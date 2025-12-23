十分な資金があれば老後は安泰だと考える人は多いでしょう。しかし、経済的な不安がないことが、必ずしも心の充足につながるとは限りません。たとえば8,000万円もの資産を持っているという男性。悠々自適な生活を手に入れたはずが、今はアルバイトを始めたといいます。幸福なセカンドライフに必要な視点についてみていきましょう。

「8,000万円ある。働く必要なんてない」自信満々だった元役員の誤算

「現役時代は、とにかく数字がすべてでした。売上、利益、そして自分の年収。退職金3,200万円や役員退職慰労金を合わせた預貯金は8,000万円を超えていましたし、住宅ローンもない。“悠々自適な老後”への準備は完璧だと思っていたんです」

高田修一さん（65歳・仮名）。かつて大手企業の管理職を務め、定年後は関連会社の役員に就任。65歳をもって退任しました。

「会社からは『顧問として残らないか』と打診もありましたが、もういいでしょう。資産ならある。絵を描くのが好きでね、のんびり暮らそうと思っていました」

退職した最初の1ヵ月は、まさに天国だったそうです。目覚まし時計をかけずに起きる朝。気が向くとカンバスに向かう。妻の恵子さん（62歳・仮名）を誘って少し高級なランチへも出かけました。

現役時代には想像もできなかった穏やかな時間は、何とも尊いものだったといいます。しかし……。

「2ヵ月もすると、ゆったりとした時間が、暇な時間になっていって……まだ現役で働いている人たちも多く、そう頻繁に誘えない。妻は妻で、長年続けているテニスサークルや友人とのランチで忙しい。『あなた、お昼は適当に食べてね』と言い残して出かけてしまったりね」

広いリビングに、ポツンと1人。カンバスに向かってもなかなか筆が進みません。そのとき、社会との接点がプツリと切れた恐怖が押し寄せてきたといいます。

そこで高田さんは、退職から半年ほどたったタイミングで、再び仕事を始めることにしました。しかも選んだのは、自宅から少し離れた大学キャンパスの清掃員。時給は1,120円。現役時代の時給換算からすれば、数十分の一です。

「結構、学生から声をかけられるんですよ。『ここに捨てていいですか？』とか、『おじさん、いつもありがとう』とか。若い人たちに囲まれるのはいいですよ。何か元気が出てくる。ちょっとしたコミュニケーションだけでも、毎日の活力になります」

資産があっても埋められない「社会的孤立」の恐怖

老後、安心できるだけの資産があれば問題はないように思えますが、実際には経済的な不安が解消された後に、「社会的な役割の喪失」というより深い問題に直面するケースがあります。

内閣府『令和4年版高齢社会白書』によると、65歳以上の51.6％が何らかの社会活動をしていると回答しています。

また生きがいについて尋ねたところ、1年の間に何かしらの社会活動（仕事やボランティア、趣味の集まりなど）をしている人は「生きがいを感じていない（あまり感じていない、まったく感じていないの合計）」は10.9％だったのに対し、社会活動をしていない人は33.0％。その差は3倍もありました。

また、東京都健康長寿医療センター研究所の調査では、他者との交流が少ない「社会的孤立」の状態にある高齢者は、そうでない人に比べて死亡リスクが高まるというデータも示されています。

資産は、生活の糧であり、将来への安心材料です。しかし、それだけでは“毎朝起きる理由”にはなりません。現役時代に高い地位や収入を得ていた人ほど、退職後に“何物でもない自分”になったときのギャップに苦しみます。

「何のために生きているのかわからない」

そんな虚無感に襲われないために必要なのは、通帳の残高を増やすこと以上に、組織の肩書きに頼らない「新しい自分」の役割を、地域や社会の中に見つけておくことなのかもしれません。

［参考資料］

内閣府『令和4年版高齢社会白書』

東京都健康長寿医療センター研究所リリース『認知機能低下が死亡リスクをどう高めるかは孤立の種類次第："独居"と"希薄なつながり"は正反対の作用を持つ』