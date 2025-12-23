Snow Manと共演で話題！LE SSERAFIM・カズハ、“布面積少なめ”衣装で見せた圧巻ライン「やばすぎ」【PHOTO】

LE SSERAFIMのカズハが、ステージ裏で見せた圧巻のビジュアルが話題を集めている。

【写真】「気絶しそう」カズハ、インナーあらわな姿

カズハは12月22日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに複数の写真を投稿した。

公開された写真には、ホルターネックで布面積少な目のトップスを着用し、舞台裏でポーズを決めるカズハの姿が収められている。

背中が大きく開いたデザインからは、引き締まったボディラインが際立ち、思わず視線を奪われる。また、カメラに向けて振り向く仕草やウインクなど、多彩な表情で見る者を虜にした。

この投稿を見たファンからは、「お姫様だあ」「超絶可愛い」「日に日に綺麗になってる」「やばすぎ」といった絶賛のコメントが相次いでいる。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、12月19日に放送されたTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』に初出演。同番組の人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」に挑戦し、大きな話題を呼んだ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。