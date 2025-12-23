独りの老後に差し込んだ光――。88歳の日本思想史家に訪れた運命の人との出会い

80代といえば、気力体力が衰え、住み慣れた家に少しでも長くいたいと思えども、あるいは施設か病院か……といった人が多いことだろう。

そんな中、88歳で初対面の女性と恋愛して89歳で入籍、住み慣れた我が家を離れて新居で新婚生活を送る男性がいる。現在（2025年12月）、御年92歳。大阪大学名誉教授で日本思想史家の子安宣邦さんである。お相手は映画監督・作家の松井久子さん、現在79歳。子安さんは著書『生き直し』のなかで、久子さんとの出会いから現在の暮らしまでをつぶさに語っている。

「茶飲み友だちでもよさそうなのに、なぜ今結婚？」「新生活を始めるほどの気力はどこから？」次々と疑問が湧き起こる。そこで、新婦の松井さんにも加わっていただき、「生き直し」の秘訣を伝授していただいた。

「70代のポルノ小説を書く女性」との出会い

〈「70代の女性が、老年ポルノ小説を書いたのをご存じですか？」知らなかった。「今、話題になっているんですよ。この作者、私の友人で、今度、先生の講座に参加したいと言っていて、いずれ、一緒に行きますよ」喫茶店を出て、しばらくすると書店にあたる。くだんの本が平台に並んでいる。……私は買ってみることにした〉『生き直し』より引用。

――その本が、今奥様でいらっしゃる松井久子さんの著書『疼くひと』だったのですね。『疼くひと』は、古希を迎える女性脚本家が、15歳年下の男性と出会い、恋に溺れ、忘れていた「性愛」のよろこびをとり戻していく小説です。本をお読みになられて、どう思われましたか。

子安宣邦さん（以下、子安）：タイトルも装丁もいい。僕はさっそくその本を買って読みました。これがきっかけで、松井久子という存在を知る。僕は別に女性の作家がポルノ小説を書いても悪いと思っていないけど、読んで、これは単なるポルノ小説ではない、生の本質を描いていると非常に感銘を受けました。そういうことがあってから、久子が僕の講座に来てくれるようになって知り合ったのです。

――子安さんは、若いころフランス文学を学ばれていたので、『疼くひと』をフランス文学的な感覚でとらえられたのかもしれませんね。それが松井さんという運を引き寄せたのでしょう。市民講座とは、どのような活動ですか。

子安：大阪大学で教鞭をとっていた現役時代から、ずっと大阪の市内で市民講座を開催してきました。私の専門である日本思想史に関する本を市民とともに読み、勉強をし合う場です。

63歳で大学を定年になってからは、市民講座が私の新しい活動の場になっていきました。だから定年後は市民講座が主要な対外的な活動の場であり、一層力を注いでいった。そんなエネルギーを私は持っていたのです。対外的な活動というのは、自分自身にとってだけでなく、人と人との出会いの場を作ることでもあります。

――市民講座は毎月大阪で1回、東京で1回開催し、講座の内容を書籍にまとめられていったのですね。大変な仕事量です。

子安：しかもその講座の参加者は、固定メンバーではなく誰でも希望すれば来られる場でした。その講座に彼女がやってきたのです。

――定年退職するとやることがなくなってしまう人が多い中で、ずっと継続して活動されてきたのですね。それが若さの秘訣かもしれません。初めて講座に参加された久子さんの印象はいかがでしたか。

子安：前の妻（シュタイナー教育を日本に広めた子安美知子さん）が83歳で亡くなり、その時、私は84歳。相変わらず市民講座で人とかかわりながら過ごしていました。

久子は黒い衣装を身にまとって講座にやってきました。きわめてプレーンな出会いでした。講義を始めれば、私はそれに熱中してしまいます。講義終了後、毎回、懇親会を開いていますので、皆にそうしているように、自然に彼女を誘ってみたのです。

講座は男性が多く、ときおり女性がいても借りてきた猫のようで多くを語らないのです。ところが、久子は初老のおとこ連中を相手に対等に渉りあっています。むしろ対等以上でした。話題が千変万化しても、常にそれぞれに対応し、どんなテーマにも自分自身の考えを持っています。そして、それを自然な形で披露するのです。まさに自由闊達でした。

――好印象だったのですね。

子安：対等に話せる人。人間を、人生を、ともに話しあえる人。私は、こういう女性を待っていたのです。ずっと待ちこがれていた人にようやく出会えた。見失ってしまっていた話し相手をやっと見つけた、という思いでした。

男性側が美しい食卓を整えての初デート

――市民講座の懇親会が終わり、別れ間際にメールの交換をして、デートにお誘いになりますね。初めてご自宅にお招きしたとき、手料理でもてなされました。リビングのテーブルには、ソーセージ、ハム等のシャルキュトゥリに、サラダ。キャビアの代わりにイクラ。ジャーマンブレッドにバター。そして、ワインが用意されていました。

松井久子さん（以下、松井）：私はまさかご自分で作ったとは思わずに、「同居されているお嬢さまが作ったのですか？」と聞いたのです。そうしたら「まだ寝てますよ」って（笑）。

――お食事が作れる、家事ができるというのは、子安さんのお年頃の男性だとかなり珍しいですよね。そもそもやろうとも思わない人が多いでしょう。お食事を整えて彼女を待つのは、新しい男性像だと思います。

子安：私は父を早くに亡くして、子どものころから母を助けていましたし、美知子と結婚した若い頃は、家事全般を私がしていましたからね。日常生活で体を動かすことは苦ではないのです。

――お食事でも会話が弾み、さまざまな話のキャッチボールを楽しまれた後、多摩川の土堤に散歩に行かれますね。

（聞き手：高木香織）

