年の瀬が近づき、2026年に休刊になる雑誌が発表され、ファンからは驚きや惜しむ声が広がっている。



1935年創刊の月刊「栄養と料理」（女子栄養大学出版部）は今年10月、2026年4月号（2026年3月発売予定）をもって休刊すると発表した。今後については「Webサービス『栄養と料理ぷらす』の充実をはじめ、新たな展開を通じて『栄養と料理』ブランドのさらなる発展に努めてまいります」（公式サイトから）。



90年のロングセラーということもあり、固定のファンも多く、ネット上では「ええーっ」「衝撃すぎる」「残念」「これは悲しい…」「一番好きな料理雑誌」「愛読してました」などの反応が相次いだ。



なお、同大学は2026年4月から共学化が発表されており、名称も「日本栄養大学」に変更になる。



エンタメ誌「QLAP！（クラップ）」（音楽と人）は12月12日、2026年1月15日発売の2月号が最終号になると発表。愛読者からは「突然の休刊にびっくり」「とてもさみしいです」などの声が上がっている。



「母の友」「MORE」「小説推理」も休刊

2025年は、70年超のロングセラーや、若い女性たちから人気を集めたファッション誌など、数多くの雑誌が惜しまれながら休刊した。話題になったものを中心に振り返る。



3月には月刊誌「母の友」（福音館書店）が72年の歴史に幕を閉じた。同社では休刊後、WEBマガジン「とものま」を立ち上げ、親子と絵本をつなぐ役割を担っている。



1973年創刊し、大沢在昌さんや湊かなえさんらを輩出してきた月刊文芸誌「小説推理」（双葉社）は6月発売の8月号で休刊に。現在は電子版「WEB小説推理」に移行し、会員登録することで無料で読むことができる。



1977年創刊の女性ファッション誌「MORE」（集英社）は9月、年4回刊行していた紙版の刊行を一旦終了すると発表した。若い女性たちから支持を集めており、一時は86万部を記録したことも（1988年10月号）。全盛期を知る読者の間では「ショックだなあ」「一番好きだった」「ファッションのお手本でした」など、悲しみの声が広がった。



「別の形で“推し活”のお手伝い…」アイドル雑誌の休刊も相次ぐ

アイドル雑誌の休刊も相次いだ。5月には「WiNK UP （ウィンクアップ）」（ワニブックス）、7月には「POTATO（ポテト）」（ワン・パブリッシング）、11月には「Duet（デュエット）」（集英社グループ・ホーム社）などが休刊した。



デュエット編集部は休刊のお知らせの中で、読者に向けて「39年間、本当にありがとうございました。今後は別の形で皆様の“推し活”のお手伝いができますよう、挑戦を続けてまいります」と感謝の気持ちを伝えた。



他にも、中高年世代に人気のあった「一個人（いっこじん）」（一個人出版）は6月に、女性誌「美人百花」（角川春樹事務所）が8月に、幼児向け雑誌「げんき」（講談社）は11月28日発売の2026年1月号で休刊になった。