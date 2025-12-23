南九州の「破局噴火」がきっかけ日本が崩壊目前に……災害大国に生きる我々が読むべき天災パニック小説の傑作とは!?

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、日本の災害小説史に残る”絶望モノ”です。災害大国の名の通り、一人ひとりの胸の中に決して消えることのない大災害の経験や記憶があると思います。もし◯◯な天災が起きたらどうなるのか、政府や国民はどのように動くことになるのか、作家が想像して描いた物語が、ある種のシミュレーションとして意味を持つことがあります。リアリティのある作品として有名ということで、ようへい氏の解説を見てみましょう。

大噴火がきっかけで日本は崩壊する

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人・ようへいです。

先日、青森県東方沖を震源とする大きな地震がありました。北海道に住む私も揺れを感じましたが、皆様はご無事でしたでしょうか。しばらくは予断を許さない状況ではあります。この地震に限らず今まさに被害と向き合っている方々、また災害のリスクと隣り合わせの中で防災に努めてきた先人たちには改めて頭の下がる思いです。

昔から怖いものの代表として「地震・雷・火事・親父」と言います。親父は大山風（おおやまじ）、つまり台風のことだとも言われますが、実はこのラインナップには、一番恐れなくてはいけない災害が抜けているのです。

それが火山噴火です。

近代に入ってからも各地に被害をもたらした噴火はありますが、もっと規模の大きな噴火が起きてしまった場合、周辺地域の限定的な被害では済みません。ほぼ日本全域が壊滅してしまう、そんな被害を与える可能性があるのです。その規模の噴火を「破局噴火（はきょくふんか）」と呼びます。

もし破局噴火が起きてしまった場合、日本はどうなってしまうのか。その状況を精緻に描写し、国家存亡の危機を描いた大傑作をご紹介しましょう。

石黒耀（いしぐろ・あきら）『死都日本』

災害パニック小説の名作といえば小松左京さんの『日本沈没』が筆頭に挙がるかと思いますが、ことリアリティや発生確率を考慮すると、軍配はこちらの『死都日本』に上がるかもしれません。個人的には「災害大国日本、国民必読の書」と言いたい名作です。まだ読んだことのない方は、ぜひ今すぐ書店に行く準備をしていただきたい！

今や火山学会でも当たり前のように使われている破局噴火という言葉ですが、もともとは2002年に発表されたこの『死都日本』の中で、著者の石黒耀先生が生み出し、初めて使われた造語なのです。それが今や専門誌の特集で表紙を飾るほど定着している。それくらいこの小説はリアリティがあり、火山学や防災意識への貢献度が高い作品ということになります。

2015年頃の日経サイエンスの特集を見ても、破局噴火のリスクについて詳細に記されています。日本の破局噴火というと、多くの方が富士山の噴火をイメージするかもしれませんが、その最大のリスクがあるのは富士山ではありません。

南九州霧島火山群一帯、鹿児島県北部あたりです。ここにはかつて大破壊をもたらした破局噴火の痕跡がしっかりと残っており、現在も満々たるマグマが蓄えられています。ひとたび破局噴火が起きれば、日本壊滅の危険がある。『死都日本』は、その「もし」が起きた日本の物語なのです。

ときは20XX年。噴火の兆候を感じた日本政府は、極秘裏に対策本部を立ち上げます。破局噴火が起きた際の被害の見積額はなんと2000兆円。現在の日本の国家予算が120兆円弱ですから、その被害の甚大さは計り知れません。もし起きてしまったら、日本が存続できないことは容易に想像がつきます。とはいえ、破局噴火という大地の気まぐれに対して、人間ができることはそう多くありません。噴火を防ぐことは難しく、起きた後にどうするかという対症療法しかないのです。

そして物語の中の20XX年6月18日、ついに南九州で破局噴火が起きます。

この小説の主人公は、九州に住む中年の火山学者（大学教授）です。彼が現地で破局噴火を体験し、火山学の知識を駆使して安全な場所まで避難できるのかという、ミクロな視点での「災害パニックサバイバル」が描かれます。同時に、破局噴火によって起きる日本存亡の危機というマクロな視点もみっちりと描かれており、読み応えは抜群です。

