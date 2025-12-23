中国でくすぶる「琉球は日本に帰属しない」論の背後に見える習近平主席の気配

収まらない中国の怒り

臨時国会が、先週17日に閉幕した。何だか、高市早苗新政権発足の「ご祝儀国会」のようだった。高支持率が後押ししたのだろう。

だが、国会が閉幕しても収まらないのが、隣国からの「嵐」だ。国会での高市首相の「台湾有事と存立危機事態発言」から、はや1ヵ月半が経ったが、いまだ中国は怒りまくっている。もはや日中関係は、「政冷経冷」（政治も経済も冷たい）時代に突入したと言えるだろう。

政治や国際関係の世界に「もしも」はタブーだが、もしも公明党が、1999年に始まった自民党との連立を維持していたなら、日中間のよき「パイプ役」を果たしたに違いない。こんな時こそ、1972年の日中国交正常化前から「日中友好」を掲げる公明党の「出番到来」だったのにと思うと、残念だ。

沖縄は日本の領土とは限らない？

そんな公明党の斉藤鉄夫代表に、日中関係について聞く機会があった。私の質問に、次のように述べた。

「高市総理と習近平主席との日中首脳会談が、せっかく（10月31日に）韓国APECで開かれたと思ったら、総理の（11月7日の）『存立危機事態発言』から、急速に冷え込んでしまった。この事態を、大いに懸念している。

今後は、日本政府の姿勢が、従来とまったく変わっていないことを、重ねて中国側に認識してもらうことが大事だ。いろいろあって、発言の『撤回』が難しいのなら、なおさらだ。

そう思って、私はすぐに（11月13日に）『存立危機事態に関する質問主意書』を提出した。質問主意書は21人の全大臣がサインして閣議決定するので、ある意味、国会答弁以上に重い意味を持つ。

すると、（11月25日に）答弁書が返ってきて、従来の政府見解を『完全に維持しており、見直しや再検討が必要とは考えていない』としていた。日中国交正常化の時に、日本は中国側の立場を『十分理解し、尊重する』としており、そこを変えていないということだ。

私の質問主意書に回答が来る前、中国側は『まったく受け入れられない』と主張していた。それが回答後は、『まったく不十分だ』に変わった。日本側の方向性だけは認めているのではないか。

今後は、まずは政党間交流を行うべきだ。同時に、超党派の日中友好議連や経団連なども訪中して、少しずつ関係緩和を図っていく必要がある」

このように、日本では数少ない「親中派政党」の代表は、今後の関係改善の必要性を述べた。だが、高市政権が長期政権になったとしても、再度の高市・習近平会談が開かれるのは、「早くて」来年11月の深圳APEC（アジア太平洋経済協力会議）の時だろう。それくらい、中国側は「尋常でない怒り方」をしている。

例えば、「沖縄は日本の領土とは限らない」という論調まで張り始めている。日本人が聞くと、「何だ、それは？」と眉を顰（ひそ）めたくなるが、中国側は「大真面目に」吹聴しているのである。

中国共産党系の国際紙『環球時報』（11月19日付）社説のタイトルは、「『琉球学』研究はなぜとても必要なのか｣。その要旨は、以下の通りだ。

＜最近、福建師範大学は中国で初めて「琉球学」の学科項目の国家批准を受け、正式に始動、国内外の広範な注目を集めている。琉球群島の地縁状況、戦略的選択及び将来の方向性は、自身の命運に関わるだけでなく、周辺国家と地域の安全の懸念をも巻き込んでいる。

近年、中国内外で琉球（沖縄）問題への注目は引き続きホットになっている。研究成果は不断に発表され、すでに次第に学科システムを構築する段階になっている。「琉球学」の成立は機が熟したのだ。

琉球群島は中国台湾島と日本の九州の間に位置し、中国福建省から海を隔てて臨める。1372年、明朝と琉球は正式に宗藩関係（君臣関係）をむずび、琉球は中国に朝貢した。中国は「厚往薄来」（相手に厚く施し、自分はわずかしか受け取らない）の政策をもって、琉球に善処した。

1609年、日本の薩摩藩が侵入し、領属させた。だが琉球は引き続き、一定程度の中国との宗藩関係を保持してきた。1872年、日本の明治政府は、一方的に「琉球藩」を設け、併合の第一歩を踏み出した。1879年、さらに武力で脅迫する手段で、琉球藩の廃止を強行し、沖縄県を設立した。ここに至って、琉球王国は日本に正式に併呑されたのだ。

1945年の日本の敗戦後、アメリカ軍が琉球群島を占領し、その行政機構及び公式文書ではおしなべて「琉球」の名称を使用した。1972年、米日は双方の私的な形式で、琉球の施政権の移行を終えた。その後、琉球群島は日本の管轄下となり、「沖縄県」と改称された。1879年からいまに至るまで、琉球群島の主権帰属の歴史と法理紛争は終始、存在している＞

