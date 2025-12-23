「コメサミット」設立で深刻なコメ不足を乗り切る…泉大津市に学ぶ「食料安全保障のお手本」

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第36回

『地方と都市部の自治体がコメ売買の「連携協定」…巨額のマージンで儲ける中間業者を排した、新しい“持続可能なサプライチェーン”のあり方』より続く。

買い取ったコメは「給食」に

前回記事の首長会議を受けて、2026年を目標に広域自治体による「コメサミット」が正式に設立される見込みだ。

今回の首長会議は、かねてから学校給食へのコメの活用に取り組んできた泉大津市・南出賢一市長が旗振り役になってくれたことが大きかった。

都市部の自治体が買い取ったコメは、どうやって活用するのだろう。そのおいしいコメは、子どもたちの給食に提供する。

〈泉大津市は23年から学校給食用に無農薬・減農薬のコメの産直ルートを築いてきた。小中学校だけでなく保育園など就学前施設に拡大し、妊婦にも無料で配布している。年間取扱量は給食用を7割上回る約120トンに達しており、ほかの市町村にネットワークを開放することにした。

南出市長は「全国の学校給食がまとまれば、それだけ多くの農地を維持できる」と述べた。給食を利用する生徒は全国で900万人にのぼる。生産地である熊本県人吉市の松岡隼人市長は後継者不足、耕作放棄地の増加といった課題をあげたうえで「農家の収益向上と生産力の増加につなげたい」と期待を示した。

深刻なコメ不足が起きた場合は、迅速に住民に供給することを目指す。〉

（日本経済新聞2025年8月27日）

「売り手良し、買い手良し、世間良し」の「三方良し」

安全でおいしいコメが給食に供されれば、子どもたちはますます元気になる。健康になる。

「今だけ、カネだけ、自分だけ」ではない。「売り手良し、買い手良し、世間良し」の「三方良し」で皆が幸せになれる。コメをめぐる生産地と消費地のミスマッチを解消しつつ、両者が共存共栄していく「三方良し」の方途が示された。

国が本気になって農家を支えないのならば、市町村が主体的に動き始めればいい。

「都市部の子どもたちと消費者だけでなく、地方の農村も両方守っていく責務が私たちにはある。全国の都市部の自治体と農村部の自治体が連携していこう」

泉大津市や鎌倉市のこうした取り組みを全国にどんどん広げていければ、私たちを取り巻く非常に危機的なコメの生産状況に一石を投じられる。近未来に起こりうる「コメが食べられなくなる」というリスクを、地域の取り組みによって希望へと変えていける。

コメ不足が発生したとき、最も困るのは都市部で生活する消費者だ。「コメ騒動」に見舞われたとき、あわてて対処療法を打とうとしても間に合わない。生産者と消費者が平時から支え合う関係を構築しておけば、異常気象や天変地異、凶作や有事が発生したとき、連携自治体から優先的にコメを提供してもらえる。これこそ食料安全保障のお手本だ。

『未来の希望は「地方都市」にこそある!?…志摩市の有志グループが「産業廃棄物」のカキ殻から生み出した“思わぬイノベーション”』へ続く。

【つづきを読む】未来の希望は「地方都市」にこそある!?…志摩市の有志グループが「産業廃棄物」のカキ殻から生み出した”思わぬイノベーション”