¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¾¿Í¡×¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢¿·NISA¤Ç¥ª¥ë¥«¥ó¤äÊÆ¹ñ³ô¤òÇã¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ä ¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÆüËÜ³ô¤Ï¡ª¡©
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ç¡¢¡Ö¶ÍÃ«¤µ¤ó¡×¤ÎÌ¾¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¾´ý´ý»Î¤ÇÅê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¡£11·î¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹Ö±é²ñ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ê¿·NISA¡Ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡ÊeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¤ä¥¢¥á¥ê¥«³ô¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¡¢Çã¤¦¤Î¤ÏÆÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿È¤òÂç¸ø³«¡ª³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡Ä
±ß°Â¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á
ÄÌ¾ï¡¢³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÇäµÑ¤·¤ÆÆÀ¤¿Íø±×¤ä¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÇÛÅö¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó20%¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£°ìÊý¡¢NISA¸ýºÂ¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¡£¶âÍ»Ä£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Ç2696Ëü0101¸ýºÂ¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬¥ª¥ë¥«¥ó¤äÊÆ¹ñ³ô¤òÇã¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Ï±ß¤¬°Â¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£1¥É¥ë¡á150±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ5³ä¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç1¥É¥ë¡á100±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍø±×¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¤Ç¤¹¡£º£¤Ï±ß¤ò¥É¥ë¤ËÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ11Ç¯Á°¡¢¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Î¥í¥±¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬500¥É¥ë¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢3600¥É¥ëÌÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î°ÙÂØ¤À¤È1¥É¥ë¡á103±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢36Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Çä¤ë¤È50¿ôËü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éº£¡¢±ß¤Ç¥ª¥ë¥«¥ó¤ä¥¢¥á¥ê¥«³ô¤òÇã¤¦¤Î¤ÏÆÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1¥É¥ë¡á100±ß¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï120±ß¤¯¤é¤¤¤Î±ß¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ª¥¹¥¹¥á¤ÏNTT¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¤Ç¤Ï¡¢¿·NISA¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ö°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤Î¤ÏNTT¤Ç¤¹¡×¤È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡£1987Ç¯¤Ë¾å¾ì¤·¡¢1³ôÃ±°Ì¤Î½éÃÍ¤Ï119Ëü6000±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢318Ëü¤Þ¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥Ç¡¼¤ä¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ò·Ð¤Æ¡¢90Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤Ï30Ëü±ß¤Û¤É¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°Ê¬³ä¤ò¤·¤Æ¤³¤³²¿Ç¯¤âÁýÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯ÇÛÅö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³ô¼ç¤Ø¤ÎÇÛÅö¤¬Áý¤¨¤ë¡£ÇÛÅö¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³ô¤òÇã¤¦¤«¤é¾å¤¬¤ë¡½¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤´ë¶È¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï40Ê¬³ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â³ô¤òÇã¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¤Í¡£³ô¼ç¤¬Ï·¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£40Ê¬³ä¤¹¤ë¤È1Ëü¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤âÇã¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¸½ºß¡¢NTT¤Î³ô²Á¤Ï1³ô160±ßÄøÅÙ¡£¡Ö1Ëü6000±ß¤Ç100³ôÇã¤¨¤Þ¤¹¡£¿·NISA¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤âËèÇ¯3¡ó¤ÎÇÛÅö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥³¥â¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÇ¯¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï1500¥Ý¥¤¥ó¥È¡£5Ç¯·Ð¤Ä¤È3000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¹ç·×4500¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÇÛÅö¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÇ¯8¡ó¤¯¤é¤¤¤ÎÍø²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â°Â¤¯¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸½ºß¤Ï1³ô210±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢2Ëü1000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç100³ôÇã¤¨¤Þ¤¹¡£ÇÛÅö¤Ï4¡ó¼å¤Ç¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï1Ç¯¸å¤«¤éPayPay¤¬1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢8¡ó¤ÎÍø²ó¤ê¡£¿©»ö¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÇã¤¤Êª¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦»³ÏÆ Ì¤ºÚÈþ¡Ë