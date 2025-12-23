¹õ¿Í¤Î»í¿Í¥Ò¥å¡¼¥º¤¬±Ó¤ó¤À¡Ö°¦¹ñ¡×¡¡»û»³½¤»Ê¤¬¸òÎ®¤·¤¿·à¾ì¤Î³¹
¥é¡¦¥Þ¥Þ¼Â¸³·à¾ì¡£»û»³½¤»Ê¤Ï1970Ç¯¡¢Á°¿È¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥é¡¦¥Þ¥Þ¤Ç¡ÖÌÓÈé¤Î¥Þ¥ê¡¼¡×¤ò±é½Ð¤·¤Æ¹¥É¾¤òÆÀ¤¿=2025Ç¯10·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢Ê¡ÅÄ¹¨¼ù»£±Æ
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊMoMA¡Ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌ¾²è¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢É®¼Ô¤Ï´ÛÆâ¤Ç»í¿Í¥é¥ó¥°¥¹¥È¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¾å±Ç¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ý½Ñ¤Î³¹¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢·à¾ì¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ»û»³½¤»Ê¤¬¼Çµï¤ò±é½Ð¤·¤¿¥é¡¦¥Þ¥Þ¼Â¸³·à¾ì¤òË¬¤Í¡¢±ý»þ¤ÎÆüÊÆ±é·à¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿Þ¤ÏÎ¹¤ËÉ¬·È¤À¤Ã¤¿¡£º£¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³¹³Ñ¤Ç»æ¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¹¤²¤ë»Ñ¤Ï¾Ã¤¨¡¢³§¤¬¼ê¸µ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤äÌÜÅªÃÏ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³¨¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾¯¤Ê¤µ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÊý¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÊÒ¼ê¤Ç¡¢¥Ñ¥·¥ã¥Ã¤È»£¤Ã¤Æ¤ÏÎ®¤ìºî¶È¤Î¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥´¥Ã¥Û¤Î¡ÖÀ±·îÌë¡×¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤ë¤ê¤ÈÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ³¨¤òÇØ·Ê¤Ë¼«»£¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¥â¥Í¤â¥¦¥©¡¼¥Û¥ë¤âÎ©¤ÄÀ¥¤¬¤¢¤ë¤Þ¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÁë¤«¤é³°¤ÎÉ÷·Ê¤¬¸«¤¨¤ë´ÛÆâ¤ò²ó¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÈþ½Ñ´Û¤Î¸½ºß¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2004Ç¯¤ËÁý²þÃÛ¤·¤¿ºÝ¡¢Àß·×¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î·úÃÛ²ÈÃ«¸ýµÈÀ¸¡Ê1937¡Á2024¡Ë¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ú¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç²ñ¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉ×ºÊ¤¬¥¿¥Ë¥°¥Á¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Å¤¤·úÃÛ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤òÀ¸¤ó¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î·úÃÛ²ÈÃ«¸ýµÈÀ¸»á¤¬Áý²þÃÛ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊMoMA¡Ë=2025Ç¯10·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢Ê¡ÅÄ¹¨¼ù»£±Æ
³¨¤ò¸«¤ÆÊâ¤¯¤¦¤Á¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë°ì³Ñ¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤Ã¤¿¡£°Å¤¬¤ê¤ËÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¸«»Ï¤á¤¿¤é¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÃ¿ÈþÅª¡Ê¤¿¤ó¤Ó¤Æ¤¡Ë¤Ê±ÇÁü¤ÈÁ´ÊÔ¤ËÎ®¤ì¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖLooking for Langston¡Ê¥é¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦1989Ç¯¤Î±Ç²è¤Ç¡¢»í¿Í¥é¥ó¥°¥¹¥È¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¡Ê1901¡Á67¡Ë¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·ÄÌ¾ï¤ÎÅÁµ±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñÎÁ±ÇÁü¤ÈÁÏºî¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¹õ¿ÍÆ±À°¦¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤È¶ìÆñ¤òÉÁ¤¯¡£
