【日本株】プロが密かに仕込む「連続２桁増益」の「超優良５銘柄」を全実名公開

2025年末の日経平均株価は、PER（株価収益率）が過去上限を大きく上回る19倍近辺まで上昇しており、堅調さを維持したままの締めくくろうとしている。一方、2026年の日本株市場がさらなる上値を試すための鍵は、「成長の持続可能性」へ移っていきそうだ。

東証プライム上場企業（3月期決算）の2025年4〜9月期の純利益は前年同期比で7％増の着地となり、同期間としては過去最高益を更新したようだ。しかし、市場の関心はすでに過去の実績ではなく、「今期計画に対する達成確度」や「来期の成長見通し」へ向かっている。

その意味では、今期第2四半期（4−9月期）までの進捗が極めて順調であることはもちろん、今来期ともに10％以上の利益成長が期待できる「連続二桁増益企業」への注目度が高まろう。

高成長が続くと見込まれる企業には、外部の市場環境が激しく変化しても揺るがない強固な収益構造を有しているケースが多い。安定した収益力と持続的な成長性を兼ね備えていることから、市場全体に割高感が残るなかでも特別視できる存在といえる。

ジャパンエレベーター（6544）

■株価（12月19日時点終値）1755.5円 配当利回り（予）1.08％

エレベーター・エスカレーターの保守点検を中核事業とする独立系メンテナンス企業グループ。メーカーに属さず第三者の立場でメンテナンスを提供できる独立系最大手として、メーカー間の垣根を越えて機器を保守できる技術力を強みとしている。

保守台数は業界トップクラスの約52,000台（2025年3月末時点）の規模を誇り、部品の大量購入によるコスト優位性、全国ネットワークによる効率的なサービス提供などを武器に、契約継続率95%以上という高い数字を誇っている。解約率の低さに裏付けられた顧客満足度の高さが安定的な収益基盤となり、今2026年3月期は営業利益106億円（前期比22.9%増）、来期2027年3月期に120億円（同13.2%増）が期待できそうだ。

日本には約80万台のエレベーターが設置されており、そのうち約40%が設置後30年以上経過している。建物を建て替えるよりもリニューアルの方が、コスト効率が良いこともあり、今後10〜20年にわたって安定した需要が期待できる。保守からリニューアル工事までワンストップで提供できる同社は、中長期的に続く構造的なリニューアル需要を広く取り込む体制を構築していよう。

ＦＵＪＩ（6134）

■株価（12月19日時点終値）3530円 配当利回り（予）2.27％

今期2026年3月期に営業利益232億円（前期比68.4%増）、続く2027年3月期は300億円（同29.3%増）で最高益更新が見込まれる同社は、グローバルシェア約30%を誇るマウンターメーカーだ。マウンターとは、スマートフォンや車載機器、サーバー、家電などに組み込まれるプリント基板に電子部品を取り付けるための装置で、スマートフォン1台に搭載される数百個もの電子部品へ基板を配置していくものだ。

同社のマウンターは高速かつ高精度の両立ができることが強みで、AI（人工知能）サーバー関連の設備投資需要の拡大、新機種への生産集約による効率化、ストック型ビジネスの拡大という3つの施策が成長を牽引している。特にAIサーバー向け需要は、データセンター向けサーバーの大規模投資を背景に、今後数年間にわたる高成長が期待される分野だ。

マウンター本体の販売に加え、保守・部品売上の拡大も利益成長のポイントとなるだろう。一度設置された装置からの継続的な収益が期待できるストック型ビジネスモデル（継続的な保守契約による安定収益）の側面も有していることから、高成長が続く事業基盤を整えていよう。

インターネットイニシアティブ（3774）

■株価（12月19日時点終値）2858.5円 配当利回り（予）1.36％

2026年3月期に営業利益370億円（前年比22.9％増）、2027年3月期に450億円（同21.6％増）が見込まれる同社の強みは、毛色の異なる二本柱の事業成長にある。ひとつは月額課金型で安定収益を生むNW（ネットワーク）サービス事業。もうひとつは企業のITシステムを構築する成長性の高いSI（システム構築）事業だ。

