情報発信のツールとして宮内庁が期待を寄せるインスタグラム。アカウントの累計閲覧数が公表されたが、そこで圧巻の支持を誇るのはやはり天皇ご一家。国母の一挙手一投足が国民の関心を呼び、皇室への尊敬と信頼が醸成されている実態が明らかに。「インスタグラムの活用には職員も手ごたえを感じており、どんどん投稿のペースが速くなっています。以前は、皇族方のお出ましから投稿まで1か月近く時間があくこともありましたが、いまでは注目度の高いご公務などはほぼリアルタイムでの投稿になっています。反響が大きいのは圧倒的に天皇ご一家に関する投稿で、それだけ雅子さまや愛子さまのご活動に対する国民の関心の高さがうかがえます」（宮内庁関係者）

【写真】宮内庁のインスタで最も「いいね」が多かったタケノコ掘りに奮闘される愛子さま。他、2番目に「いいね」多かった海水浴を楽しまれた天皇ご一家なども

12億1286万回──2024年4月に開設された宮内庁のインスタグラム。12月11日、その投稿の累計閲覧数を宮内庁が発表し、規格外の数字が話題を呼んでいる。

「宮内庁によると2025年9月までの投稿で最も多く閲覧されたのは、天皇ご一家が2025年8月に須崎御用邸で海水浴をされた際の写真で、約1473万回もネットユーザーたちに目されたそうです。

宮内庁がインスタの運用を開始したのは広報室を新設し、情報発信を強化するタイミングでのことでした。当初から国民の注目度は高く、特に関係の深いイギリスやオランダの王室と相互フォローになった際には大きく報じられました。

最初は天皇ご一家のご活動についての発信が中心でしたが、2025年8月頃からは秋篠宮家などほかの皇族方のご活動も紹介されるようになり、これまでの総投稿数は450を超え、フォロワー数は230万人に迫る勢いです」（前出・宮内庁関係者）

投稿されるのは天皇ご一家を中心とした皇族方の公務や式典の様子、皇居の四季の風景など。静止画だけでなく動画もたびたび投稿されている。

「インスタの投稿の反響を測るのには、閲覧数のほかに、『いいね』の数も指標となります。

『いいね』とは、投稿を見た人が共感や好感を示すアクションで、特に雅子さまや愛子さまが登場される投稿は、瞬く間に『いいね』が10万を超えることも珍しくありません」（別の宮内庁関係者）

こうした令和の皇室人気は、ネットの外でも過熱している。2025年3月から、皇居東御苑を舞台に謎解きイベントが常設。12月11日には、1968年の開園以来の入園者数が4000万人に達したことが報じられた。さらに皇居東御苑の売店で販売されている本革製の財布も大人気だ。

「上品でしっかりしたつくりながら、長財布でも4000円程度と価格が手頃なこともあり、販売開始から1時間ほどで売り切れてしまう日もあります。SNSで紹介されたことをきっかけに人気に火が付き、最近では週末だと午前9時の販売開始前には1000人以上の人が列を作っています」（皇室ジャーナリスト）

雅子さまや愛子さまが日々のご公務に邁進される辣腕ぶりが国民に周知され、令和皇室の支持は広がるばかりだが、宮内庁はまだまだ現状に満足していないようだ。

「インスタを始めた主な目的は若年層へのアピールでしたが、実際のフォロワー層の中心は40代。60代以上の人が愛子さまの姿を見るためにインスタを始めたという事例もよくあるそうです。まだまだ改善の余地があると思っています」（前出・宮内庁関係者）

凛とした美しさと陛下を支える決意

では、これまでのどんな投稿が「いいね」を集めたのか。本誌・女性セブンが集計したところ（12月18日現在）、堂々の1位は、天皇ご一家が2024年6月に那須の御料牧場でタケノコ掘りをされたときのもの。「いいね」の数は約70万に迫る。

「大きなシャベルを手にタケノコ掘りに奮闘される愛子さまが、あまりにも自然体で、多くの人が親しみと好感を覚えられたことが要因でしょう」（皇室記者）

2位は閲覧数トップだった2025年8月の須崎御用邸での天皇ご一家のご様子だ。

「海を背にしたスリーショットは、雅子さまと愛子さまがラッシュガードをお召しになっており、まさに海水浴を楽しまれたばかりという雰囲気でした。愛子さまが成年会見で披露された、3人でサーフボードから転げ落ちたという微笑ましいエピソードを思い起こさせるプライベート感の強い一枚です」（前出・皇室記者）

3位は即位5年を記念して投稿された両陛下のツーショット写真。

「雅子さまの凜とした美しさと、陛下をお支えするのだという強いご決意を感じる一枚に多くの反響が寄せられました」（前出・皇室記者）

4位には愛子さまの笑顔が印象的な、タケノコ掘りと同日の別の投稿が入った。5位は、11月に愛子さまがラオスを訪問されたときのもの。わずか1か月ほどで37万を超える「いいね」を集め、上位に食い込んだ。

「ラオスのご訪問では、宮内庁の担当者がかつてないペースで現地でのご様子を投稿していましたが、最も『いいね』を集めたのが、振袖姿で晩餐会に臨まれる愛子さまのお写真でした。高貴で美しい愛子さまのお姿は、いまも『いいね』を集め続けており、その数は日に日に増えています」（前出・皇室記者）

新たな年は、皇族方に寄せられる「いいね」がさらに増えるに違いない。

※女性セブン2026年1月8・15日号