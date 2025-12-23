ガダルカナルで捕虜になった日本兵が、米軍キャンプで「ビール」を飲んで暮らしていた…じつは彼らが帰国を「心底恐れていた」深刻すぎる理由

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。

ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回はガダルカナル島航空戦で捕虜となった中島三教・元飛曹長を紹介する。（文中敬称略）

捕虜になった日本兵

「生きて虜囚の辱を受けず」という言葉は、近代日本の軍隊の道徳律を表すものとして広く知られている。この文言自体は、昭和16年1月、東条英機陸軍大臣の名で陸軍内部に示達された「戦陣訓」の一節にすぎず、海軍はこれには縛られない。そもそも陸海軍には「俘虜査問会規定」という規則があって、軍人が戦闘で捕虜になりうることは想定されていたから、示達にすぎない「戦陣訓」の教えは絶対的な拘束力を持つほどのものではない。戦中、海軍に籍を置いた人のなかには、陸軍にこのような示達があったこと自体、知らなかったという人も多い。

――だが、当時の一般的な日本人の通念とすれば、やはり、捕虜になることは「恥」であった。「戦陣訓」のなかった海軍でも、将兵に対し、捕虜になること、なったときの心構えなどを教えることはなかった。

それでも、支那事変から大東亜戦争にかけて、捕虜になった日本軍将兵は意外に多い。ほとんどが不可抗力によるものだが、そんな戦中の日本的な「気分」は、戦後も長い間、彼らを苦しめた。海軍戦闘機隊の名パイロットとして知られていた中島三教（なかしま・みつのり）もその一人である。

中島は大正3（1914）年、大分県生まれ。海軍兵学校を目指したが果たせず、昭和8年、志願兵（四等水兵）として佐世保海兵団に入団。昭和10年、第二十九期操縦練習生を卒業し、戦闘機搭乗員となった。昭和12年から15年にかけ、中国大陸戦線で活躍、その後、戦闘機の訓練部隊である大分海軍航空隊、徳島海軍航空隊の教員を歴任、「撃墜王」として知られる笹井醇一中尉（海兵六十七期）ら、多くの搭乗員を育てた。昭和18年1月、第二五三海軍航空隊分隊士としてソロモン方面に赴任するが、同月25日、ガダルカナル島空襲に出撃のさい、エンジン不調で海上に不時着、現地人に売られて米軍の捕虜となる。ガダルカナル、ニューカレドニア、ハワイ、米本土のサクラメント、ウィスコンシン州マッコイと、各地の収容所を転々とし、テキサス州のケネディキャンプで終戦を迎えた。

昔のことはあまり覚えてないですがな

「私は捕虜になって頭がおかしゅうなって、昔のことはあまり覚えてないですがな」

と、初めてインタビューに訪れた私に中島は言った。

「敵に捕まってしばらく経ったあるとき、突然、何もかもがわからなくなって。食事を持って来られてもそれを食べていいのかどうか、声をかけられても返事をしていいのかもわからない。いま返事をしたらみんなに笑われるんじゃなかろうか、アメリカの兵隊に馬鹿にされるんじゃなかろうか、変な強迫観念に囚われてなにも判断できないんです。

食事もできず、水も飲まず、ただベッドに寝たり起きたりを数百回繰り返していたそうです。そのうち奈落の底に沈んでいくような感覚があって、周囲の連中もとうとう中島さん狂ったかと言い合ってたらしい。

で、そのまま眠ってしまい、翌朝ひょこっと目が覚めたら正気に戻ってた。あれ、わしどうしたんかいな、と。お茶を一口飲んで、そしたらみんなが、おい中島さん大丈夫かい、と声をかけてくれました。たった一日でしたが、ほんとうに狂ったかと思いましたな……」

中島は、昭和18年4月頃、他の数名の捕虜と一緒に、ニューカレドニア・ヌメアにある収容所に送られた。ヌメアの捕虜収容所には、ガダルカナル沖で撃沈された駆逐艦に乗組んでいた古参の下士官がいて、「よくおいでなさいました」と言って中島を迎えた。

「彼が言うには、わしら脱走しようと思うんじゃが、中島さん指揮をとってくれんですか、と。よしやろう、となったわけです。あんな島で収容所から逃げても、太平洋を泳いで渡るわけにもいかんけど、いずれにしても、もう日本には帰れんし、敵兵を何人か殴り殺して道連れにすれば全くの無駄死ににはなるまい、と、まあ破れかぶれですな。

それで脱走を計画していたんですが、その頃、海兵六十八期の艦上爆撃機搭乗員で、のちに直木賞作家になった豊田穣中尉が来た。ガダルカナル空襲に参加して撃墜されたそうです。もっとも彼は、しまいまで大谷少尉という偽名で通していましたが……。私はライフジャケットに名前を書いたまま捕まったから偽名もなにもなかったが、偽名の人も多かったんです。とにかく自分より上官の豊田さんが来て、私が、脱走を企てとるからあんたが指揮をしてください、と言ったら、豊田さんはじっと考え込んでました。脱走しても、そのあとどうするんじゃ、よく考えて行動しようと」

