決めてみましょう。「10分＋10分」なら気楽に始められませんか？

●使う場所に洗剤を置いておくこと

使う場所の近くに洗剤や道具を置いておくと、掃除のハードルがぐっと下がります。取りに行く手間がなくなるだけで「今のうちにやっておこう」と思いやすくなり、10分掃除が続けやすくなります。

10分大掃除「台所編」

今回はキッチンの「10分大掃除」の裏技をお伝えします。油汚れ・水垢・こびりつきが混在するキッチンは、洗剤の使い分けがカギに。コンロなど調理するたびに飛び散る油の汚れは、酸性の汚れ。そう、アルカリ性洗剤を使います。「激落くん」などのアルカリ電解水や重曹などを使うと、汚れが中和されギトギトの油もスッキリきれいに落ちます。

それから、水道の蛇口やシンクにできる白い汚れは水垢が原因です。これはアルカリ性の汚れなので、クエン酸などの酸性洗剤が効果的です。

またコンロの五徳やオーブンなどのこびりついた頑固な焦げつきには、「ジフ」といったクリームクレンザーの研磨剤を使用し、汚れをこすり落とします。研磨剤は時間をおかずに使えるので、すぐにこすり洗いをしてOKです。

IH・五徳まわりなど焦げが気になる部分に研磨剤を塗り、スポンジでこすり洗いをしましょう。シンクに移動できるなら洗剤を洗い流してください。大きなものや、設置されているなどして洗い流せない場合は、キッチンペーパーなどで拭き取ります。

シンクのくすみにも研磨剤がおすすめ。クレンザーを塗布し、スポンジで円を描くようになでるようにしながらこすり洗いをするとピカピカになります。

排水口のニオイには、塩素系漂白剤。手に触れないよう気をつけながらスプレーし、5分後に洗い流しましょう。

キッチンはコンロやシンクなど、目に入る場所から始めると、達成感を得やすく、その後のやる気にもつながると思います。

1箇所10分なら「できるかも」

1箇所10分だと思えば、気負うことなく始められるかもしれない。キッチンは日常で使う場所の中でも、油汚れや排水溝のぬめり、水垢など汚れが目立つ。その一番気になっている場所が、真っ先に10分できれいになれば、その後のモチベーションにつながるに違いない。汚れの性質が酸性かアルカリ性かをまずは見極め、それに見合った洗剤を使うこと。それさえ理解して挑めば、これまで負担に感じていた大掃除は効率も効果もアップするはず。そう、大切なのは時間をかけることではなかったのだ。