¥Ò¥å¡¼¥º¤Ï¡¢1920Ç¯Âå¤Ë¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ì¥à¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ê¹õ¿Í¤Ë¤è¤ë·Ý½ÑÉü¶½±¿Æ°¤È¤½¤ÎÎ´À¹¡Ë¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¥Ï¡¼¥ì¥à¤Î·Ë´§¡Ê¤±¤¤¤«¤ó¡Ë»í¿Í¤È¾Î¤µ¤ì¡¢Àï¸å¤â»í¤ä¾®Àâ¡¢µº¶Ê¡¢¥¸¥ã¥º±éÁÕ¤Ë¾è¤»¤¿»í¤ÎÏ¯ÆÉ¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¡¢±¾¤Ã¤È¤¯¤¬¤Ê¡¢
À¸¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¡¢¤Ä¤é¤¤¤·
»à¤Ì¤Ã¤Æ¤Ê¡¢¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¤¤è¨¬¨¬
¤ó¤À¤«¤é¡¢摑¡Ê¤Ä¤«¡Ë¤Þ¤¨¤í¤è
¤Á¤Ã¤È¤Ð¤«¤·¡¡°¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤ò
¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ê¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡Ö½õ¸À¡×¡¢ÌÚÅç»ÏÌõ¡Ë
¥Ò¥å¡¼¥º¤ÏÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«ÅÁ¤Ë¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ì¹õ¿Í¤È¤·¤Æ¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤Î¤³¤íÀ¤³¦¤ò¤Ø¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¿¤ÀÍ¿§¿Í¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¤À¤±¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï·Ù»¡¤Î¿ÖÌä¤Ë½¾¤¨¤µ¤»¤é¤ì¡¢¸Î¹ñ¤Ø¤«¤¨¤Ã¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤È¤â¤É¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡×
ÊÆ¹ñ¤Ë¤»¤èÆüËÜ¤Ë¤»¤è¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀï¸å¤É¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦»í¤â»Ä¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÀá¨¬¨¬¡£
¤ª¤ª¡¢ËÍ¤ÎÁÄ¹ñ¤ò¡¢°¦¹ñ¤È¤¤¤¦¤¤¤Ä¤ï¤ê¤Î²Ö´Ä¤Ç
¡Ö¿¿¤Î¼«Í³¡×¤¬´§¾þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢
µ¡²ñ¤¬¿¿Àµ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸³è¤¬¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¡¢
Ê¿Åù¤¬ËÍ¤é¤Î¸ÆµÛ¤¹¤ëÂçµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î·à¾ì¤¬¤¢¤ë=2025Ç¯10·î¡¢Ê¡ÅÄ¹¨¼ù»£±Æ
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤¬¡Ø·à¾ì¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¡£¤½¤¦½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï»û»³½¤»Ê¤À¤Ã¤¿¡£1960Ç¯ÂåËö¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿»û»³¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î·àºî²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¼þ°Ï¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É·àÅª¤Ê»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Çµ¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¾å¤Þ¤Àà·à¾ìá¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
»û»³¤Ï1970Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¼«ºî·à¤ò±é½Ð¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥é¡¦¥Þ¥Þ¤Ç¡¢¥é¡¦¥Þ¥Þ¼Â¸³·à¾ì¤È¤·¤Æº£¤ËÂ³¤¯¡£»û»³¤Î¡ÖÌÓÈé¤Î¥Þ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¼çÌò¥Þ¥ê¡¼¤Ë¹õ¿Í¤ÎÃËÀ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Û¤«Á´Ìò¼Ô¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÁª¤ó¤À¡£Åö»þ¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÍç¤Î½÷¤¬ÊÉ¤Ë¸þ¤Ã¤ÆÂÎÁà¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¶Ú¹ü¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¹õ¿Í¤ÎÃË¤¬´é¤Ë¤ª¤·¤í¤¤¤òÅÉ¤ê¤¿¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¤¤«¤Ë¤â»û»³»Å¹þ¤ß¤Î¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
