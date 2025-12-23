多くの人が知る「関ヶ原の戦い」は徳川家による支配を正当化するために作られた「物語」だった…「定説」に残る大きなズレはなぜ生じたのか

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

見直されるべき「関ヶ原」の位置づけ

通説にいわれるとおり、秀吉死後の豊臣政権が「五大老五奉行」と呼ばれる10人の合議によって運営されていたならば、関ヶ原の戦いは「家康が天下を取るために仕掛けた戦い」となるだろう。しかし本書では、「徳川家康はすでに天下人だった」という大前提のもとに当時の一次史料を読み、そこから「石田三成は西軍決起の『首謀者』ではない」「小早川秀秋は開戦前に東軍であった」「東西両軍の和談は決戦前日に成立していた」などの新たな見方を導き出して、いくつかの論点を示した。

徳川家康についていえば、彼は上杉景勝を敵対勢力として滅ぼすために会津攻めを始めたわけではないし、石田三成の挙兵を誘って自身に敵対する勢力をあぶり出そうとしたわけでもない。毛利輝元と奉行衆に上方を制圧されることは、想定していなかった。

慶長5年9月15日の合戦については、戦いが始まったのは、西軍の宇喜多・島津・小西・石田らの諸勢が小早川秀秋を成敗しようと山中方面へ向かったためであったこと、西軍で最初に崩れたのは大谷吉継の軍勢だったが、そのことと小早川秀秋の「手返し」とは無関係であること、などを問題提起したつもりだ。

これらの新しい論点により、日本史における「関ヶ原の戦い」の位置づけも見直されるべきだろう。たしかに家康はこの戦いののち、より強力な権力基盤を持つにいたった。しかし、それは結果的にそうなったというだけのことであり、小説やドラマのように、謀略をもって天下を簒奪しようとしたわけではない。繰り返すが、家康は関ヶ原の戦い以前にすでに天下人だったのである。

「簒奪」ではなく「決戦」に

では、なぜ後世になって、当時の豊臣政権は「五大老五奉行による合議制」であったということがいわれるようになったのだろうか。

関ヶ原の戦いから3ヵ月後の慶長5年12月、朝廷（後陽成天皇）は、天正6（1578）年に関白となり天正9年にその職を辞していた九条兼孝を、関白に還任した。これにより天正14年以来続いていた「豊臣による関白職の世襲」という体制（豊臣姓以外は関白に任じられない、いわゆる「武家関白制」）は崩れた。

慶長8（1603）年2月、朝廷は家康を右大臣（右府）に昇格させ、征夷大将軍（幕府）を兼任させた。また同年4月、朝廷は豊臣秀頼を内大臣に任じた。これらの叙任は家康からの奏請によるものではなく、後陽成天皇の強い意向によってなされたものだった（藤井讓治『天皇と天下人』〔2018年〕）。

だが同年10月、家康が右大臣職を退いたため、武家でありながら大臣すなわち「公儀」と呼ばれる者は、秀頼だけとなった。そして慶長10年、朝廷は秀頼を右大臣に昇格させた。このとき徳川秀忠は内大臣となった。

家康は、秀吉の遺言にしたがって、秀頼を取り立てようとしていたのではないだろうか。家康が右大臣を辞してから、徳川家の人間が秀頼の上位となったことは一度もない。秀頼が関白になれなかったのは、あくまで朝廷側の事情によるものである。

しかし、結果として家康は、その意志とはかかわらず、主家である豊臣家を滅ぼし、秀頼を自害に追い込んでしまった。この行為自体は「簒奪」にほかならない。そこで江戸時代の儒学者たちは徳川家による支配を正当化するために、「秀吉は家康を警戒して江戸へ追いやった」「秀吉は家康を牽制するために五大老五奉行制をつくった」といったナラティブ（物語）を構築して、関ヶ原の戦いを「豊臣と徳川の決戦」「家康の天下取りのための戦い」と位置づけたのではないだろうか。史料における「五大老五奉行」の初出は、関ヶ原の戦いから100年以上が過ぎた元禄15（1702）年に成立した新井白石の『藩翰譜（はんかんふ）』である。

このように徳川創業史が家康を神聖化・絶対化する思想のもとに編纂されたとする見方にもとづく研究には、堀新「徳川史観と織豊期政治史」（『民衆史研究』89号、2015年）、平野仁也『江戸幕府の歴史編纂事業と創業史』（清文堂出版、2020年）などを挙げることができる。しかし、幕府が瓦解して近代になると、今度はエンターテインメントの世界において、逆に家康は「豊臣家の簒奪をたくらむ逆臣」として描かれるようになる。こうした歴史の改変は、洋の東西を問わず、時代を問わず、政権が交代したときには必ず起こりうるバイアスであり、したがって歴史とは、つねに変化しうるものなのである。

「関ヶ原の戦い」もこうして、現在われわれが知っているようなかたちになったのではないだろうか。

