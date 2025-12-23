Æü¶ä¤¬¡ÖÍø¾å¤²¡×¤·¤Æ¤â±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥·¥®Áê¾ì¡×¤Î¥«¥é¥¯¥ê
¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï»Ô¾ì¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¼ºÇÔ¡©
¡Ö¾¦¤¤¤ÎÇö¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÅêµ¡¶Ú¤Î»Å³Ý¤±¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
°ÙÂØ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸«Î©¤Æ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¿¢ÅÄÏÂÃËÆü¶äÁíºÛ¤Î12·î19Æü¶âÍËÆü15»þÈ¾¤«¤é¤ÎÍø¾å¤²²ñ¸«Ãæ¤«¤é±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¡£ÆÃ¤Ë²ñ¸«½ªÎ»¸å¤ÎÅìµþ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç2±ß°Ê¾å¤Î±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢1Ë¡á157±ßÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿¢ÅÄÆü¶ä¤ÏÆ±Æü¡¢À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¤Û¤Ü1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.25¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤²0.75¡ó¤È¤·¤¿¡£±ß¡¦¥É¥ëÁê¾ì¤ÏÆüÊÆÄ¹´ü¶âÍøº¹¤ÈÏ¢Æ°À¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¶âÍøº¹¤¬¹¤¬¤ì¤Ð±ß°Â¡¢½Ì¤Þ¤ì¤Ð±ß¹â¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Íø¾å¤²¤ÏÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤ëÆ°¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤¬²ñ¸«¤Çº£¸å¤ÎÍø¾å¤²¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀÌÀ¤òÈò¤±¡¢Íø¾å¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤¿¤á¤À¡£Æü¶ä¤ÏÈ¯É½»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î¼Â¼Á¶âÍø¤¬¤¤ï¤á¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö°ú¤Â³¤À¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤ÈÍø¾å¤²·ÑÂ³¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¤ÎÁíºÛÈ¯¸À¤Ï¿µ½Å¥È¡¼¥ó¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤ò´Þ¤á3¿Í¤Îµ¼Ô¤¬¡ÖÍø¾å¤²¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÁíºÛ¤Ï¼ÁÌä¤ÎÊÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Î¤ßÅú¤¨¤¿¤ê¡¢¡ÖÅ¬µ¹Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
À¯ºö¶âÍø¤Îº£¸å¤ÎÍø¾å¤²Í¾ÃÏ¤ò¼¨¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃæÎ©¶âÍø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿µ½ÅÈ¯¸À¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÎ©¶âÍø¤Î²¼¸Â¤Ï1¡ó¡£¤¢¤È1²ó¤ÎÍø¾å¤²¤Ç²¼¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡Ö²¼¸Â¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÌç´Ö°ìÉ×¤ß¤º¤Û¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¸µÆü¶äÍý»ö¡Ë¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ïµ¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¤°¤é¤¤¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÃæÎ©¶âÍø¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÃæÎ©¶âÍø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï1¡Á2.5¡ó¤È¤¤¤¦¹¤¤Éý¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸«²ò¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤È2²ó¤ÏÍø¾å¤²¤¹¤ë¡×¤¤¤ä¡Ö¤¢¤È3²ó¤Ï¤¹¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Î1¡ó¤¬ÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍø¾å¤²Í¾ÃÏ¤ò¶¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿µ½Å¤¹¤®¤ëÁíºÛÈ¯¸À¤Ë¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤ÏÍø¾å¤²¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼¡¤ÎÍø¾å¤²¤Ï¤«¤Ê¤êÀè¤Ç¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÎÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡×¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¤Î»öÁ°¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÎÍø¾å¤²»þ´ü¤¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÏÂà¤±¤é¤ì¤¿¡£Í×¤Ï¡¢ÁíºÛ²ñ¸«¤¬±ß°Â¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
º£²ó¤ÎÍø¾å¤²¤Ï±ß°Â¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Î¤¬¼çÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÍø¾å¤²¤òÀ¸¤«¤·±ß°Â¤ò»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÍø¾å¤²¤¬Áá¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Íø¾å¤²¤Ø¤ÎÀÑ¶Ë»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁíºÛ¤Ï¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Íø¾å¤²¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£Æü¶ä¤Ï¡Ö¼¡¤Î°ì¼ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸À¤¤²ó¤·¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ô¾ì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
Æü¶ä¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤â»Ô¾ì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¡¢Æü¶ä¤Î°Õ¿Þ¡¢¸½¾õ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÖÍø¾å¤²¡×¤ò»öÁ°¤ËÁê¾ì¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢À¯ºöÊÑ¹¹¤Ê¤ÉÆü¶ä¤ÎÆ°¤¤¬»Ô¾ì¤òÍÉ¤ë¤¬¤µ¤Ê¤¤¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬»Ô¾ì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤È¤Ï¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤Î½Ö´Ö¡¢²¿¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÍ½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÆÉ¤ß¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ¯ºö¼Â¸½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»Ô¾ì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤À¡£¤½¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ßÎÏ¤¬Æü¶ä¤Ï¾¯¤·¼å¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¡×¤¬ÍÉ¤é¤°¡©
