【ソウル＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）政権下で、大統領府をソウル中心部の龍山（ヨンサン）地区から従来の「青瓦台（チョンワデ）」（旧大統領府）に戻す作業が大詰めを迎えている。

李大統領は年内には、尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領が３年半前に同地区の旧国防省庁舎に移した大統領執務室を出る予定だ。

青い瓦屋根が特徴の青瓦台はソウル中心部を見下ろす山麓に位置し、１９４８年の建国以来、歴代大統領が使ってきた。だが、２０２２年に就任した尹氏は大統領の強大な権力を象徴する建物だとして忌避し、大統領府の移転に踏み切った。

尹氏と政治的に対立してきた李氏は青瓦台の「象徴性と文化的な価値」を重視している。昨年１２月に戒厳令を宣布した尹氏の弾劾（だんがい）・罷免（ひめん）を受けて今年６月に行われた大統領選でも、李氏は当選すれば執務室を元に戻すと主張していた。

李氏は、尹前政権が使った執務室には盗聴など安全上の懸念があるとも説明する。尹氏が戒厳令を宣布したのは現在の大統領府の建物内で、李氏にはこうした負のイメージから離れたい思いもあるようだ。

青瓦台は尹前政権時代には一般開放され、国内外の観光客が訪れる人気の観光名所になっていた。李政権は８月以降、一般開放を取りやめ、２５９億ウォン（約２７億円）を投入して青瓦台に復帰するための改修を進めている。

もっとも、李氏は将来的には、大統領府を青瓦台から韓国中部の行政都市・世宗（セジョン）に移したい考えだ。ソウルへの一極集中を是正するためで、幾つもの中央官庁が移っている。李氏は世宗でも大統領執務室が入る建物の建設計画を進めているが、完成は李氏の任期満了とほぼ重なる３０年と見込まれている。