»û»³¤Ë¾å±é¤òÂ¥¤·¤¿¤Î¤Ï·à¾ìÁÏÀß¼Ô¤Î¸Î¥¨¥ì¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¢À¤³¦¤ÎÁ°±Ò±é·à³¦¤Î¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤À¤Ã¤¿¡£»û»³¤ä¡ÖÅìµþ¥¥Ã¥É¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡×¤ÎÅìÍ³Â¿²Ã¤é¤ò²Ä°¦¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î±é·à³¦¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¥é¡¦¥Þ¥Þ¼Â¸³·à¾ì¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÃ´Åö¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥²¥Ã¥Ä¤µ¤ó=2025Ç¯10·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢Ê¡ÅÄ¹¨¼ù»£±Æ
·à¾ì¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÃ´Åö¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥²¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤¬¡¢ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»û»³¤Î»ñÎÁ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤ï¤¯¡Ö¤è¤ê¸½ÂåÅª¤Ç¥·¥å¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥àÅª¤ÊÆüËÜ¤Î¼êË¡¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·¶½¤Î¼Â¸³±é·à¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¿¿¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
1983Ç¯¤Î»û»³¤Î»àµî¤ËºÝ¤·¡¢¥é¡¦¥Þ¥Þ¼Â¸³·à¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤áÊÆ¹ñ¤Î±é·à´Ø·¸¼Ô¤¬ÄÉÅé¤Î²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»û»³¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°·î¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÃæ¤Û¤É¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤«¤é²¾ÁÛ¸½¼Â¤Ø¤È¼Ò²ñ¤¬°ÌÁê¤òÊÑ¤¨¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¡Ö¸òÂå¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢AI»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÅö»þ¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢AI¤¬·à¾ì¤Ë²¿¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¯¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê·Á¤Ç¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢±é·à¤¬¿Í´Ö¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¥²¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»û»³¤Ï¥Ò¥å¡¼¥º¤Î»í¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ãø½ñ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿ºÍ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢»û»³¤¬¡ØÀï¸å»í¡Ù¤Ç°ú¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥º¤Î¡Ö¼·½½¸Þ¥»¥ó¥È¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ë¤Ï¤È¤ê¤ï¤±ÁêÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¤É¤Ã¤«¤Ø¡¡Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¡µ¥¼Ö¤Î
¼·½½¸Þ¥»¥ó¥È¤Ö¤ó¤Î¡¡ÀÚÉä¤ò¡¡¤¯¤À¤»¤¤
¤Í¡¡¤É¤Ã¤«¤Ø¡¡Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¡µ¥¼Ö¤Î
¼·½½¸Þ¥»¥ó¥È¡¡¤Ö¤ó¤Î¡¡ÀÚÉä¤ò¡¡¤¯¤À¤»¤¤¡¡¤Ã¤Æ¤ó¤À
¤É¤³¤Ø¤¤¤¯¤«¡¡¤Ê¤ó¤Æ¡¡ÃÎ¤Ã¤Á¤ã¤¢¡¡¤¤¤Í¤¨
¤¿¤À¤â¤¦¡¡¤³¤Ã¤«¤é¡¡¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¯¤ó¤À¡£
µ¥¼Ö¤âÀÚÉä¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï»à¸ì¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌÚÅçÌõ¤ÎÌ¯¡¢Ê¿²¾Ì¾¤ä¶õÇò¤Î»È¤¤Êý¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¡ÖÆùÀ¼¤Î¤Ò¤Ó¤¡×¡Ê»û»³¡Ë¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ä¤ÏÀË¤·¤à¡£¤¤¤ä¤½¤ì¤âAI¤¬¤¤Á¤ó¤È¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÆÃ½¸¤Î¤Û¤«¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¥á¥â
»û»³½¤»Ê
¤Æ¤é¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ê1935¡Á83¡Ë·àºî²È¡¢±é½Ð²È¡¢»í¿Í¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤ËÃ»²Î¸¦µæ¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£±é·à¼Â¸³¼¼¡ÖÅ·°æ»·Éß¡×¤ò¼çºË¤·¤ÆÆâ³°¤Ç¸ø±é¡£ºî»ì¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½ñ¤ò¼Î¤Æ¤è¡¢Ä®¤Ø½Ð¤è¤¦¡Ù¤Ê¤É¡£