豊田穣の直木賞受賞作『長良川』には、中島が「海軍の兵曹長」として登場する。『長良川』によると、ヌメア港を見下ろす郊外の丘の斜面にある収容所で、駆逐艦の先任下士官であった「勝野兵曹」以下20名が、豊田中尉、中島飛曹長の自重論をよそに決起、暴動を起こし、その大部分が自決した、とある。

人道的かつ丁寧な捕虜生活

その後、中島らは船でハワイの捕虜収容所に送られ、そこで約半年を過ごした。そしてさらにアメリカ本土のサンフランシスコに送られ、カリフォルニア州サクラメントの収容所で約二ヵ月。ハワイまでは捕虜になったときの服装のままだったが、ここではじめて、デニム地に白いペンキでPW（Prisoner of Warの略）と大きく書かれた服を支給された。

「サンフランシスコに着いたとき、もう逃げようもない、運命のままに生きて行こうと諦めました。サクラメントでは個室に入れられ、一通り尋問を受けましたが、チャランポランなことを答えていました。個室は後にも先にもここだけでしたな。

それからこんどは、ウィスコンシン州のマッコイキャンプにつれていかれました。汽車に乗せられて、だいぶ時間がかかったですよ。

マッコイでは、真珠湾攻撃の特殊潜航艇で捕虜第一号になった酒巻和男少尉と会いました。酒巻さんは豊田さんと海兵の同期生です。しっかりした人でマッコイキャンプのリーダーでした。英語も堪能でしたし、アメリカ側からも信任されて、彼だけは自由に町に出たりしていました。酒巻さんがしっかり押さえてたから、マッコイでは捕虜たちの統制が保たれて、オーストラリアのカウラ収容所のような暴発は起きなかったんだと思います。

それから、ミッドウェー海戦で空母『飛龍』から脱出した機関科の人たち。『飛龍』は、機関室に生存者を残したまま味方の魚雷で処分され、かろうじて脱出した人たちが15日間の漂流の末、米軍に救助されたそうです。機関長の中佐がいましたが、彼は少々精神に異常をきたしていて、萬代久男機関少尉が『飛龍』生存者のリーダー格でした。あとは、昭和17年4月18日の日本本土初空襲のとき、敵機動部隊を発見して撃沈された徴用漁船の人たちなど、いろいろな人がおりました」

捕虜に対する米軍の扱いは、きわめて人道的かつ丁重なものだったという。

「人によっては酷い訊問を受けたみたいですが……。ガダルカナルからハワイまでは、食事もアメリカの戦闘食で良くも悪くもなかったけど、アメリカ本土に行ってからはよかったですな。肉やスープも出るし、週に一度は米の飯も出ました。

捕虜取扱いに関する国際条約で、食事も給料もアメリカ兵の最低以下にしてはならん、となっていたらしいです。給料は現金ではなくクーポンで支給され、月に何度かはビールの券まで出る。豊田さんや酒巻さんが中心になってみんなの券を集めておいて、なにかの記念日には宴会をやろうと。正月や四大節（四方拝・紀元節・天長節・明治節）など、なかなか派手にやってたですよ。私も、豊田さんと一緒に劇をやった憶えがあります」

全く嬉しくなかった日本への帰国

囚われの身ではあるものの、何不自由のない暮らしが続いた。ただ、生きて日本に帰ることはないとの思いは誰の心のなかにも澱のように溜まっていて、日常生活が快適であればあるほど、先のことを少しでも考えれば、胸が締めつけられるような気持ちになるのであった。

「それから最後に、テキサス州の砂漠の端にあるケネディキャンプに移されました。そこでは、サイパンやらあちこちで玉砕した陸軍の兵隊がずいぶん増えました。みんな痩せ衰えた姿で、陸軍さんは大変じゃな、と思ったですよ。

私は、いまは負けていても最後には必ず日本が勝つと信じていましたが、豊田さんはしっかりしてましたな。もう長くは続かん、日本は負ける、と。特攻隊で、撃墜されて海に放り出されて捕まった搭乗員もいて、負けた、どうしても勝てん、と言ってました」

そして終戦。

「その頃の我々の長は、海軍の中村中佐という人でした。ある日、重大発表があると集められ、そこで日本が降伏したことを知らされました。

泣く人も騒ぐ人もなく、みんな静かに聞いていました。日本に帰ったら、軍法会議にまわされて死刑になるかもしれんが、じたばたしても始まらん。もうここまできたら同じこと、とにかく日本政府の命令を待つしかないと、船に乗せられて帰国の途についたんです。

しかし、日本に帰れることが嬉しいともなんとも思わなかったですな。なにしろ、私らは捕虜になったんじゃから。いつまでも気持ちは落ち着きませんでした」

