物価対策などを盛り込んだ補正予算案が自民・維新と国民民主、公明の賛成で成立すると、高市早苗・首相は年内の衆院解散を見送る意向を表明した。「目の前でやらなきゃいけないことが山ほど控えているので、考えている暇がない」と宣言した高市首相は、2026年に一体、何をやるつもりなのか。【前後編の前編】

【表】1月から大忙し 2026年高市早苗・首相の野望カレンダー

タカ派色の強い法案の審議を通じて勢力拡大を

与野党の間に広がっていた「支持率が高いうちに解散・総選挙に打って出るのではないか」との警戒感が一気に弱まった。

「今、総選挙をやって自民党が衆院の議席を増やしたとしても、参院での過半数割れは変わらない。総理は一か八かの早期解散より、高い支持率をバックに国民民主など野党を取り込んで実質与党化を図り、政策で実績を積む道を選んだ。自民が衆参過半数割れの状況のなかでも、長期政権に向けた基盤を作ろうとしている」（高市側近）

では、高市首相はどんな"野望"を抱き、何をやろうとしているのか。

2026年の政治・外交日程と課題をまとめたのが掲載のカレンダーだ。

年初から外交日程が立て込む。スイスのダボスに各国政府や企業、市民活動などのリーダーが集まる1月19日からの「ダボス会議」（世界経済フォーラム）にはトランプ大統領も出席予定だ。中国との関係悪化に直面する高市首相は、「早く会いたい」と日米首脳会談に意欲的で、ダボスで実現する可能性もある。

それと前後してイタリアのメローニ首相の来日が調整されている。高市首相はG20サミット（2025年11月、南アフリカ）で初めて会ったメローニ首相とハグをかわしており、女性首脳のツーショットが再現されそうだ。イタリアは2月に開幕するミラノ・コルティナ五輪の開催国でもある。

政治ジャーナリスト・宮崎信行氏が語る。

「女性首相同士ということで絵にはなる。支持率にもプラスでしょう。

日伊関係は単なる友好外交ではなく、安全保障が強く絡むと思います。日本と英国、イタリアの3国で次期戦闘機の開発を進めている。イタリアとは2024年11月にACSA協定（物品役務相互提供協定）も結んだ。安全保障で日伊が同盟関係にあることを確認することも、中国への牽制になる」

政治評論家の有馬晴海氏もこう語る。

「五輪にあたって政権は必ず、金メダリストを支持率の道具に使います。首相が直接電話する。場合によっては国民栄誉賞。高市首相も当然、頭に入れているでしょう」

高市首相が首脳外交を重視するのは、攻勢を強める中国に対抗する狙いがあるのはもちろんだが、世界の首脳と渡り合う"外交の高市"をアピールすることで高い支持率を維持したい思惑もある。

1月中に召集される通常国会には、「インテリジェンス・スパイ防止法案」や外国人の日本への投資規制を強化する「対日外国投資委員会（日本版CFIUS）創設法案」、さらに「国旗損壊罪」を盛り込んだ刑法改正案などタカ派の高市カラーが強く出た法案の提出が予想される。

その先には、旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎えることを可能にするなどの「皇室典範改正案」、国家情報局や対外情報庁など「日本版CIA」の創設法案が控え、政府は武器輸出を解禁する「防衛装備移転三原則の運用指針」の改正作業も進めている。

いずれも自維連立合意で通常国会に法案を提出する方針であり、スパイ防止法は国民民主党と参政党が独自案を国会提出済み。参政党は国旗損壊罪法案も出している。

「高市首相はこうしたタカ派色の強い法案の審議を通じて、維新に加えて国民民主党、参政党などに支持勢力を広げ、今国会中に保守勢力で政権基盤を強化したいのでしょう」（宮崎氏）

予算成立後の国会後半では70歳以上の医療費窓口負担を原則3割に引き上げる「社会保障制度改革法案」などの法案の審議で与野党が激しくぶつかることが予想され、高市首相の真価が問われる。

（後編に続く）

※週刊ポスト2026年1月2・9日号