以上である。「沖縄」をあえて「琉球」と呼び、「日本が強制的に併呑した土地」と規定しているのだ。

習近平の沖縄への想い

実はこの問題、日本人が考える以上に深刻である。なぜなら、こうした思考の代表的な持ち主が、14億中国人を強権的に統治する習近平主席だからだ。

習近平主席は、沖縄県と友好関係にある福建省に、かつて17年も務めていた。1985年から2002年までで、年齢で言うと32歳から49歳までだ。

その間、何度か沖縄を訪問している。那覇市最大の繁華街・国際通りからさほど遠くないところに、福建省との友好を象徴する庭園「福州園」がある。

私は昨年訪れたが、入口に、2001年2月27日に福州園を訪問した習近平福建省長（当時）の写真が、大きく掲げられていた。福州園のパンフレットには、こう説明してあった。

＜福州園は、中国福建省福州市と那覇市の友好都市締結10周年と、那覇市市制70周年を記念して、1992年に開園しました。福州市と那覇市との関係は、日本史では鎌倉時代である、14世紀に遡ります。そのころの琉球王国は、大貿易時代を迎え、大いに繁栄していました。

その繁栄を支えたのが、福建省から移住してきた久米村（クニンダ）の人々でした。クニンダの人々は、通訳や航海術などの専門技術を持ち、その後の琉球王国の教育にも大きな影響を与え、琉球初の公立学校「明倫堂」もこの地に設立されました。福州園のある那覇市久米は、まさにクニンダがあった場所なのです＞

冷淡な態度に隠された……

200円の入場料を払い、約1時間かけて、福州園の広大な福建様式の庭園を散策したが、その間、目にした参観客はほとんどいなかった。ずいぶんと寂しげな「習近平の庭園」だった。

福建省時代の習近平氏が沖縄を訪問した際、主にホスト役となったのが、稲嶺恵一沖縄県知事（当時）だった。私は昨年、沖縄を訪問した際、ご高齢だが矍鑠（かくしゃく）とした稲嶺元知事にもお目にかかって、習近平氏の印象を聞いた。すると、次のように述べた。

「習近平書記は、まるで熊みたいな男だと思ったよ。大柄で寡黙で、受け入れ役だった私たちとも、必要最小限の会話しか交わさない。中国側の代表団の他の人たちは多弁で、会食時も陽気に飲み食いしたけれども、習近平だけは違った。

当時、那覇市と福州市の友好都市提携10周年の記念事業として、那覇に『福州園』を作ることになり、資材も作業員も福州から運び込んだ。習書記は包容力があり、周囲の優秀な部下たちが、習書記の意向を忖度して、てきぱきと動いていた。

2001年2月の那覇市と福州市の友好提携20周年の時には、沖縄県知事として習近平福建省長を沖縄に迎えた。翌2002年8月には、沖縄県と福建省の友好提携5周年で私たちが訪問。習省長と再会し、福州の琉球墓苑を整備してくれたことに感謝の意を伝えた。

だが習省長は、この時も必要最小限の話しかせず、前年に沖縄を訪問したことすら口にしなかった」

なぜ福建省時代の習近平氏は、このように沖縄に対して「冷淡な態度」だったのだろうか？ 稲嶺元知事も頭をひねっていたが、もしかしたら「沖縄が日本に帰属する」という根本的な部分に疑問を抱いていたのではないか。その後、そのような「気配」が散見されるのだ。

『人民日報』の怪しげな示唆

福建省を離れて大出世を遂げた習近平氏は、2013年3月、ついに国家主席に就任。自らの政権を築いた。

すると、それから2ヵ月も経たない5月8日付『人民日報』に、「『下関条約』と釣魚島問題を論じる」と題した、意味深な記事が掲載されたのだ。「釣魚島」は、尖閣諸島の中国語表記だ。その要旨は、以下の通りである。

〇歴史的に未解決の琉球（沖縄）問題を再び議論できる時が来た。

〇琉球は明清両朝の時期、中国の属国だったが、日本が武力で併合した。

〇（日清戦争後の下関条約で）清朝が琉球を再び問題にする力はなく、台湾と付属諸島（尖閣諸島を含む）、琉球は日本に奪い去られた。

その後、しばらくは鳴りを潜めていたが、習近平主席は2023年3月、「2期10年」で引退することなく、異例の3期目の政権を発足させた。するとやはり、それから3ヵ月も経たない6月4日、『人民日報』の1面トップに「歴史の文脈を継承し、現代の華やかな章を綴る」と題した長文の記事が掲載された。その核心部分は、以下の通りだ。

＜習近平総書記はふいに足を止めて史料を観察し、関係する状況を学芸員に訊ねた。

（学芸員が答えた）「これは重要な政治的効用を発揮する古書、明朝時代の藍格抄本『使琉球録』の版本です。そこには釣魚島（尖閣諸島）及びその付属島嶼が中国の版図に属していたことを示す早期の版本著述なのです。

書中ではこう記されています。『十日平嘉山を過ぎて、釣魚嶼（小島）を過ぎて、黄毛嶼を過ぎて、赤嶼を過ぎて十一日夕、古米山（沖縄県久米山）を見る。それは琉球に属するものだ』」。

