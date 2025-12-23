関東の一大勢力・住吉会トップが「5000万円窃盗」で逮捕…関係者も驚いた「まさかの裏事情」

組織内の「もめ事」から逮捕者が

「まさか逮捕されるとは、というのが正直な感想だ。会長が有罪となれば、今後の組の運営についての話し合いも行われるだろうが、いまは様子見をするしかない」

住吉会関係者が戸惑いを隠せない事件が起きた。12月6日、構成員数2100人を誇る関東の一大勢力・住吉会のトップである小川修司会長（72歳）が窃盗などの容疑で逮捕されたのだ。同会の関功前会長が病死した'22年5月31日の夜から翌朝にかけて、傘下組織の総長らとともに7人で千葉県柏市にある前会長宅を訪れ、金庫から5000万円を盗み出したとされる。

この件は以前から組織内では「もめ事」として認識されていたという。

複数の怪文書が出回る事態に

「関前会長が亡くなってしばらくしてから、複数の『怪文書』が出回っていた。要約すると、一つは『5000万円は関前会長が妾のために残したカネ』という内容。そしてもう一つはそれに反論するもので、『5000万円は組の資産である』という内容。当たり前だが、それぞれ妾サイドと住吉会サイドが流していたと言われている。

小川会長からすれば盗んだのではなく、あくまで前会長宅から資産を取ってきたという認識なのだろう。しかし、相手方が警察に相談し、逮捕となってしまった」（前出の住吉会関係者）

暴力団トップが窃盗容疑とは前代未聞だが、そもそも遺産があるならきちんと申告すべきではなかろうか。

「週刊現代」2026年1月5日号より