NWサービス事業は、かつて低採算だったMVNO（格安SIM事業）が総務省による接続料の適正化で劇的に改善した。現在は継続的に入るストック型収益として、高水準かつ持続的な利益成長の礎（いしづえ）となっている。また、SI事業は積極的な営業活動により、大規模な受注案件が相次いでいる。システム構築だけでなく、その後の運用保守までを一貫して請け負う仕組みにより、中長期的な収益の積み上げが進んでいる成長事業だ。

「安定」と「成長」の組み合わせにより、稼ぐ力の効率性を示すROIC（投下資本利益率）は、2019年3月期の5.5％から2024年3月期には15.6％へ、劇的な飛躍を遂げた。デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展を追い風に、成長余力は依然として大きいとみる。

楽天銀行（5838）

■株価（12月19日時点終値）7049円 配当利回り（予）0％

楽天グループの強固な連携を武器に圧倒的な顧客基盤を確立しており、ネット銀行業界でトップクラスの地位を築いている。最大の強みは、楽天カードや楽天市場などで構成されるエコシステム（経済圏）との相乗効果だ。口座数は2005年から一貫して増加させており、現在は約2,000万口座という規模を誇る。法人向けメイン口座としての利用も進んでおり、決済手数料などの利益成長に寄与している。

金利感応度の高さも国内金利の上昇局面では追い風となる。無利子の当座預金である日本銀行当座預金の残高が総資産対比で多く、市中金利に連動する運用資産のウエートが高いことから、金利上昇局面において収益が伸びやすい構造を持っている。さらに、証券担保ローンやリバースモーゲージ（自宅を担保に資金を借り、死後に自宅を売却して返済する仕組み）などの新規事業にも注力している。

2026年3月期の経常利益は922億円（前期比29%増）が見込まれるほか、続く2027年3月期も1024億円（同11％増）が期待できる。現在は利益を成長投資へ優先的に回す方針で、配当は行わない戦略だが、ROE（自己資本利益率）は今期19.5%と高く、今後も力強い成長が見込まれる。

オムロン（6645）

■株価（12月19日時点終値）3898円 配当利回り（予）2.67％

制御機器（FA）事業を核に、力強い再成長へ舵（かじ）を切った同社にも注目したい。主力の制御機器事業は、2026年3月期第2四半期に一時的な製品ミックスの悪化により営業利益率を低下させてはいるが、第3四半期以降は正常化する見通しだ。2026年3月期の営業利益は600億円（前期比11%増）、続く2027年3月期も690億円（同15％増）が期待できる。

最大の牽引役は、生成AIの普及に伴う半導体需要の爆発的な波だ。サーバー向けに大量のメモリが必要となり、半導体メーカーの投資は加速している。2026年後半から2027年にかけて大手半導体メーカーの設備投資が集中するとみられ、2027年3月期は業績に最も恩恵が現れる「ゴールデンタイム」が訪れるだろう。

米中関税問題を背景とした、生産拠点の再構築も強力な追い風となる。製造拠点の北米や東南アジアへの移管に伴い、FA機器の新規導入が急増している。世界的な人件費の高騰もあって、高度な自動化ソリューションへの引き合いは、今後も強まるだろう。

中国ヘルスケア事業の低迷や上場子会社JMDCの減損などの要因により、株価はPBR（株価純資産倍率）1.0倍近辺と、過去15年以上の推移における歴史的な安値圏にある。中長期的な株価上昇余地は大きいと判断する。DOE（株主資本配当率）3%程度の継続を方針としていることも心強い。

「連続二桁増益企業」は、短期的な減益リスクや、配当金を減らすリスクが極めて乏しい企業と評価することもできる。年末は機関投資家やファンドなどの運用機関が保有資産の評価向上を狙った”お化粧買い”が入りやすい時期だ。ただし、「自律的な成長力」を持つ銘柄に過度な厚化粧は不要だろう。2026年の日本株市場でも構造的な成長力を発揮するとみられ、株式市場全体の調整局面では、黙っていても注目度が高まろう。