明代の抄本『使琉球録』の展示の前で、学芸員はこのように詳細に説明した。すると習総書記は強調した。

「私が福州で仕事していた時、福州に琉球館や琉球墓があることを知った。琉球との往来の歴史は深源で、当時は閩人三十六姓 が琉球に渡ったのだ。典籍、版本の収集整理活動を強化し、中華文明の伝承、発展をうまく行うのだ」＞

この記事は、「寸止め」とも言える内容になっている。すなわち、習近平主席の発言として、「沖縄は日本の一部ではない」などとは決して言っていない。だが、多分に含みを持たせているのだ。

玉城デニーへの国賓並みの厚遇

この記事が出た翌月（7月3日〜7日）、沖縄県の玉城デニー知事が、北京と福州を訪問した。すると中国は、李強首相がわざわざ面会に応じたり、主要メディアが大々的に報じるなど、まるで「国賓並み」の厚遇を見せたのだった。

玉城知事がまず訪れたのは、北京市郊外にある「琉球国墓地」だった。この墓地及びその周辺は、玉城知事の訪中に合わせて、急遽整備された。

玉城知事の訪問時に案内役を担ったのが、任徳永・北京史地民俗学会理事だった。翌日、北京を代表する新聞『新京報』（7月4日付）が、任徳永理事が論じた長文の「琉球論」を掲載した。それは、次のようなものだ。

＜（北京の）琉球国墓地は、清朝時代にこの地で病死した琉球人たちを埋葬した場所だ。琉球国の貢使、官僚、陳情使、通訳官など14人で、全国の琉球国墓地の中で葬られた人の地位が一番高い。

明朝時代の洪武5年（1372年）、明の太祖（初代皇帝）朱元璋は、琉球国に使節を派遣した。当時、（沖縄の）島には、山北・中山・南山という3つの小国しかなかった。

明朝の皇帝は、使節を通じて、3国の国王をそれぞれ冊封（さくほう）した。その時から、彼らは明朝の属国となったのだ。

清朝の康熙2年（1663年）、琉球王国は、清朝の冊封を受け入れた。そこから清朝の暦を使い始め、清朝に朝貢（ちょうこう）した。

ところが、清朝の同治11年（1872年）、明治維新を経た日本は国力を増し、琉球王国の使節が東京を訪問して天皇に謁見した際、突然一方的に宣言した。琉球王国の国王を藩主として冊封し、日本と琉球の藩属関係を結ぶとしたのだ。清朝の光緒元年（1875年）7月10日には、日本政府は琉球王国が中国に朝貢することを禁止。使節を派遣したり、清朝の皇帝が即位する際に慶賀使を派遣することも禁じた。以後、藩主が交代した時も、中国の冊封を受け入れることを禁止したのだ。

光緒4年（1878年）10月、清朝政府の何如璋駐日公使が日本外務省に照会を求め、日本を譴責した。日本が、琉球が清朝に朝貢することを『隣国との交わりに背き弱い国を欺く行為』『不信不義無情無理』であるとしたからだ。

光緒5年（1879年）、日本政府は軍隊を持たない琉球に武力派遣した。そして琉球国王を東京に強制連行し、琉球王国を併合。沖縄県と改名したのだ。これが日本史で美名のもとに言っている「琉球処分」だ。

1887年まで、清朝の曽紀沢・総理衙門大臣は、塩田三郎・駐華日本公使に、「琉球問題はいまだ未決である」と提出し続けた。しかし日本は、すでに琉球をわがものにして、清朝政府の態度を無視したのだ。琉球処分問題は、いまだ中日間の懸案事項の一つとなっている。

琉球王国が日本に強制併合された後、中国を旅していた琉球詩人の林世功は、復国の希望が絶たれたとして悲憤慷慨し、翌光緒6年（1880年）11月20日、清朝の総理衙門前で自殺したのだ。それで後の人が、この地、張家湾の立禅庵琉球国墓地に埋葬したのだ。

ここが墓地になったのは、外国使節の中継所になっていたからだ。光緒14年（1888年）に北京で死去した琉球王国の陳情通訳官で、復国運動のメンバーだった王大業が、この墓地に葬られた琉球王国の最後の官僚だ＞

以上である。おそらくは、こうした内容の「解説」を、任理事は滔々（とうとう）と玉城知事に語ったのだろう。

東部戦区に説いた「準備計画」

玉城知事が北京から福州に移動した7月6日、習近平主席は東部戦区を視察した。東部戦区は、台湾や尖閣諸島への「武力侵攻」を担当する戦区である。そこで戦区の幹部たちを前に説いた。

「戦争と作戦の準備計画を深化させ、戦区の連合協力戦の強力な指揮系統を作り上げるのだ。実戦的な軍事訓練をしっかりと身に着け、戦争に勝利する能力を急速に引き上げるのだ。

政治的に高度な思考を堅持して、軍事問題を処理するのだ。闘争に向かい、闘争をうまく行うのだ。そして国家の主権と安全、発展する権利を決然と死守するのだ……」

沖縄には、自衛隊の基地が点在し、在日米軍基地も鎮座している。だが何とも、キナ臭いのである。中国側の今後の動向を、注視していきたい。

中国経済を総括する「中央経済工作会議」を分析してわかったどしゃ降り模様