占領軍がやって来る…太平洋戦争が終わると「紙幣」をどうしたのか「意外と知らない現実」

紙幣はどうする

東京大手町にあった大蔵省印刷局の本局は、庁舎が空襲で焼失したので昭和20年5月から渋谷の國學院大學に疎開していた。8月15日の正午には疎開先の校庭に職員が集まり、ラジオから流れる玉音放送を聴いた。

その日の午後、悲しみに浸る間もなく印刷局業務部長の上条勇は、大蔵省の分室が置かれていた日銀本店向かいの横浜正金銀行東京支店（現：三菱UFJ銀行日本橋支店）に急いだ。そこには上条のほか、大蔵省国庫課長・日銀発券局長らが集まった。終戦後の紙幣印刷について打ち合わせるためだ。

戦争中は預貯金が半ば強制され、これは戦費（金融機関による戦時国債購入）や軍需品の製造（軍需産業への融資）に充当された。戦争が終わったので、「半ば強制」の縛りは緩む。加えて終戦と同時に広瀬豊作蔵相は、国民を安心させるためにモラトリアムは絶対に行わないことを談話として発表した。このため日本国内でも預貯金の引き出し要求が殺到すると予想された。

戦争が終わって作戦経費の支出はなくなるが、終戦前に発注された軍需品の代金、終戦に伴う契約打ち切りに対する企業への補償金、軍人・軍属の給与、復員してくる兵士らへの復員手当などの支払いが発生する。

これらは戦争経費なので、戦費と同じ「臨時軍事費特別会計」から支出される。終戦になってからの臨時軍事費の支払額は凄まじい。実際に戦争末期の昭和20年1〜7月の支払額165億円に対し、8月と9月の2ヵ月だけで194億円にも達した。

とにかく内地でも大量の現金が必要となる。

打ち合わせでは、印刷局や民間の印刷工場で行っていた日銀券以外の紙幣（台銀券、鮮銀券、聯銀券、儲備券など）の印刷を中止することに決まった。さらに日銀券の印刷に、凸版印刷・大日本印刷・共同印刷・東京証券印刷の民間工場を動員することになった。

また終戦までに流通していた紙幣の最大額面は200円だったが、500円券と1000円券を新たに印刷することにした。

古い図柄の1000円券は昭和16年から18年にかけて印刷されていたが、これは発行せずに、非常用として日銀が保管したままになっていた。台湾銀行が譲渡を受けて「台湾銀行券」として流通させ、朝鮮銀行にも渡されたが未発行となった1000円日銀券と同じものだ。

これも日本国内で発行・流通させることになり、8月17日から実施された。

17日には渋沢敬三・日銀総裁、大蔵省の武村義雄・金融局長と深沢家治・印刷局長、民間企業（凸版印刷、大日本印刷）の幹部らが集まり、紙幣印刷の要領が決定された。その中には、紙幣輸送用のトラックは軍用車両の払い下げを受けることのほか、要員確保のため学徒による作業は継続することも含まれていた。

8月16日に文部省は学徒動員解除を通知していたが、製造業の現場では戦時体制を引きずらざるを得なかった。

昭和19年から20年にかけて、「戦時緊急券」ともいうべき日銀券（100円券・10円券）が用意されていた。民間の印刷工場でも日銀券を製造できるように、印刷方法を凸版から簡易な平版に変更された。用紙もミツマタの配合率をさらに引き下げた低質紙になる。もちろん通し番号はなく透かしも一層不鮮明になったが、そんなことに構っている余裕はない。この戦時緊急券も8月17日から発行となった。

用紙節約に向けた窮余の策として、紙幣の寸法を縮小して用紙もミツマタ配合率を一段と引き下げた低品質10円券が用意された。これは9〜10月に2億6000万円分が日銀に引き渡された。

ところが津島蔵相の目には、この低品質紙幣は日本の通貨として余りに貧相に映った。この時、彼の脳裏には、我が物顔で日本に上陸してくる占領軍兵士の姿が浮かんだのかもしれない。

敗れたりとはいえ、否、戦いに負けたからこそ占領軍の手前、「国家の顔」とも言うべき紙幣には、それに相応しい威厳が必要だ。津島の意向もあり、この縮小低品質10円券は倉庫に保管されたまま使われることなく破棄された。

そして先に述べたように、戦後の会議で新しい500円券・1000円券の印刷が決まった。決まったはいいが、終戦後の物不足で材料が十分揃わない。用紙にはミツマタが使われず、簡易なオフセット印刷のうえ、表2色・裏1色と色数も極端に減らしており、緊急暫定の紙幣であることは見た目にも明らかだった。インフレ心理を煽るだけでなく、高額紙幣なだけに容易に偽造される危険もある。11月より印刷が始まったが、これも津島の後を継いだ渋沢敬三蔵相（前の日銀総裁）の指示で発行されずに全てが廃棄された。