主人公が大火砕流から逃れていく様や、残念ながら多くの人たちが命を落としていく瞬間の描写は、あまりに緻密です。著者が実際にその場にいて一度体験したのではないかと思えるほど、まさに神の視点のようなリアリティがあります。

噴火の威力は、1メガトン水爆の1万3000発分のエネルギーです。想像もつかない破壊力ですね……。噴火後は1秒間に200人、24時間で少なく見積もっても200万人は亡くなるだろうという計算になります。南九州の人たちは火砕流や熱風に巻き込まれて命を落としますが、被害はそこにとどまりません。

火山灰が東京や東北まで飛んでいき、降り積もった灰に雨が降ることで巨大土石流となり、各地の街、そして人を飲み込んでいく……。しかもこの混乱に乗じて、抜け目のない隣国・中国が日本への侵攻を企てます。こうした地政学的リスクまで、日本とアメリカ双方の視点で描かれているのです。

当然ながら円は暴落し、経済的にも再起不能と思える状況。日本はもう万事休す、進退極まった事態に陥ります。そこで日本政府は最後に「K作戦」という名の日本存続のための奇策を打ちます。北海道と沖縄以外に安全な場所はなくなり、経済も破綻寸前。この絶望的な状況を打開できるかもしれない奇策とは一体何なのか。日本は命脈を保つことができるのか……。

さて皆さん、このスーパークライシスストーリーですが、噴火からどれくらいの期間を描いた小説だと思いますか？ これだけ甚大な被害が各地に広がる様を描いているわけですから、1ヵ月、あるいは半年くらいの物語だろうと思いますよね。

これ、たった「1日」の物語なのです。

全編およそ500ページあるのですが、冒頭の100ページほどで兆候を描いた後、ひとたび噴火してからの諸々の危機的状況は、大体1日の出来事なのです。つまり破局噴火とは、たった1日でこれだけのことが起きてもおかしくない災害だということです。

しかも、これだけではありません。破局噴火によって大地が刺激され、ついに南海・東南海大地震まで誘発されてしまうのです。日本各地で火砕流と土石流により1秒ごとに多くの命が奪われている中、トドメの一撃が日本を襲う。

正直、目を背けたくなるくらいの状況ですが、ここから日本はどうやって立ち直っていくのか。非常に厳しく辛いストーリーではありますが、圧倒的なリアリティで日本のリスクを手加減なしで伝えてくれる大傑作です。

ちなみに、世界に目を向ければ、この日本が抱えている破局噴火の比ではない破壊力を持った場所があります。それがアメリカのイエローストーン国立公園です。ここのマグマ埋蔵量は雲仙普賢岳の1000万倍(！)と言われており、もしここが破局噴火を起こすと世界の平均気温は10度下がる、つまり世界が破滅すると言われています。

少し前のデータになりますが、2016年から2074年の間に噴火の可能性があるとも言われています。正直このクラスの災害になると、「防災」という言葉が虚しくなるくらい、人間ができることはそう多くありません。しかし、こうした規模の噴火は地球の歴史上で何度も起きています。地球の歴史46億年を12時間に圧縮して換算すると、人間の歴史などたった1000万分の1秒にすぎません。地球が大人しくしてくれているからとりあえず全滅を免れていることに感謝しつつ、やはり「地球がちょっとへそを曲げるとこんなことになってしまう」という事実を知っておくのも大事ではないでしょうか。人間同士で争っている場合ではないのです、本当に！

もう一度言いましょう。火山大国・日本国民必読の書といってもいささかの誇張もない名作です。日本には災害を含めてどんなリスクがあるのか、身に染みてわからせてくれる不朽のクライシス小説です。ぜひご一読を！

石黒耀（いしぐろ・あきら）『死都日本』

● 番組公式Xアカウント

● 番組Spotify

● 番組YouTube

● STVラジオ公式サイト

【つづき】「仰天のトリック」がクセになる…「北の読書大好き芸人」が全力をこめてオススメする「最強のミステリ小説」の名前