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤¬À¯ºö¸ú²Ì¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¿µ½ÅÈ¯¸À¡×¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©¡¡»Ô¾ì¤Î´üÂÔ¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¿µ½Å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤«¤¿¤¯¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹Í¤¨¤¦¤ë¤Î¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î±óÎ¸¤À¡£ÂÐ¥É¥ë¤Ç160±ß¶á¤¯¡¢¥æ¡¼¥í¤Ç¤Ï180±ßÂæ¤È¤¤¤¦±ß°Â¤Ë¤ÏÀ¯¸¢¤â·Ù²ü´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÍø¾å¤²¤òÌÛÇ§¤·¤¿¡£¤À¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÄã¶âÍø¤Î·ÑÂ³¤³¤½¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î»Å¾å¤²¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¥ê¥Õ¥ìÇÉ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼óÁê¤ÏÍø¾å¤²¤ò¿´¤«¤é´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
À¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤Î¼óÁê¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÍ½»»¤äÀÇÀ©¤Ê¤ÉÀ¯ºö·èÄê¤ÎÈËË»´ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤Ê¤É³°¸òÆüÄø¤âÌÜÇò²¡¤·¤Ç¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤¬1ÂÐ1¤Ç¼óÁê¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ï11·î18Æü¤Ë¤º¤ì¹þ¤ó¤À¡£ÀÐÇËÆâ³ÕÈ¯Â»þ¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç12·î¤ÎÍø¾å¤²ÍÆÇ§¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢À¯¸¢¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤¬ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤È¡¢ÉûÁíºÛ°Ê²¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¸À¤¨¤ë¼¡´±¤äºâÌ³´±¤éºâÌ³¾Ê´´Éô¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºâÌ³¾Ê¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥ê¥Õ¥ìÇÉ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ËÎÏ¹µ¤¨¡¢ºâÀ¯ËÄÄ¥¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´±Å¡¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Æü¶ä¤Ë¤âÍø¾å¤²ÀÑ¶Ë»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
´±Å¡¤Ø¤Î±óÎ¸¤æ¤¨¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ò¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÍø¾å¤²¸å¤ÎÆü¶ä¤ÎÂÐ±þ¤À¡£Æü¶ä¤ÏÈ¯ÂÄ¾¸å¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¡¢Á°²ó¤ÎÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤Ï¤½¤ì¤ò¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÏª¹ü¤Ê¼óÁê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¡×¤¬ÍÉ¤é¤®¤«¤Í¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¤È¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Æü¶ä¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿Ùõ¤Ê¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ø¡¢»Ô¾ì¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´í¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¢ÅÄÆü¶ä¤¬¼Â»Ü¤·¤¿²áµî2²ó¤ÎÍø¾å¤²¤Ç¤Ï¡¢¼Â»Ü¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È10±ß°Ê¾å¤Î±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ä¹»ý¤Á¤»¤º±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍø¾å¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢±ß¹â¤ÏÍ¢ÆþÉÊ¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ï½á¤¦¡£¥Ð¥Ö¥ëµ¤Ì£¤Î³ô¤ÈÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¤âÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡£
±ß°Â¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ê¤ÉÍ¢½Ð´ë¶È¤ä³¤³°À¸»º¤ÎÂç¤¤¤´ë¶È¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤¬¡¢¹ñÌ±¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞÀ©¤Ç¤¹ØÇãÎÏ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë±ß¹â¤À¡£¤¤¤Þ¤ÎÀ¯ºö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ï´ë¶È¤ÎÊý¤Ð¤«¤ê¸þ¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£±ß°Â¤òÁË»ß¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ß¹â¤ËÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ËÅ¾´¹¤¹¤Ù¤¤À¡£Æü¶ä¤Ï¤½¤ì¤ò¹â»Ô¼óÁê¤ËÀâÆÀ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¡£
12·î25Æü¤Ë¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î¹Ö±é¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°Æü¤Î24Æü¤Ë¤Ï19Æü¤ÎÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÎÈ¯¸ÀÍ×»Ý¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡£Æü¶ä¤Ï»Ô¾ì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡£
À®¸ù¤¹¤ì¤Ð±ß°Â¤ÏÁË»ß¤Ç¤¤ë¡£¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎµÙ¤ß¤Î´Ö¤Ë»×¤ï¤Ì±ß°Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¤Ï¡ÖÍè¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¿ë¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡Ä8·î15Æü¤È¤½¤Î¸å¡¢¶ä¹Ô°÷¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¸½¼Â