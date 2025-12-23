「国運を賭けた」TSMC熊本工場の建設が突然ストップ！？〜半導体巨額プロジェクト、日本政府の「目算」は何がどう狂ったのか

TSMCの熊本第二工場建設が突然ストップした。すでに稼働している第一工場の採算も、需要の減少によって、当初計画を下回っていると言われる。

第二工場の建設停止は、より高度な製品生産へ転換のためだという見方もある。しかし、TSMCや日本政府からの公式発表はないため、何が起きているのか皆目わからない。

半導体事業のリスクがいかに大きいかが、改めて浮彫りにされた。ラピダスへの支援もそうだが、このように不確実性が大きい計画に政府が直接関わるのが適切かどうかには、大きな疑問がある。高市政権は、重点分野への投資を支援していく方針だが、この方向づけは問題を含んでいる。

国民は何も知らされていない

熊本で建設中のTSMC第二工場に異変が起きているのではないかと報道されている。この工場は、当初2024年中に建設を着手する予定であったが、延期され、今年（2025年）の10月になってやっと工事が始まった。ところが、12月中旬になって突然重機が撤退し、工事がストップしてしまったのだ。

この報道に接して、多くの人々が奇異の念を抱いているのではないだろうか。なぜなら、このプロジェクトは日本政府の巨額の援助によって行われているからだ。そうであれば、工事について変更があれば、当然、詳しい報告が日本政府に伝わっているはずだ。しかし、そのような様子はない。何が起こったのか、さっぱりわからない。日本国民は、「多額の木戸銭を払ったのに、舞台の俳優の声がよく聞こえない客席に置かれた」ような状態になっている。

なお、TSMCの運営子会社、JASMの堀田祐一社長は、12月19日、第二工場について「建設は継続的に進行している」と述べた（日本経済新聞、12月19日）。

業績不振の第一工場

第二工場の問題については後で戻るが、もう一つ気になるのは、すでに稼働している第一工場だ。総投資額は約1兆円。日本 政府は、4760億円という巨額支援金を支出している。

国立大学に対する運営交付金の総額が1兆1205億円（2025年度、補正後予算）であることと比較すれば、この支援金が、いかに巨額かがわかる。

第一工場は、2024年12月から生産を始めた。しかし、業績が思わしくないのだという。この工場で生産しているのは車載用の半導体だが、電気自動車（EV）に対する需要が期待したほど増えないことから、半導体の売り上げが思わしくなく、採算割れに陥っているのではないかという見方がある。

そうであれば、この誘致計画は、失敗だったということになる。

しかし、これに関する詳しい情報がこれまで日本政府から発表されたことはない。巨額の補助金を支出したのであり、その原資は国民が負担しているのであるから、事業の状況がどうであるかを国民に報告する必要があると思われるが、これまで、そうした説明はなされていない。

より高度の製品を生産するというのだが……

ところで、最初に述べた第二工場だが、何らかの大きな計画変更があったことは間違いないだろう。しかし、これまでのところ、TSMCからも、日本政府からも、その詳細についての報告がなされていないので、詳しいことは何もわからない。推測するしかない状態だ。

これについて言われているのは、工場の建設が一時ストップしたのは事実であり、その裏に大きな計画が変更があったのも事実だが、それは望ましい方向への計画変更だったということだ。すなわち、より高度の半導体の生産を目指すこととなり、このため、工場の変更があったと言うのだ。そして、将来は、北海道で行われるラピダスの生産との共同作業がなされるのだという。

もしこれが事実であるとすれば、これも奇怪な話である。なぜなら、日本政府は第二工場の建設に関しても巨額の補助をしているからだ（第一・第二工場あわせて、最大1兆2080億円の補助）。補助金額の算定にあたっては、工場の操業計画についての詳細なプランが前提にされていたはずだ。そうであれば、計画変更はTSMCの一存でできることではなく、日本政府と十分な協議の上で行われるべきだろう。

そして、その経過については、国民に詳細な報告がなされるべきだろう。しかも、より高度な製品への変更というのなら、進んで発表がなされるはずだ。しかし、実際には、そうした発表はなされていない。これは不可思議なことだ。

ラピダスも大きな不確実性を抱える

以上で見たことは、半導体の事業が、いかに大きな不確実性にさらされているかを如実に物語っている。

ラピダスについては、かねてからさまざまの疑問が出されていた。最先端の半導体に対する需要を支えている大きな要因としてAIがあることは間違いないが、AIが従来の技術の延長線上で今後も成長するのかどうかは確実ではない。

例えば、AIの世界では「2026年問題」と言われている問題がある。これは、生成AIの発展に必要な学習のためのデータを全て読み尽くしてしまい、したがって進歩が止まってしまうのではないかという懸念だ。仮にそうしたことが現実化すれば、最先端半導体に対する需要が大きく減少することは十分にありうる。最先端半導体だからといって、需要が確保されているわけではないのである。

リスクの高い事業に政府が直接かかわるのは問題

不確実性が大きいのは需要だけではない。生産技術の面においても、当然のことながら、大きな革新が行われ、技術が大きく変化する可能性がある。

ラピダスは、試作品の生産に成功したと報道されている。これは喜ばしいことだが、一方において、部品を微細化するというこれまでの方式はいずれ行き止まりであり、革新的な技術の転換が起こるのではないかということも指摘されている。そうしたことが起これば、半導体の生産体系を大きく方向転換させることが必要になるだろう。

このように非常にリスクが大きい事業に政府が直接に関わることは、望ましいことだろうか？

実際、ラピダスに対する民間企業の出資は、はかばかしくない。民間の出資企業が増えるという報道があったが、出資企業からは、「町会費を集められているようなものだ」という声も聞かれる。企業は、実際のところはいやいやながらお付き合いをしているということではないのだろうか？

本当に世界最先端の製品を作れればよいのだが、実際には政治的な利権の対象となってしまっているのではないかという懸念を払拭することができない。

リスクの高い事業は、本来は民間企業がリスクをとって行うべきものだ。有限責任制に立脚した株式会社は、そのような目的のために作られた制度だ。政府が行うべきは、事業に直接投資することでなく、事業の発展のための環境を整備することである。とくに、人材の育成は最も重要な役割だ。そうした観点からすると、日本の半導体政策は、本来のあり方から大きく逸脱しているのではないだろうか？

高市政権は、成長戦略と称して17分野を選定し、投資を援助していく方針だ。しかし、投資は、半導体に限らず、どんな分野でも不確実性が大きい。将来、大きな問題が起こらないことを願ってやまない。

「AIにもう高性能半導体はいらない」のか、エヌビディア株大暴落と不安募る「ラピダスの将来」…これが中国「DeepSeek」ショックの本質だ

